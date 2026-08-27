Selena’nın Küçük Nazlı’sıydı: Dilara Kurtulmuş Botoks Sonrası Değişimiyle Gündemde!

12 Mayıs 1998’de Avusturya’da dünyaya gelen Kurtulmuş, henüz çocukken reklam filmlerinde rol alarak kamera karşısına geçti. Ardından televizyon projelerinde görünmeye başlayan genç oyuncu, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti.

Kurtulmuş’un ilk dönem kariyerinde “Anne Babamla Evlensene”, “Hayat Bilgisi”, “Bir Dilim Aşk” gibi yapımlar bulunuyor. Küçük yaşına rağmen farklı karakterleri canlandıran oyuncu, asıl büyük çıkışını ise 2006 yılında yayın hayatına başlayan “Selena” dizisiyle yaptı.

Fantastik unsurları aile ve çocuk hikayeleriyle birleştiren “Selena”, 2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayımlandı. Sinem Kobal’ın başrolünde olduğu yapım, dönemin en çok izlenen çocuk ve gençlik dizileri arasına girdi. Dilara Kurtulmuş da dizide evin en küçük kızı Nazlı Aykar’ı canlandırdı.

Leyla, Selin ve Nazlı isimli üç kız kardeşin fantastik maceralarını konu alan dizide Nazlı, ailenin en küçük ve en sevimli üyesiydi.