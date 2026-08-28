article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Neye Uğradığını Şaşırdı: Pelin Akil Gördükleri Karşısında Şoke Oldu!

Neye Uğradığını Şaşırdı: Pelin Akil Gördükleri Karşısında Şoke Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 11:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pelin Akil, bu kez rol aldığı bir proje ya da özel hayatıyla değil, sosyal medya hesabından paylaştığı oldukça ilginç görüntülerle gündeme geldi. Metal kaşıkların vücuduna yapıştığını fark eden ünlü oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşmadan edemedi. Kaşıkların düşmeden cildinde durmasına bir türlü anlam veremeyen Akil, “Aklımı kaybedeceğim şu an!” diyerek takipçilerinden açıklama istedi. Kısa sürede dikkat çeken görüntülerin ardından bazı kullanıcılar da aynı deneyi evlerinde yapmaya başladı. Peki Pelin Akil’in korkmasına neden olan bu olay nasıl gerçekleşti, metal kaşıklar insan vücuduna gerçekten neden yapışıyor? Gelin, olayın detaylarına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Pelin Akil, rol aldığı yapımlar kadar sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Pelin Akil, rol aldığı yapımlar kadar sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

“Arka Sıradakiler” dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu; ilerleyen yıllarda “Seksenler”, “Suskunlar”, “Kızıl Elma”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” gibi pek çok dikkat çeken projede izleyici karşısına çıktı. Farklı türlerdeki rolleriyle oyunculuk kariyerini yıllardır başarıyla sürdüren Akil, özel hayatında ise meslektaşı Anıl Altan ile yaptığı evlilik ve ikiz kızları Alin ile Lina sayesinde magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri hâline geldi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, yalnızca kariyerinden ya da özel hayatından kesitler paylaşmakla yetinmiyor. Günlük yaşamında karşılaştığı ilginç anları, şaşırdığı olayları ve zaman zaman takipçilerine danışmak istediği konuları da doğrudan yayınlıyor. Doğal tavırları ve filtresiz tepkileriyle takipçileriyle samimi bir bağ kuran Pelin Akil, bu kez kendi vücudunda fark ettiği oldukça ilginç bir durumla dikkatleri üzerine çekti.

Pelin Akil, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda metal kaşıkları vücudunun farklı noktalarına yerleştirdi.

Kaşıkların kayarak yere düşmesini bekleyen oyuncu, metal nesnelerin cildinde sabit bir şekilde kaldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadığı durumun normal olup olmadığını anlayamayan Akil’in endişeli ve bir o kadar da eğlenceli tepkileri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gördüklerine inanmakta zorlanan ünlü oyuncu, takipçilerine seslenerek, “Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu?” ifadelerini kullandı. Denemesini birkaç kez tekrarlamasına rağmen kaşıkların düşmediğini gören Akil, şaşkınlığının dozunu artırarak “Delireceğim... Aklımı kaybedeceğim şu an. Vallahi korktum!” sözleriyle yaşadığı paniği dile getirdi.

Olayı fazla büyütüp büyütmediğinden de emin olamayan Pelin Akil, takipçilerinden kendisini rahatlatacak bir açıklama bekledi. “Ne olur yani abartıyor muyum? ‘Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey Pelin’ falan der misiniz bana?” diyerek seslenen oyuncu, benzer bir durum yaşayan başka insanların olup olmadığını merak ettiğini de belli etti.

Pelin Akil’in büyük bir şaşkınlık içerisinde paylaştığı görüntüler, doğal olarak takipçilerinin de ilgisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları kaşıkları kendi vücutlarında denemeye başlarken ortaya kısa sürede yeni videolar çıktı. Akil’in “Akım başlatırım” diyerek esprili bir şekilde yaklaştığı olay, böylece küçük bir sosyal medya deneyine dönüştü. Öte yandan yorumlarda “vücuttaki yüksek enerji”, “manyetik alan” ve “statik elektrikgibi pek çok farklı teori de ortaya atıldı.

Pelin Akil'in son açıklamasını da şöyle bırakalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın