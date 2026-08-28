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Sosyal Medyadan Müzik Dünyasına Geçiş Yapan Mika Raun İlk Şarkısını Yayınladı!

Sosyal Medyadan Müzik Dünyasına Geçiş Yapan Mika Raun İlk Şarkısını Yayınladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 10:36
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Mika Raun, bu kez yaptığı açıklamalar ya da özel hayatıyla değil, müzik kariyerindeki yeni adımıyla gündemde. Yıllar içinde geçirdiği değişim ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren fenomen, daha önce “Gece Bitemez” şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Şarkıcılık konusundaki iddiasından vazgeçmeyen Mika Raun, şimdi de “My Type” adlı solo çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sundu. Hareketli ritimleri, dans sahneleri ve iddialı klibiyle dikkat çeken çalışma kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

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TikTok ve YouTube’un Türkiye’de yükselişe geçtiği dönemde hayatımıza giren Mika Raun, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü.

TikTok ve YouTube’un Türkiye’de yükselişe geçtiği dönemde hayatımıza giren Mika Raun, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü.

Mika Raun’un adından söz ettirmesinde yalnızca sosyal medya içerikleri değil, yıllar içerisindeki fiziksel değişimi de oldukça etkili oldu. Geçirdiği estetik operasyonları ve cinsiyet uyum sürecini takipçileriyle paylaşan fenomen, bu dönemde attığı hemen her adımla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir kesim tarafından desteklenirken bir kesimin sert eleştirileriyle karşılaşması, Mika Raun’u uzun süre tartışmaların merkezinde tuttu. Ancak o, hakkında yapılan yorumlara rağmen sosyal medyadaki görünürlüğünü korumayı başardı.

Ocak 2026’da ise ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmasıyla yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Nisan 2026’da tahliye edilen Mika Raun, özgürlüğüne kavuşmasının ardından sosyal medya hesaplarına geri döndü. Kısacası Mika Raun; paylaşımları, geçirdiği değişim, özel hayatı, açıklamaları ve yaşadığı adli süreçlerle Türkiye’de gündemden kolay kolay düşmeyen fenomenlerden biri hâline geldi.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan pek çok fenomen gibi Mika Raun da kariyerini yalnızca paylaştığı videolarla sınırlandırmadı.

Mika Raun, Ağustos 2026’da ise “My Type” adını verdiği yeni solo şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Hareketli pop ve kulüp müziği dinamikleri taşıyan şarkı kadar, beraberinde yayımlanan iddialı klip de dikkat çekti. 

Kamera karşısına geçen Mika Raun, senkronize dans sahneleri ve iddialı kostümleriyle müzik kariyerinde bu kez çok daha profesyonel ve dikkat çekici bir imaj çizmeye çalıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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