Sosyal Medyadan Müzik Dünyasına Geçiş Yapan Mika Raun İlk Şarkısını Yayınladı!
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Mika Raun, bu kez yaptığı açıklamalar ya da özel hayatıyla değil, müzik kariyerindeki yeni adımıyla gündemde. Yıllar içinde geçirdiği değişim ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren fenomen, daha önce “Gece Bitemez” şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Şarkıcılık konusundaki iddiasından vazgeçmeyen Mika Raun, şimdi de “My Type” adlı solo çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sundu. Hareketli ritimleri, dans sahneleri ve iddialı klibiyle dikkat çeken çalışma kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.
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TikTok ve YouTube’un Türkiye’de yükselişe geçtiği dönemde hayatımıza giren Mika Raun, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü.
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Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan pek çok fenomen gibi Mika Raun da kariyerini yalnızca paylaştığı videolarla sınırlandırmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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