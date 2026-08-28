“Sihirli Annem”in Periliçe’si Ayşen İnci’nin Son Hali Ortaya Çıktı!

2003 yılında yayın hayatına başlayan “Sihirli Annem”, Türk televizyonlarının en sevilen fantastik çocuk dizilerinden biri oldu. Betüş ile Sadık’ın farklı dünyalara ait olmalarına rağmen kurmaya çalıştıkları aileyi merkezine alan dizi; renkli karakterleri, büyülü olayları ve unutulmaz replikleriyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgiyle takip ettiği yapım, aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Ayşen İnci, dizide peri dünyasının en yetkili ismi olan Periliçe karakterine hayat verdi. Periler arasındaki anlaşmazlıkları çözen, gerektiğinde sert fakat her zaman adaletli davranan Periliçe, dizinin en etkili karakterlerinden biriydi. Betüş, Dudu, Eda ve diğer perilerin aldığı kararları denetleyen karakter, otoriter tavrının altında taşıdığı şefkatle izleyicilerin sevgisini kazandı.

Ayşen İnci’nin kendine özgü sesi, zarif duruşu ve tiyatrodan gelen güçlü oyunculuğu, Periliçe’yi Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden birine dönüştürdü. Dizinin kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Defne Joy Foster, Jess Molho, Gül Onat, Gizem Güven ve Buğra Özmüldür gibi pek çok sevilen isim yer alıyordu.

Gül Onat ise dizide Betüş’ün annesi Perihan karakterini canlandırıyordu. Perihan’ın zaman zaman kontrolü eline almaya çalışan tavırları ile Periliçe’nin otoritesi arasında yaşananlar, dizinin en eğlenceli sahnelerinden bazılarını ortaya çıkarıyordu. Yıllarca aynı projede çalışan Ayşen İnci ve Gül Onat’ın dostluğu, kamera arkasında da devam etti.

İki usta oyuncu, 2025 yılında vizyona giren “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminde yıllar sonra yeniden aynı karakterlere hayat verdi. Periliçe rolüyle Ayşen İnci, Perihan rolüyle Gül Onat’ın kamera karşısına geçmesi, dizinin eski izleyicilerine güçlü bir nostalji yaşattı.