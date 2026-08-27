Emre Altuğ'nun İki Yıldır Sır Gibi Sakladığı Yeni Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı!
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Quality dergisinin özel haberine göre ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Emre Altuğ ve Pınar Yüzbaşıgil, sonunda bu kuralı bozdu. Bir davete birlikte katılan çift, Quality objektiflerine samimi pozlar verdi. Böylece yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkiden ilk kez birlikte çekilmiş net fotoğraflar geldi.
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Emre Altuğ, uzun yıllardır hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle gündemde.
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Hayatında biri olduğunu söylemiş ancak kimliğini açıklamamıştı.
İki yıldır gözlerden uzak yaşadıkları aşktan ilk fotoğraf geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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