Oğlunu İlk Kez Paylaştı: Karsu’nun Çocuğuna Verdiği İsim Yeniden Gündem Oldu!
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Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, oğlu Blues’la verdiği pozlarla gündeme geldi. 2024 yılında uzun süredir birlikte olduğu Mike Schrama’yla evlenen sanatçı, 11 Nisan 2025’te ilk çocuğunu kucağına almıştı. Bebeğinin yüzünü uzun süre gözlerden uzak tutmayı tercih eden Karsu, oğluyla çekilen neşeli karelerini ilk kez takipçileriyle paylaştı. Anne-oğul pozları kısa sürede büyük ilgi görürken Karsu’nun çocuğuna verdiği sıra dışı isim de yeniden gündem oldu.
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Karsu, Amsterdam’dan dünyanın önemli sahnelerine uzanan kariyeriyle hepimizin gurur duyduğu isimlerden biri.
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Karsu, hayatının aşkı Mike Schrama’yla Türk ve Hollanda geleneklerini buluşturan bir düğünle evlendi.
İlk kez anne olan Karsu, oğluna müzik kariyerinden izler taşıyan “Blues” adını verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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