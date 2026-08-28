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Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen İlk Kez Yan Yana! Hamal'dan İlk Kare Geldi

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen İlk Kez Yan Yana! Hamal'dan İlk Kare Geldi

Atv yeni dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 17:08
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ATV'nin iddialı yeni dizisi Hamal'dan beklenen ilk kare geldi. Dizide başrolleri paylaşacak Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen, kanalın yeni sezon tanıtım çekimleri için ilk kez yan yana kamera karşısına geçti. İkilinin birlikte görüntülenmesiyle Hamal'ın ekran yolculuğu için heyecan da arttı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinde çalışmalar hız kazandı.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinde çalışmalar hız kazandı.

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan diziden bu kez merakla beklenen ilk kare geldi. ATV'nin yeni sezon tanıtım filmi ve afiş çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen ilk kez yan yana görüntülendi. Böylece Hamal'da birlikte rol alacak ikilinin ilk karesi de ortaya çıkmış oldu. 

Öte yandan dizinin çekim takviminde kısa süre önce değişikliğe gidilmişti. Daha önce eylül ayında sete çıkması planlanan Hamal'ın çekimlerinin 14-15 Eylül tarihlerinde başlaması bekleniyor. Dizinin yayın günü ise henüz kesinleşmiş değil. Kanalın yeni sezon yayın akışına göre cuma akşamı ihtimaller arasında bulunuyor. Bu plan gerçekleşirse Hamal, cuma akşamları Taşacak Bu Deniz ile reyting rekabetine girecek.

İşte Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in ilk partner karesi:

İşte Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in ilk partner karesi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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