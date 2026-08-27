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Emre Altuğ'nun İki Yıldır Sır Gibi Sakladığı Yeni Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı!

Emre Altuğ'nun İki Yıldır Sır Gibi Sakladığı Yeni Sevgilisi İlk Kez Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 15:52
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Quality dergisinin özel haberine göre ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Emre Altuğ ve Pınar Yüzbaşıgil, sonunda bu kuralı bozdu. Bir davete birlikte katılan çift, Quality objektiflerine samimi pozlar verdi. Böylece yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkiden ilk kez birlikte çekilmiş net fotoğraflar geldi.

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Emre Altuğ, uzun yıllardır hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle gündemde.

Emre Altuğ, uzun yıllardır hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle gündemde.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, yıllardır şarkıcılık ve oyunculuk kariyerini bir arada sürdüren ünlüler arasında yer alıyor. “İbret-i Alem”, “Sıcak”, “Aşk-ı Kıyamet” ve “Kapış Kapış” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Altuğ, müzik kariyerinin yanı sıra rol aldığı dizi ve filmlerle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özellikle “Tatlı Hayat”, “Lise Defteri”, “Elde Var Hayat” ve son yıllarda rol aldığı “Yalı Çapkını” gibi yapımlarla oyunculuk kariyerini sürdüren Emre Altuğ, ekranın tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Ancak başarılı sanatçının kariyeri kadar özel hayatı da yıllar boyunca magazin basınının yakın takibinde oldu.

Emre Altuğ, 2004 yılında aşk yaşamaya başladığı Çağla Şıkel ile ilişkisini 2008 yılında evlilikle taçlandırdı. Dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikilinin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu dünyaya geldi. Yedi yıl süren evliliklerini 2015 yılında sonlandıran Altuğ ve Şıkel, boşanmanın ardından çocukları için kurdukları güçlü iletişimle sık sık takdir topladı.

Ayrılıklarının ardından özel günlerde oğullarıyla birlikte bir araya gelmeye devam eden eski çift, birbirleri hakkında yaptığı saygılı açıklamalarla da örnek gösterildi. Çağla Şıkel ile evliliğinin sona ermesinden sonra özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutan Emre Altuğ ise yeni ilişkileriyle magazin gündeminde görünmekten özellikle kaçındı.

Hayatında biri olduğunu söylemiş ancak kimliğini açıklamamıştı.

Hayatında biri olduğunu söylemiş ancak kimliğini açıklamamıştı.

Emre Altuğ, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili sorular üzerine kalbinin boş olmadığını açıklamıştı. Hayatında biri bulunduğunu saklamayan sanatçı, birlikte olduğu kişinin göz önünde olmayı tercih etmediğini belirterek ilişkinin ayrıntılarını paylaşmamıştı.

Altuğ, sevgilisinin sanat dünyasına tamamen yabancı olmadığını ancak kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim de sayılmayacağını söylemişti. Sevgilisinin görüntülenmek istemediğini belirten ünlü sanatçı, ilişkisini özellikle gizlemediğini fakat birlikte olduğu kişinin tercihine saygı duyduğunu ifade etmişti.

Bir süre sonra Emre Altuğ’un birlikte olduğu kişinin, televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Pınar Yüzbaşıgil olduğu ortaya çıktı. Okan Bayülgen’in ekibinde genel koordinatör olarak görev yapan Yüzbaşıgil, kamera önünde olmasa da televizyon sektörünün mutfağında çalışan tanınmış isimlerden biri.

Altuğ, Pınar Yüzbaşıgil ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozarak birlikteliklerini doğrulamıştı. İlişkilerinde saklanması gereken bir durum olmadığını ancak göz önünde yaşamayı sevmediklerini söyleyen sanatçı, birlikteliklerini “mutlu ve huzurlu ilerleyen bir arkadaşlık” sözleriyle tanımlamıştı.

İkilinin yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu konuşulurken Emre Altuğ’un son açıklamasıyla ilişkinin aslında iki yıldır devam ettiği anlaşıldı. Buna rağmen çift, bu süreç boyunca sosyal medyada birlikte paylaşım yapmadı ve davetlerde yan yana görüntülenmemeye özen gösterdi. Dolayısıyla Pınar Yüzbaşıgil’in kim olduğu öğrenilse bile çifti yan yana görmek uzun süre mümkün olmadı.

İki yıldır gözlerden uzak yaşadıkları aşktan ilk fotoğraf geldi.

İki yıldır gözlerden uzak yaşadıkları aşktan ilk fotoğraf geldi.

İlişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Emre Altuğ ve Pınar Yüzbaşıgil, sonunda bu kuralı bozdu. Bir davete birlikte katılan çift, Quality dergisinin objektiflerine samimi pozlar verdi. Böylece yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkiden ilk kez birlikte çekilmiş net fotoğraflar geldi.

Yan yana ve oldukça mutlu görünen çiftin rahat tavırları dikkat çekerken Emre Altuğ, ilişkisi hakkında da açıklamada bulundu. Ünlü sanatçı, “İlişkimizi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyoruz. İki yıldır mutlu ve seviyeli bir şekilde ilişkimiz devam etmekte. Her şey yolunda ve çok güzel gidiyor” sözleriyle birlikteliklerinin yolunda olduğunu anlattı.

Uzun süre “Hayatımda biri var ama izin verin ben yaşayayım” diyerek mutluluğunu kendi dünyasında koruyan Emre Altuğ, sonunda Pınar Yüzbaşıgil ile yan yana poz verdi. Yaklaşık iki yıldır sessiz sedasız devam eden ilişki, böylece ilk kez birlikte verdikleri karelerle görünür hale geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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