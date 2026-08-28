Oğlunu İlk Kez Paylaştı: Karsu’nun Çocuğuna Verdiği İsim Yeniden Gündem Oldu!

Karsu Dönmez, müzik yeteneği ve kendine has tarzıyla yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. İsmini, ailesinin memleketi olan Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu köyünden alan sanatçı; caz, blues, pop ve Türk halk müziğini aynı potada eriterek kendine özgü bir müzik dünyası yarattı.

Karsu’nun piyano ile tanışma hikayesi de en az kariyeri kadar etkileyici. Henüz yedi yaşındayken ailesi, araba almak için biriktirdiği parayla ona bir piyano aldı. Küçük yaşta aldığı bu destek, yıllar sonra uluslararası bir kariyerin ilk adımına dönüştü. 14 yaşına geldiğinde ailesinin Amsterdam’daki restoranında piyano çalıp şarkı söylemeye başlayan Karsu, performanslarıyla kısa sürede dikkat çekti.

Güçlü sesi, piyano hakimiyeti ve sahnedeki samimi tavırları sayesinde kariyer basamaklarını hızla çıkan sanatçı, New York’taki Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde konser verdi. Farklı dillerde seslendirdiği eserlerle iki kültür arasında köprü kuran Karsu; “Confession”, “Colors” ve kendi adını taşıyan “Karsu” gibi albümleriyle müzik kariyerini sağlamlaştırdı. Sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra yardım projeleri ve özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından memleketi Hatay için yürüttüğü çalışmalarla da büyük takdir topladı.