Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen İlk Kez Yan Yana! Hamal'dan İlk Kare Geldi
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ATV'nin iddialı yeni dizisi Hamal'dan beklenen ilk kare geldi. Dizide başrolleri paylaşacak Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen, kanalın yeni sezon tanıtım çekimleri için ilk kez yan yana kamera karşısına geçti. İkilinin birlikte görüntülenmesiyle Hamal'ın ekran yolculuğu için heyecan da arttı.
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinde çalışmalar hız kazandı.
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İşte Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in ilk partner karesi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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