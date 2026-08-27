İlk Kez İtiraf Etti: Murat Dalkılıç’ın Yıllarca Sürdürdüğü İlginç Konser Alışkanlığı Şaşırttı!
Sahnelerin dışarıdan görünen dünyası ne kadar ışıltılı olsa da perde arkasında giderek büyüyen bir maliyet krizi yaşanıyor. Yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında konser veren Murat Dalkılıç da müzik sektörünün geldiği noktayı tüm açıklığıyla anlattı. Son bir yılda yaklaşık 30 kez sahneye çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı, bu konserlerden para kazanmak yerine ilk kez kendi cebinden ödeme yaptığını açıkladı. Dalkılıç, bunu kendi kazancı için değil, ekibindeki çalışanların kiralarını ve faturalarını ödeyebilmesi için yaptığını vurguladı. Bir dönem seyircilerinin kendisine nasıl baktığını görebilmek için fotoğraf albümleri hazırlatan şarkıcının itirafı dikkat çekti.
Kaynak: YouTube/ Ege Kökenli
“Kasaba”yla başlayan yolculuğunda yıllardır sahneden inmeyen Murat Dalkılıç, müziğin yalnızca görünen yüzünden ibaret olmadığını anlattı.
Murat Dalkılıç, yıllar önce seyircilerin kendisine nasıl baktığını görebilmek için özel fotoğraf albümleri hazırlatıyormuş.
Son bir yılda verdiği konserlerden kazanç sağlayamadığını söyleyen Dalkılıç, ekibini ayakta tutmak için cebinden ödeme yapmış.
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