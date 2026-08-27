Babasının Kopyası! Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın Sır Gibi Sakladıkları Oğullarının Yüzü İlk Kez Gözüktü

Dünyanın en yakından takip edilen çiftlerinden Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın tanışıklığı 2009 yılına kadar uzanıyor. Hailey henüz genç bir hayranken babası Stephen Baldwin aracılığıyla Justin’la tanışmış, ikilinin yıllar sonra evliliğe uzanacak hikayesinin ilk adımı da böylece atılmıştı.

Uzun süre arkadaş kalan, 2015 ve 2016 yıllarında kısa bir birliktelik yaşayan ikili, araya giren ayrılığın ardından 2018’de yeniden bir araya geldi. İlişkilerinin ikinci döneminde oldukça hızlı hareket eden çift, Temmuz 2018’de nişanlandı ve aynı yılın eylül ayında New York’ta resmi nikah kıydı. Justin ve Hailey, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı daha büyük düğün törenini ise Eylül 2019’da Güney Carolina’da gerçekleştirdi.

Haklarında defalarca boşanma iddiası ortaya atılan çift, Mayıs 2024’te Hawaii’de evlilik yeminlerini yeniledikleri görüntülerle bebek beklediklerini duyurdu. Hailey’nin büyüyen karnıyla verdiği pozlar, hem hamilelik haberini hem de çiftin yeni dönemini dünyaya ilan etti.

Beklenen güzel haber 22 Ağustos 2024’te geldi. Justin ve Hailey Bieber, ilk çocukları Jack Blues Bieber’ı kucaklarına aldı.

Çift, Jack Blues’u zaman zaman paylaşsalar da yüzünü uzun süre göstermemeyi tercih ettiler.

Justin ve Hailey Bieber, oğullarının doğumundan itibaren aile hayatlarından küçük kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam etti. Jack’in ayakları, elleri, sarı saçları ve birbirinden sevimli kıyafetleri zaman zaman kadraja girdi.

Hailey, zaman zaman oğlunun babasına ne kadar benzediğine dair ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. Jack’in Justin’ın kucağında görüldüğü bir fotoğrafa “Tıpkı babası” notunu düşen ünlü model, minik oğlunun özellikle saçları ve tarzıyla babasının küçük bir kopyasına dönüştüğünü düşündürdü.

Hayranları da yüzünü görmeden Jack’in Justin’a benzediğine karar vermişti. Sarı saçları, bol kıyafetleri ve minik spor ayakkabılarıyla kadraja giren Jack Blues’a “Mini Justin” yorumları yağdı. Fakat herkesin merak ettiği yüzü, çiftin kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla değil, çekilen görüntülerle ortaya çıktı.