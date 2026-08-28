Sosyal Medyadan Müzik Dünyasına Geçiş Yapan Mika Raun İlk Şarkısını Yayınladı!

Mika Raun’un adından söz ettirmesinde yalnızca sosyal medya içerikleri değil, yıllar içerisindeki fiziksel değişimi de oldukça etkili oldu. Geçirdiği estetik operasyonları ve cinsiyet uyum sürecini takipçileriyle paylaşan fenomen, bu dönemde attığı hemen her adımla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir kesim tarafından desteklenirken bir kesimin sert eleştirileriyle karşılaşması, Mika Raun’u uzun süre tartışmaların merkezinde tuttu. Ancak o, hakkında yapılan yorumlara rağmen sosyal medyadaki görünürlüğünü korumayı başardı.

Ocak 2026’da ise ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmasıyla yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Nisan 2026’da tahliye edilen Mika Raun, özgürlüğüne kavuşmasının ardından sosyal medya hesaplarına geri döndü. Kısacası Mika Raun; paylaşımları, geçirdiği değişim, özel hayatı, açıklamaları ve yaşadığı adli süreçlerle Türkiye’de gündemden kolay kolay düşmeyen fenomenlerden biri hâline geldi.