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“Sihirli Annem”in Periliçe’si Ayşen İnci’nin Son Hali Ortaya Çıktı!

“Sihirli Annem”in Periliçe’si Ayşen İnci’nin Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 17:20
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Sihirli Annem” dizisinin unutulmaz isimleri, yıllar sonra bir kez daha aynı karede buluştu. Dizide Perihan karakterine hayat veren Gül Onat, Periliçe rolüyle hafızalarımıza kazınan Ayşen İnci’yle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun zamandır ekranlarda düzenli olarak görmediğimiz Ayşen İnci’nin son hali de bu kareyle ortaya çıktı. İki usta oyuncuyu yan yana gören dizinin eski izleyicileri, “Çocukluğumuz aynı karede” yorumlarıyla nostalji yaşadı.

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Ayşen İnci, hayatını tiyatroya adamış usta isimlerden biri.

Ayşen İnci, hayatını tiyatroya adamış usta isimlerden biri.

Tiyatro çevrelerinin yakından tanıdığı ve saygı duyduğu Ayşen İnci’nin Türkiye’nin dört bir yanında geniş kitlelere ulaşması ise televizyon ekranları sayesinde gerçekleşti. “Üvey Baba”, “Doktorlar”, “Kavak Yelleri”, “Böyle Bitmesin”, “Yaralı Kuşlar” ve “Şahsiyetgibi pek çok yapımda kamera karşısına geçen oyuncu, özellikle bir rolüyle çocukların hafızasına silinmeyecek şekilde kazındı.

Bir nesil onu “Sihirli Annem”in adaletli ve şefkatli Periliçe’si olarak tanıdı.

Bir nesil onu “Sihirli Annem”in adaletli ve şefkatli Periliçe’si olarak tanıdı.

2003 yılında yayın hayatına başlayan “Sihirli Annem”, Türk televizyonlarının en sevilen fantastik çocuk dizilerinden biri oldu. Betüş ile Sadık’ın farklı dünyalara ait olmalarına rağmen kurmaya çalıştıkları aileyi merkezine alan dizi; renkli karakterleri, büyülü olayları ve unutulmaz replikleriyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgiyle takip ettiği yapım, aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Ayşen İnci, dizide peri dünyasının en yetkili ismi olan Periliçe karakterine hayat verdi. Periler arasındaki anlaşmazlıkları çözen, gerektiğinde sert fakat her zaman adaletli davranan Periliçe, dizinin en etkili karakterlerinden biriydi. Betüş, Dudu, Eda ve diğer perilerin aldığı kararları denetleyen karakter, otoriter tavrının altında taşıdığı şefkatle izleyicilerin sevgisini kazandı.

Ayşen İnci’nin kendine özgü sesi, zarif duruşu ve tiyatrodan gelen güçlü oyunculuğu, Periliçe’yi Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden birine dönüştürdü. Dizinin kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Defne Joy Foster, Jess Molho, Gül Onat, Gizem Güven ve Buğra Özmüldür gibi pek çok sevilen isim yer alıyordu.

Gül Onat ise dizide Betüş’ün annesi Perihan karakterini canlandırıyordu. Perihan’ın zaman zaman kontrolü eline almaya çalışan tavırları ile Periliçe’nin otoritesi arasında yaşananlar, dizinin en eğlenceli sahnelerinden bazılarını ortaya çıkarıyordu. Yıllarca aynı projede çalışan Ayşen İnci ve Gül Onat’ın dostluğu, kamera arkasında da devam etti.

İki usta oyuncu, 2025 yılında vizyona giren “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminde yıllar sonra yeniden aynı karakterlere hayat verdi. Periliçe rolüyle Ayşen İnci, Perihan rolüyle Gül Onat’ın kamera karşısına geçmesi, dizinin eski izleyicilerine güçlü bir nostalji yaşattı.

Ayşen İnci ve Gül Onat’ın yıllar sonra verdiği pozda usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Ayşen İnci ve Gül Onat’ın yıllar sonra verdiği pozda usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

“Sihirli Annem” setinde başlayan dostluklarını yıllardır sürdüren Ayşen İnci ve Gül Onat, son olarak birlikte verdikleri bir pozla gündeme geldi. Uzun zamandır televizyon ekranlarında düzenli olarak görmediğimiz Ayşen İnci’nin son hali de bu kareyle ortaya çıktı.

71 yaşındaki usta sanatçı, doğal görünümü ve gülümsemesiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Onu yıllarca başındaki tacı ve gösterişli kostümleriyle Periliçe olarak izleyenler, Ayşen İnci’yi günlük haliyle görünce nostaljik yorumlarda bulundu. Aradan geçen yıllara rağmen yüzündeki tanıdık ifade ve zarif tavrını koruduğu düşünülen oyuncuya sevenlerinden çok sayıda güzel mesaj geldi.

Ayşen İnci’nin Gül Onat’la yan yana gelmesi, “Sihirli Annem” hayranlarını da yıllar öncesine götürdü. Bir dönemin çocuklarının Periliçe ve Perihan olarak tanıdığı iki usta oyuncunun dostluklarını halen sürdürmesi büyük ilgi gördü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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