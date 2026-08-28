Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen İlk Kez Yan Yana! Hamal'dan İlk Kare Geldi

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan diziden bu kez merakla beklenen ilk kare geldi. ATV'nin yeni sezon tanıtım filmi ve afiş çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen ilk kez yan yana görüntülendi. Böylece Hamal'da birlikte rol alacak ikilinin ilk karesi de ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan dizinin çekim takviminde kısa süre önce değişikliğe gidilmişti. Daha önce eylül ayında sete çıkması planlanan Hamal'ın çekimlerinin 14-15 Eylül tarihlerinde başlaması bekleniyor. Dizinin yayın günü ise henüz kesinleşmiş değil. Kanalın yeni sezon yayın akışına göre cuma akşamı ihtimaller arasında bulunuyor. Bu plan gerçekleşirse Hamal, cuma akşamları Taşacak Bu Deniz ile reyting rekabetine girecek.