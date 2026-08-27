Babasının Kopyası! Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın Sır Gibi Sakladıkları Oğullarının Yüzü İlk Kez Gözüktü
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Justin Bieber ve Hailey Bieber, Ağustos 2024’te dünyaya gelen oğulları Jack Blues’u uzun süredir gözlerden uzak büyütüyor. Minik oğullarından zaman zaman kareler paylaşan çift, yüzünü göstermemeye özellikle dikkat ediyordu. Jack Blues’un kimi zaman yalnızca sarı saçlarını, kimi zaman da ellerini ve ayaklarını görebiliyorduk. Ancak çiftin adeta sır gibi sakladığı oğullarının yüzü sonunda ilk kez net biçimde kameralara yansıdı. Jack’i görenlerin büyük bölümü ise aynı yorumda birleşti: Küçük Jack, babası Justin Bieber’ın adeta kopyası!
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Justin ve Hailey Bieber’ın yıllara yayılan ilişkisi, Jack Blues’un dünyaya gelişiyle yepyeni bir döneme girdi.
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Uzun süredir merak edilen Jack Blues’un yüzü ilk kez kameralara yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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