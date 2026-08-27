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Selena’nın Küçük Nazlı’sıydı: Dilara Kurtulmuş Botoks Sonrası Değişimiyle Gündemde!

Selena’nın Küçük Nazlı’sıydı: Dilara Kurtulmuş Botoks Sonrası Değişimiyle Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 14:08
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Selena” dizisinde evin en küçük kızı Nazlı’yı canlandıran Dilara Kurtulmuş, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine daha sonra ara veren ve sosyal medyaya yönelen Kurtulmuş, bu kez geçirdiği estetik dokunuşlarla dikkat çekti. Botoks öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşan eski çocuk yıldızın yüz hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti.

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Bir dönemin çocuk yıldızları arasında yer alan Dilara Kurtulmuş, oyunculuk kariyerine oldukça küçük yaşlarda başladı.

Bir dönemin çocuk yıldızları arasında yer alan Dilara Kurtulmuş, oyunculuk kariyerine oldukça küçük yaşlarda başladı.

12 Mayıs 1998’de Avusturya’da dünyaya gelen Kurtulmuş, henüz çocukken reklam filmlerinde rol alarak kamera karşısına geçti. Ardından televizyon projelerinde görünmeye başlayan genç oyuncu, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti.

Kurtulmuş’un ilk dönem kariyerinde “Anne Babamla Evlensene”, “Hayat Bilgisi”, “Bir Dilim Aşk” gibi yapımlar bulunuyor. Küçük yaşına rağmen farklı karakterleri canlandıran oyuncu, asıl büyük çıkışını ise 2006 yılında yayın hayatına başlayan “Selena” dizisiyle yaptı.

Fantastik unsurları aile ve çocuk hikayeleriyle birleştiren “Selena”, 2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayımlandı. Sinem Kobal’ın başrolünde olduğu yapım, dönemin en çok izlenen çocuk ve gençlik dizileri arasına girdi. Dilara Kurtulmuş da dizide evin en küçük kızı Nazlı Aykar’ı canlandırdı.

Leyla, Selin ve Nazlı isimli üç kız kardeşin fantastik maceralarını konu alan dizide Nazlı, ailenin en küçük ve en sevimli üyesiydi.

Uzun süredir oyunculuktan ziyade dijital içerik üreticiliğiyle gündeme gelen Dilara Kurtulmuş, bu kez görünümündeki değişimle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.

Uzun süredir oyunculuktan ziyade dijital içerik üreticiliğiyle gündeme gelen Dilara Kurtulmuş, bu kez görünümündeki değişimle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kurtulmuş’un botoks uygulaması öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğrafları bir klinik hesabı tarafından paylaşıldı.

Yan yana getirilen karelerde Kurtulmuş’un yüz hatlarının daha belirgin ve keskin görünmesi dikkat çekiyor. Özellikle kaş ve göz çevresindeki görünür değişim ile yüzünün alt bölümündeki daha toparlanmış ifade, iki fotoğraf arasındaki en belirgin farklılıklar olarak öne çıkıyor. Saçların geriye doğru sıkıca toplanması ve ikinci karedeki ışık koşulları da yüz hatlarının daha keskin görünmesine katkıda bulunuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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