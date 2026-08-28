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İsmail Saymaz Halk TV'den Ayrıldığını Açıkladı!

İsmail Saymaz Halk TV'den Ayrıldığını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2026 - 10:29
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İlk olarak 2020 yılında görev yaptığı Halk TV'den zaman zaman ayrılan ünlü gazeteci İsmail Saymaz, küçük ayrılıkların ardından Temmuz 2024'te yeniden Halk TV'ye dönmüştü. İki yıldır Halk TV'de görev yapan Saymaz, kanaldan ayrıldığını açıkladı.

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2002 yılında gazetecilik kariyerine başlayan İsmail Saymaz, günümüzün en çok konuşulan gazetecilerinden biri.

2002 yılında gazetecilik kariyerine başlayan İsmail Saymaz, günümüzün en çok konuşulan gazetecilerinden biri.

Uzun yıllardır gazetecilik yapan İsmail Saymaz, Mayıs 2020'de Halk TV'ye geçmiş ve yılın sonlarına doğru Sözcü grubunda çalışmaya başlamıştı. Ağustos 2021'de yeniden Halk TV'ye dönen İsmail Saymaz, 20 ay sonra yeniden Sözcü grubuna geçmiş ve son olarak 2024'te ise 15 ay çalıştığı SZC TV ve Sözcü gazetesinden ayrılıp yeniden Halk TV'ye dönmüştü.

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.
twitter.com

X hesabından 'İki yıldır çalıştığım Halk TV’den bu ay sonu itibariyle ayrılıyorum.

Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım.

Halk TV’nin sahibi sayın Cafer Mahiroğlu, yayın yönetmenlerimiz Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker, program ortaklarım Ebru Baki ve İbrahim Kahveci başta olmak üzere bütün Halk TV ekibine ve değerli izleyicilerine teşekkür ederim.

Sevgi, selam ve hürmetlerimle.' yazan İsmail Saymaz, ay sonunda Halk TV'deki görevini bırakacağını belirtti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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