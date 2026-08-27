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Babasının Kopyası! Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın Sır Gibi Sakladıkları Oğullarının Yüzü İlk Kez Gözüktü

Babasının Kopyası! Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın Sır Gibi Sakladıkları Oğullarının Yüzü İlk Kez Gözüktü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 12:45
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Justin Bieber ve Hailey Bieber, Ağustos 2024’te dünyaya gelen oğulları Jack Blues’u uzun süredir gözlerden uzak büyütüyor. Minik oğullarından zaman zaman kareler paylaşan çift, yüzünü göstermemeye özellikle dikkat ediyordu. Jack Blues’un kimi zaman yalnızca sarı saçlarını, kimi zaman da ellerini ve ayaklarını görebiliyorduk. Ancak çiftin adeta sır gibi sakladığı oğullarının yüzü sonunda ilk kez net biçimde kameralara yansıdı. Jack’i görenlerin büyük bölümü ise aynı yorumda birleşti: Küçük Jack, babası Justin Bieber’ın adeta kopyası!

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Justin ve Hailey Bieber’ın yıllara yayılan ilişkisi, Jack Blues’un dünyaya gelişiyle yepyeni bir döneme girdi.

Justin ve Hailey Bieber’ın yıllara yayılan ilişkisi, Jack Blues’un dünyaya gelişiyle yepyeni bir döneme girdi.

Dünyanın en yakından takip edilen çiftlerinden Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın tanışıklığı 2009 yılına kadar uzanıyor. Hailey henüz genç bir hayranken babası Stephen Baldwin aracılığıyla Justin’la tanışmış, ikilinin yıllar sonra evliliğe uzanacak hikayesinin ilk adımı da böylece atılmıştı.

Uzun süre arkadaş kalan, 2015 ve 2016 yıllarında kısa bir birliktelik yaşayan ikili, araya giren ayrılığın ardından 2018’de yeniden bir araya geldi. İlişkilerinin ikinci döneminde oldukça hızlı hareket eden çift, Temmuz 2018’de nişanlandı ve aynı yılın eylül ayında New York’ta resmi nikah kıydı. Justin ve Hailey, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı daha büyük düğün törenini ise Eylül 2019’da Güney Carolina’da gerçekleştirdi.

Haklarında defalarca boşanma iddiası ortaya atılan çift, Mayıs 2024’te Hawaii’de evlilik yeminlerini yeniledikleri görüntülerle bebek beklediklerini duyurdu. Hailey’nin büyüyen karnıyla verdiği pozlar, hem hamilelik haberini hem de çiftin yeni dönemini dünyaya ilan etti.

Beklenen güzel haber 22 Ağustos 2024’te geldi. Justin ve Hailey Bieber, ilk çocukları Jack Blues Bieber’ı kucaklarına aldı. 

Çift, Jack Blues’u zaman zaman paylaşsalar da yüzünü uzun süre göstermemeyi tercih ettiler.

Justin ve Hailey Bieber, oğullarının doğumundan itibaren aile hayatlarından küçük kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam etti. Jack’in ayakları, elleri, sarı saçları ve birbirinden sevimli kıyafetleri zaman zaman kadraja girdi. 

Hailey, zaman zaman oğlunun babasına ne kadar benzediğine dair ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. Jack’in Justin’ın kucağında görüldüğü bir fotoğrafa “Tıpkı babası” notunu düşen ünlü model, minik oğlunun özellikle saçları ve tarzıyla babasının küçük bir kopyasına dönüştüğünü düşündürdü.

Hayranları da yüzünü görmeden Jack’in Justin’a benzediğine karar vermişti. Sarı saçları, bol kıyafetleri ve minik spor ayakkabılarıyla kadraja giren Jack Blues’a “Mini Justin” yorumları yağdı. Fakat herkesin merak ettiği yüzü, çiftin kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla değil, çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Uzun süredir merak edilen Jack Blues’un yüzü ilk kez kameralara yansıdı.

Uzun süredir merak edilen Jack Blues’un yüzü ilk kez kameralara yansıdı.

Doğumundan itibaren yüzü özenle gizlenen Jack Blues Bieber, Justin Bieber’la birlikte dışarıdayken görüntülendi. Paparazzi objektiflerine yansıyan karelerde küçük Jack’in yüz hatları ilk kez bu kadar net seçildi.

Kırmızı kıyafeti ve sarı saçlarıyla Justin’ın kucağında görülen Jack’in sakin tavırları dikkat çekerken görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Bir başka karede babasının kucağında gülümseyen küçük Jack, sevimli haliyle ilgi odağı oldu.

Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından yapılan yorumların büyük bölümü aynı noktada birleşti: Jack Blues, babasının çocukluk yıllarına fazlasıyla benziyordu. Açık renk saçları, gözleri ve yüz hatları Justin Bieber’ın müzik dünyasına ilk adım attığı dönemlerdeki görüntülerine benzetildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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