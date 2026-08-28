“Sihirli Annem”in Periliçe’si Ayşen İnci’nin Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Sihirli Annem” dizisinin unutulmaz isimleri, yıllar sonra bir kez daha aynı karede buluştu. Dizide Perihan karakterine hayat veren Gül Onat, Periliçe rolüyle hafızalarımıza kazınan Ayşen İnci’yle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun zamandır ekranlarda düzenli olarak görmediğimiz Ayşen İnci’nin son hali de bu kareyle ortaya çıktı. İki usta oyuncuyu yan yana gören dizinin eski izleyicileri, “Çocukluğumuz aynı karede” yorumlarıyla nostalji yaşadı.
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Ayşen İnci, hayatını tiyatroya adamış usta isimlerden biri.
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Bir nesil onu “Sihirli Annem”in adaletli ve şefkatli Periliçe’si olarak tanıdı.
Ayşen İnci ve Gül Onat’ın yıllar sonra verdiği pozda usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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