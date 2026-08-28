Kızı Mihran Ela’yla Poz Veren Şükran Ovalı’nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Ekranların sevilen oyuncularından Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Ovalı; “Bez Bebek”, “Bir Bulut Olsam”, “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, “Şeref Meselesi”, “Vatanım Sensin” ve “Yargı” gibi pek çok başarılı yapımda rol aldı. Hem televizyon hem de sinema projelerinde birbirinden farklı karakterlere hayat veren güzel oyuncu, doğal güzelliği ve kendine has tarzıyla da yıllar içerisinde magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

Şükran Ovalı’nın özel hayatında yakaladığı mutluluk ise futbolcu Caner Erkin’le başladı. İkilinin tanışma hikayesi de en az ilişkileri kadar dikkat çekiciydi. Caner Erkin, bir programda yaptığı açıklamada Ovalı’yı ilk kez gittikleri ortak bir cilt doktorunun kliniğinde gördüğünü ve o anda çok etkilendiğini anlatmıştı. Doktorundan kendilerini tanıştırmasını isteyen Erkin’in bu hamlesi, kısa süre içerisinde ciddi bir ilişkiye dönüştü.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma’da düzenlenen sade ve romantik bir törenle nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2018 yılında kızları Mihran Ela’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından ailece verdikleri kareleri paylaşan ikili, magazin dünyasının göz önünde fakat tartışmalardan uzak yaşamayı başaran çiftlerinden biri haline geldi.

Evliliklerini yaklaşık dokuz yıldır sürdüren Şükran Ovalı ve Caner Erkin, birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyor. Futbol kariyeri boyunca farklı şehirlerde ve takımlarda forma giyen eşini destekleyen Ovalı, yoğun oyunculuk temposuna rağmen ailesiyle geçirdiği anlara her zaman öncelik veriyor.