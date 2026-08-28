Neye Uğradığını Şaşırdı: Pelin Akil Gördükleri Karşısında Şoke Oldu!

Kaşıkların kayarak yere düşmesini bekleyen oyuncu, metal nesnelerin cildinde sabit bir şekilde kaldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadığı durumun normal olup olmadığını anlayamayan Akil’in endişeli ve bir o kadar da eğlenceli tepkileri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gördüklerine inanmakta zorlanan ünlü oyuncu, takipçilerine seslenerek, “Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu?” ifadelerini kullandı. Denemesini birkaç kez tekrarlamasına rağmen kaşıkların düşmediğini gören Akil, şaşkınlığının dozunu artırarak “Delireceğim... Aklımı kaybedeceğim şu an. Vallahi korktum!” sözleriyle yaşadığı paniği dile getirdi.

Olayı fazla büyütüp büyütmediğinden de emin olamayan Pelin Akil, takipçilerinden kendisini rahatlatacak bir açıklama bekledi. “Ne olur yani abartıyor muyum? ‘Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey Pelin’ falan der misiniz bana?” diyerek seslenen oyuncu, benzer bir durum yaşayan başka insanların olup olmadığını merak ettiğini de belli etti.

Pelin Akil’in büyük bir şaşkınlık içerisinde paylaştığı görüntüler, doğal olarak takipçilerinin de ilgisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları kaşıkları kendi vücutlarında denemeye başlarken ortaya kısa sürede yeni videolar çıktı. Akil’in “Akım başlatırım” diyerek esprili bir şekilde yaklaştığı olay, böylece küçük bir sosyal medya deneyine dönüştü. Öte yandan yorumlarda “vücuttaki yüksek enerji”, “manyetik alan” ve “statik elektrik” gibi pek çok farklı teori de ortaya atıldı.