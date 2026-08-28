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Oğlunu İlk Kez Paylaştı: Karsu’nun Çocuğuna Verdiği İsim Yeniden Gündem Oldu!

Oğlunu İlk Kez Paylaştı: Karsu’nun Çocuğuna Verdiği İsim Yeniden Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 15:24
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Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, oğlu Blues’la verdiği pozlarla gündeme geldi. 2024 yılında uzun süredir birlikte olduğu Mike Schrama’yla evlenen sanatçı, 11 Nisan 2025’te ilk çocuğunu kucağına almıştı. Bebeğinin yüzünü uzun süre gözlerden uzak tutmayı tercih eden Karsu, oğluyla çekilen neşeli karelerini ilk kez takipçileriyle paylaştı. Anne-oğul pozları kısa sürede büyük ilgi görürken Karsu’nun çocuğuna verdiği sıra dışı isim de yeniden gündem oldu.

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Karsu, Amsterdam’dan dünyanın önemli sahnelerine uzanan kariyeriyle hepimizin gurur duyduğu isimlerden biri.

Karsu, Amsterdam’dan dünyanın önemli sahnelerine uzanan kariyeriyle hepimizin gurur duyduğu isimlerden biri.

Karsu Dönmez, müzik yeteneği ve kendine has tarzıyla yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. İsmini, ailesinin memleketi olan Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu köyünden alan sanatçı; caz, blues, pop ve Türk halk müziğini aynı potada eriterek kendine özgü bir müzik dünyası yarattı.

Karsu’nun piyano ile tanışma hikayesi de en az kariyeri kadar etkileyici. Henüz yedi yaşındayken ailesi, araba almak için biriktirdiği parayla ona bir piyano aldı. Küçük yaşta aldığı bu destek, yıllar sonra uluslararası bir kariyerin ilk adımına dönüştü. 14 yaşına geldiğinde ailesinin Amsterdam’daki restoranında piyano çalıp şarkı söylemeye başlayan Karsu, performanslarıyla kısa sürede dikkat çekti.

Güçlü sesi, piyano hakimiyeti ve sahnedeki samimi tavırları sayesinde kariyer basamaklarını hızla çıkan sanatçı, New York’taki Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde konser verdi. Farklı dillerde seslendirdiği eserlerle iki kültür arasında köprü kuran Karsu; “Confession”, “Colors” ve kendi adını taşıyan “Karsu” gibi albümleriyle müzik kariyerini sağlamlaştırdı. Sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra yardım projeleri ve özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından memleketi Hatay için yürüttüğü çalışmalarla da büyük takdir topladı.

Karsu, hayatının aşkı Mike Schrama’yla Türk ve Hollanda geleneklerini buluşturan bir düğünle evlendi.

Karsu, hayatının aşkı Mike Schrama’yla Türk ve Hollanda geleneklerini buluşturan bir düğünle evlendi.

Karsu, kariyerinde hızla ilerlerken özel hayatındaki mutluluğu Hollandalı Mike Schrama’da buldu. Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamasa da magazin dünyasındaki tartışmalardan uzak durmayı başardı. Birbirlerine duydukları sevgiyi sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gösteren Karsu ve Mike, 31 Temmuz 2024 tarihinde evlendi.

Aslında düğünlerini daha erken gerçekleştirmeyi planlayan çift, Karsu’nun 6 Şubat depremlerinde ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmesinin ardından bu kararlarını erteledi. Yaşadığı büyük acının ardından kendisini uzun süre Hatay için düzenlenen yardım çalışmalarına adayan sanatçı, hazır hissettiği dönemde düğün hazırlıklarına yeniden başladı.

Hollanda’da yaklaşık 300 kişinin katıldığı görkemli bir kır düğünü düzenleyen Karsu, gecede hem Türk hem de Hollanda kültüründen detaylara yer verdi. Davul ve zurnanın eksik olmadığı kutlamada Türk düğün gelenekleri, Avrupa tarzındaki kır düğünü konseptiyle bir araya geldi. Düğünün hazırlık süreciyle yakından ilgilenen çift, özel günlerinde aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

İlk kez anne olan Karsu, oğluna müzik kariyerinden izler taşıyan “Blues” adını verdi.

İlk kez anne olan Karsu, oğluna müzik kariyerinden izler taşıyan “Blues” adını verdi.

Evliliklerinin ardından çocuk sahibi olmak istediklerini gizlemeyen Karsu ve Mike Schrama, kısa süre sonra bebek beklediklerini açıkladı. Hamilelik sürecindeki heyecanını zaman zaman takipçileriyle paylaşan Karsu, 11 Nisan 2025 tarihinde ilk çocuğunu kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü sanatçı, doğumdan birkaç gün sonra yaptığı duygusal paylaşımla oğlunun adını da ilk kez açıkladı. Karsu ve Mike Schrama, bebeklerine “Blues Dönmez Schrama” adını verdi. 

İlk kez anne ve baba olmanın kendilerine daha önce bilmedikleri bir sevgi yaşattığını söyleyen Karsu, “Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak” sözleriyle duygularını ifade etti. Bebeğinin yüzünü başlangıçta çok fazla göstermemeyi tercih eden sanatçı, oğlu Blues’la çekilen neşeli karelerini takipçileriyle paylaşmaya başladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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