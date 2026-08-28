Neye Uğradığını Şaşırdı: Pelin Akil Gördükleri Karşısında Şoke Oldu!
Pelin Akil, bu kez rol aldığı bir proje ya da özel hayatıyla değil, sosyal medya hesabından paylaştığı oldukça ilginç görüntülerle gündeme geldi. Metal kaşıkların vücuduna yapıştığını fark eden ünlü oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşmadan edemedi. Kaşıkların düşmeden cildinde durmasına bir türlü anlam veremeyen Akil, “Aklımı kaybedeceğim şu an!” diyerek takipçilerinden açıklama istedi. Kısa sürede dikkat çeken görüntülerin ardından bazı kullanıcılar da aynı deneyi evlerinde yapmaya başladı. Peki Pelin Akil’in korkmasına neden olan bu olay nasıl gerçekleşti, metal kaşıklar insan vücuduna gerçekten neden yapışıyor? Gelin, olayın detaylarına birlikte bakalım.
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Pelin Akil, rol aldığı yapımlar kadar sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.
Pelin Akil, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda metal kaşıkları vücudunun farklı noktalarına yerleştirdi.
Pelin Akil'in son açıklamasını da şöyle bırakalım:
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