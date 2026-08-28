article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kızı Mihran Ela’yla Poz Veren Şükran Ovalı’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Kızı Mihran Ela’yla Poz Veren Şükran Ovalı’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 13:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şükran Ovalı, bu kez yeni projesi ya da Caner Erkin’le evliliğiyle değil, kızı Mihran Ela’yla verdiği anne-kız pozuyla gündeme geldi. Ağustos ayında sekiz yaşına basan Mihran Ela’nın kocaman olması dikkat çekerken sosyal medya kullanıcılarının gözü ünlü oyuncunun yüzündeki değişime takıldı. Ovalı’nın son görünümünü eski fotoğraflarıyla karşılaştıranlar, estetik müdahale ihtimalinden dijital filtre kullanımına kadar pek çok yorumda bulundu. Ünlü oyuncudan hakkındaki iddialara henüz bir açıklama gelmedi. Gelin, Şükran Ovalı’nın kariyerinden Caner Erkin’le evliliğine ve tartışma yaratan son görüntüsüne birlikte bakalım.

Kaynak: Magazin Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şükran Ovalı, oyunculuk kariyeri kadar Caner Erkin’le yıllardır sürdürdüğü evliliğiyle de magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri.

Şükran Ovalı, oyunculuk kariyeri kadar Caner Erkin’le yıllardır sürdürdüğü evliliğiyle de magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri.

Ekranların sevilen oyuncularından Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Ovalı; “Bez Bebek”, “Bir Bulut Olsam”, “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, “Şeref Meselesi”, “Vatanım Sensin” ve “Yargıgibi pek çok başarılı yapımda rol aldı. Hem televizyon hem de sinema projelerinde birbirinden farklı karakterlere hayat veren güzel oyuncu, doğal güzelliği ve kendine has tarzıyla da yıllar içerisinde magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

Şükran Ovalı’nın özel hayatında yakaladığı mutluluk ise futbolcu Caner Erkin’le başladı. İkilinin tanışma hikayesi de en az ilişkileri kadar dikkat çekiciydi. Caner Erkin, bir programda yaptığı açıklamada Ovalı’yı ilk kez gittikleri ortak bir cilt doktorunun kliniğinde gördüğünü ve o anda çok etkilendiğini anlatmıştı. Doktorundan kendilerini tanıştırmasını isteyen Erkin’in bu hamlesi, kısa süre içerisinde ciddi bir ilişkiye dönüştü.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma’da düzenlenen sade ve romantik bir törenle nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2018 yılında kızları Mihran Ela’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından ailece verdikleri kareleri paylaşan ikili, magazin dünyasının göz önünde fakat tartışmalardan uzak yaşamayı başaran çiftlerinden biri haline geldi.

Evliliklerini yaklaşık dokuz yıldır sürdüren Şükran Ovalı ve Caner Erkin, birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyor. Futbol kariyeri boyunca farklı şehirlerde ve takımlarda forma giyen eşini destekleyen Ovalı, yoğun oyunculuk temposuna rağmen ailesiyle geçirdiği anlara her zaman öncelik veriyor.

Şükran Ovalı’nın kalbindeki en özel yer hiç şüphesiz sekiz yaşına basan kızı Mihran Ela’ya ait.

Şükran Ovalı’nın kalbindeki en özel yer hiç şüphesiz sekiz yaşına basan kızı Mihran Ela’ya ait.

Şükran Ovalı, 2018 yılında dünyaya gelen kızı Mihran Ela’yı uzun süre kameralardan uzak büyütmeyi tercih etti. Ünlü oyuncu, kızının özel hayatını korumaya özen gösterse de zaman zaman birlikte geçirdikleri özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Anne-kızın eğlenceli ve sevgi dolu pozları ise her seferinde yoğun ilgi görüyor.

Ağustos 2026’da sekiz yaşına giren Mihran Ela için duygusal bir doğum günü paylaşımı yapan Ovalı, annelik heyecanını ilk günkü gibi yaşadığını bir kez daha gösterdi. Kızının büyüme sürecini takipçileriyle sınırlı biçimde paylaşan oyuncunun sözleri ve anne-kız arasındaki güçlü bağ, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni aldı.

Mihran Ela’nın artık kocaman bir çocuk olduğunu gören kullanıcılar, küçük kızın hem annesine hem de babasına benzeyen yönleri üzerine de yorumlarda bulundu. Şükran Ovalı’nın yüz hatlarını ve bakışlarını taşıdığı düşünülen Mihran Ela’nın, gülüşüyle de babası Caner Erkin’i andırdığı söylendi. Yıllar önce bebeklik fotoğraflarıyla tanıdığımız Mihran Ela’nın son hali, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hatırlattı.

Yeni sezonda “Yeraltı” dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şükran Ovalı, yoğun iş temposu başlamadan önce kızıyla geçirdiği keyifli anlardan birini daha paylaştı. Fakat anne-kızın sevimli pozu kadar, ünlü oyuncunun fotoğraftaki görünümü de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Kızı Mihran Ela’yla poz veren Şükran Ovalı’nın son hali dikkat çekti.

Kızı Mihran Ela’yla poz veren Şükran Ovalı’nın son hali dikkat çekti.

Magazin Burada’nın aktardığı görüntüde Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela’yla yan yana verdiği samimi pozla yer aldı. Oyuncunun kızıyla olan benzerliği dikkat çekerken fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak kullanıcıların büyük bir bölümü, anne-kız karesinden çok Ovalı’nın yüzündeki değişime odaklandı.

Şükran Ovalı’nın özellikle yüz hatları, dudakları ve çene bölgesindeki farklılık sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Oyuncunun yıllar önceki görüntüleriyle son fotoğrafını karşılaştıran bazı kullanıcılar, Ovalı’nın estetik müdahale yaptırmış olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise görüntüdeki farklılığın makyaj, fotoğrafın çekildiği açı, ışık veya kullanılan dijital filtreden kaynaklanabileceğini savundu.

Ünlü oyuncunun herhangi bir estetik işlem yaptırdığına ilişkin kendisi tarafından yapılmış güncel bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada dile getirilen müdahale iddiaları şimdilik yalnızca kullanıcı yorumlarından ibaret. Üstelik fotoğraflarda kullanılan filtreler ve telefon kameralarının yüz hatlarını değiştirebilen uygulamaları, son yıllarda benzer tartışmaların sık sık yaşanmasına neden oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın