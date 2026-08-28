Kızı Mihran Ela’yla Poz Veren Şükran Ovalı’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!
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Şükran Ovalı, bu kez yeni projesi ya da Caner Erkin’le evliliğiyle değil, kızı Mihran Ela’yla verdiği anne-kız pozuyla gündeme geldi. Ağustos ayında sekiz yaşına basan Mihran Ela’nın kocaman olması dikkat çekerken sosyal medya kullanıcılarının gözü ünlü oyuncunun yüzündeki değişime takıldı. Ovalı’nın son görünümünü eski fotoğraflarıyla karşılaştıranlar, estetik müdahale ihtimalinden dijital filtre kullanımına kadar pek çok yorumda bulundu. Ünlü oyuncudan hakkındaki iddialara henüz bir açıklama gelmedi. Gelin, Şükran Ovalı’nın kariyerinden Caner Erkin’le evliliğine ve tartışma yaratan son görüntüsüne birlikte bakalım.
Kaynak: Magazin Burada
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Şükran Ovalı, oyunculuk kariyeri kadar Caner Erkin’le yıllardır sürdürdüğü evliliğiyle de magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri.
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Şükran Ovalı’nın kalbindeki en özel yer hiç şüphesiz sekiz yaşına basan kızı Mihran Ela’ya ait.
Kızı Mihran Ela’yla poz veren Şükran Ovalı’nın son hali dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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