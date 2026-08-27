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İlk Kez İtiraf Etti: Murat Dalkılıç’ın Yıllarca Sürdürdüğü İlginç Konser Alışkanlığı Şaşırttı!

İlk Kez İtiraf Etti: Murat Dalkılıç’ın Yıllarca Sürdürdüğü İlginç Konser Alışkanlığı Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 12:09
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Sahnelerin dışarıdan görünen dünyası ne kadar ışıltılı olsa da perde arkasında giderek büyüyen bir maliyet krizi yaşanıyor. Yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında konser veren Murat Dalkılıç da müzik sektörünün geldiği noktayı tüm açıklığıyla anlattı. Son bir yılda yaklaşık 30 kez sahneye çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı, bu konserlerden para kazanmak yerine ilk kez kendi cebinden ödeme yaptığını açıkladı. Dalkılıç, bunu kendi kazancı için değil, ekibindeki çalışanların kiralarını ve faturalarını ödeyebilmesi için yaptığını vurguladı. Bir dönem seyircilerinin kendisine nasıl baktığını görebilmek için fotoğraf albümleri hazırlatan şarkıcının itirafı dikkat çekti.

Kaynak: YouTube/ Ege Kökenli

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“Kasaba”yla başlayan yolculuğunda yıllardır sahneden inmeyen Murat Dalkılıç, müziğin yalnızca görünen yüzünden ibaret olmadığını anlattı.

“Kasaba”yla başlayan yolculuğunda yıllardır sahneden inmeyen Murat Dalkılıç, müziğin yalnızca görünen yüzünden ibaret olmadığını anlattı.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmış, ardından “La Fontaine”, “Külah”, “Bir Güzellik Yap”, “Derine”, “Bu Nasıl Aşk” ve “Leyla” gibi parçalarla kariyerindeki yerini sağlamlaştırmıştı. Yıllar içerisinde çok sayıda albüm ve tekliye imza atan şarkıcı, Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserlerle de sahnelerin aranan isimlerinden biri haline geldi.

Dalkılıç’ın müzik dünyasıyla tanışması ise şöhretinden çok daha eskiye dayanıyor. “Gece hayatında 26-27 yıldır varım” diyen şarkıcı, kariyeri boyunca yalnızca sahneye çıkan bir pop yıldızı olarak değil, eğlence sektörünün işleyişini yakından bilen biri olarak da deneyim kazandığını vurguladı. Özellikle yaz sezonunun en hareketli noktaları olan Çeşme ve Bodrum’un hayatındaki yerini anlatan Dalkılıç, kazancının önemli bir bölümünü yıllar boyunca bu iki bölgedeki sahnelerden elde ettiğini söyledi.

Fakat sahnede birkaç saat boyunca izlediğimiz bir konserin arka planında oldukça kalabalık bir ekip bulunuyor. Müzisyenlerden ses ve ışık çalışanlarına, sahne kurulumundan ulaşıma kadar uzanan organizasyonun her parçası ayrı bir maliyet anlamına geliyor. Son yıllarda hızla artan giderler ise konser ekonomisinin yalnızca yeni isimleri değil, Murat Dalkılıç gibi yıllardır sahne alan sanatçıları da zorladığını gösteriyor.

Murat Dalkılıç, yıllar önce seyircilerin kendisine nasıl baktığını görebilmek için özel fotoğraf albümleri hazırlatıyormuş.

Murat Dalkılıç, yıllar önce seyircilerin kendisine nasıl baktığını görebilmek için özel fotoğraf albümleri hazırlatıyormuş.

Murat Dalkılıç’ın sahneyle ilişkisi yalnızca şarkı söylemek ya da konser takvimini tamamlamak üzerine kurulu değil. Ünlü şarkıcı, kariyerinin eski dönemlerinde uyguladığı oldukça ilginç bir ritüeli de ilk kez anlattı.

Genellikle konser sonrasında sanatçılarıyla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen taraf seyirciler olur. Dalkılıç ise bir dönem bu alışılmış düzeni tersine çevirmiş. Konser sırasında fotoğrafçısından kendisini değil, karşısında şarkılarını dinleyen insanları çekmesini isteyen şarkıcı, seyircilerin yüz ifadelerini özel olarak arşivlemiş.

Bu alışkanlığının nedenini “Seyirciler bana nasıl bakıyor?” sözleriyle açıklayan Dalkılıç, sahnedeyken kendisine yönelen bakışları sonradan görebilmek istemiş. Konser heyecanı içerisinde fark edemediği yüz ifadelerini, dinleyicilerin şarkılara eşlik ederken yaşadığı mutluluğu ve kendisiyle kurduğu bağı fotoğraflar sayesinde yakalamış.

Üstelik bu kareleri dijital bir klasörde bırakmakla da yetinmemiş. Çekilen seyirci fotoğraflarını bastırarak albüm haline getiren şarkıcı, her konserden sonra karşısındaki insanların kendisine nasıl baktığını bu albümler üzerinden incelemiş.

Son bir yılda verdiği konserlerden kazanç sağlayamadığını söyleyen Dalkılıç, ekibini ayakta tutmak için cebinden ödeme yapmış.

Son bir yılda verdiği konserlerden kazanç sağlayamadığını söyleyen Dalkılıç, ekibini ayakta tutmak için cebinden ödeme yapmış.

Murat Dalkılıç, Türkiye’de bir konser düzenlemenin ulaştığı ekonomik boyutu oldukça açık sözlerle anlattı. Son bir yılda yaklaşık 30 kez sahneye çıktığını belirten şarkıcı, kariyerinde ilk defa bu konserlerden kazanç sağlamak yerine cebinden para verdiğini söyledi.

“Son bir yılda 30 konsere çıktıysam ilk defa cebimden para verdim. Para kazanmak yerine bu konserlerde cebimden ödeme yaptım.”

Dalkılıç’a göre verdiği bu kararın merkezinde kendi kazancı değil, uzun süredir birlikte çalıştığı ekibinin geçimini sürdürebilmesi bulunuyor. Sahne arkasında çalışan insanların da kira, fatura ve günlük yaşam giderleri olduğunu hatırlatan şarkıcı, konserlerin devam etmesini kişisel bir kazanç meselesi olarak görmediğini vurguladı.

“Mesele benim para kazanmam değil. Ekibim evinin kirasını ve faturasını ödeyebilsin istiyorum. Bu yüzden sisteme bir hizmet yapmak durumundayım.”

Şarkıcının sözünü ettiği “sistem”, yalnızca solistin kazandığı bir yapıdan çok daha geniş. Bir konser iptal edildiğinde ya da yapılmadığında gelir kaybeden tek kişi sahneye çıkan sanatçı olmuyor. Orkestra üyelerinden teknik çalışanlara kadar çok sayıda insan, geçimini doğrudan sahne ekonomisinden sağlıyor. Dalkılıç da konserleri sürdürerek bu çarkın en azından kendi ekibi açısından dönmesine yardımcı olmak istediğini anlattı.

Ancak ulaşım, konaklama, sahne kurulumu, teknik ekipman ve personel giderlerinin yükselmesi, konser gelirinin masrafları karşılamasını giderek zorlaştırıyor. Murat Dalkılıç da maliyetlerin geldiği noktayı “Türkiye’de konser yapmak ütopik bir fikir haline geldi” sözleriyle özetledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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