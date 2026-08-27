Emre Altuğ'nun İki Yıldır Sır Gibi Sakladığı Yeni Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, yıllardır şarkıcılık ve oyunculuk kariyerini bir arada sürdüren ünlüler arasında yer alıyor. “İbret-i Alem”, “Sıcak”, “Aşk-ı Kıyamet” ve “Kapış Kapış” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Altuğ, müzik kariyerinin yanı sıra rol aldığı dizi ve filmlerle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özellikle “Tatlı Hayat”, “Lise Defteri”, “Elde Var Hayat” ve son yıllarda rol aldığı “Yalı Çapkını” gibi yapımlarla oyunculuk kariyerini sürdüren Emre Altuğ, ekranın tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak başarılı sanatçının kariyeri kadar özel hayatı da yıllar boyunca magazin basınının yakın takibinde oldu.

Emre Altuğ, 2004 yılında aşk yaşamaya başladığı Çağla Şıkel ile ilişkisini 2008 yılında evlilikle taçlandırdı. Dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikilinin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu dünyaya geldi. Yedi yıl süren evliliklerini 2015 yılında sonlandıran Altuğ ve Şıkel, boşanmanın ardından çocukları için kurdukları güçlü iletişimle sık sık takdir topladı.

Ayrılıklarının ardından özel günlerde oğullarıyla birlikte bir araya gelmeye devam eden eski çift, birbirleri hakkında yaptığı saygılı açıklamalarla da örnek gösterildi. Çağla Şıkel ile evliliğinin sona ermesinden sonra özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutan Emre Altuğ ise yeni ilişkileriyle magazin gündeminde görünmekten özellikle kaçındı.