Selena’nın Küçük Nazlı’sıydı: Dilara Kurtulmuş Botoks Sonrası Değişimiyle Gündemde!
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Selena” dizisinde evin en küçük kızı Nazlı’yı canlandıran Dilara Kurtulmuş, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine daha sonra ara veren ve sosyal medyaya yönelen Kurtulmuş, bu kez geçirdiği estetik dokunuşlarla dikkat çekti. Botoks öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşan eski çocuk yıldızın yüz hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti.
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Bir dönemin çocuk yıldızları arasında yer alan Dilara Kurtulmuş, oyunculuk kariyerine oldukça küçük yaşlarda başladı.
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Uzun süredir oyunculuktan ziyade dijital içerik üreticiliğiyle gündeme gelen Dilara Kurtulmuş, bu kez görünümündeki değişimle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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