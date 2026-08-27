İlk Kez İtiraf Etti: Murat Dalkılıç’ın Yıllarca Sürdürdüğü İlginç Konser Alışkanlığı Şaşırttı!

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmış, ardından “La Fontaine”, “Külah”, “Bir Güzellik Yap”, “Derine”, “Bu Nasıl Aşk” ve “Leyla” gibi parçalarla kariyerindeki yerini sağlamlaştırmıştı. Yıllar içerisinde çok sayıda albüm ve tekliye imza atan şarkıcı, Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserlerle de sahnelerin aranan isimlerinden biri haline geldi.

Dalkılıç’ın müzik dünyasıyla tanışması ise şöhretinden çok daha eskiye dayanıyor. “Gece hayatında 26-27 yıldır varım” diyen şarkıcı, kariyeri boyunca yalnızca sahneye çıkan bir pop yıldızı olarak değil, eğlence sektörünün işleyişini yakından bilen biri olarak da deneyim kazandığını vurguladı. Özellikle yaz sezonunun en hareketli noktaları olan Çeşme ve Bodrum’un hayatındaki yerini anlatan Dalkılıç, kazancının önemli bir bölümünü yıllar boyunca bu iki bölgedeki sahnelerden elde ettiğini söyledi.

Fakat sahnede birkaç saat boyunca izlediğimiz bir konserin arka planında oldukça kalabalık bir ekip bulunuyor. Müzisyenlerden ses ve ışık çalışanlarına, sahne kurulumundan ulaşıma kadar uzanan organizasyonun her parçası ayrı bir maliyet anlamına geliyor. Son yıllarda hızla artan giderler ise konser ekonomisinin yalnızca yeni isimleri değil, Murat Dalkılıç gibi yıllardır sahne alan sanatçıları da zorladığını gösteriyor.