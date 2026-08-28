İsmail Saymaz Halk TV'den Ayrıldığını Açıkladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İlk olarak 2020 yılında görev yaptığı Halk TV'den zaman zaman ayrılan ünlü gazeteci İsmail Saymaz, küçük ayrılıkların ardından Temmuz 2024'te yeniden Halk TV'ye dönmüştü. İki yıldır Halk TV'de görev yapan Saymaz, kanaldan ayrıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2002 yılında gazetecilik kariyerine başlayan İsmail Saymaz, günümüzün en çok konuşulan gazetecilerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın