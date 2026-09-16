Ferhat Göçer'in Oğlunun Son Hali Ortaya Çıktı: Londra'dan Üstün Dereceyle Mezun Oldu!
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Ferhat Göçer, yıllardır hem doktorluğuyla hem müzikteki o eşsiz sesiyle Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri. Ama bu kez gündemde kendisi değil, magazin dünyasında pek sık görmediğimiz oğlu Can Göçer var.
Yıllar önce henüz bir lise öğrencisiyken dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen University College London'a kabul edilen Can, şimdi üniversiteden üstün başarı derecesiyle mezun oldu. Mezuniyet töreninde babasıyla birlikte çekilen kareler, hem 'Ne kadar büyümüş!' dedirtti hem de oğlu, babası Ferhat Göçer'e büyük bir gurur yaşattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ferhat Göçer'in adını duyduğumuzda aklımıza önce hangisi geliyor: doktorluğu mu, yoksa o çok özel sesi mi?
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Can Göçer, hiçbir zaman babası kadar magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan bir isim olmadı.
Çünkü Can Göçer, University College London'daki Ekonomi ve Politika eğitimini "First-Class Honours" yani İngiliz akademik sistemindeki en yüksek onur derecesiyle tamamladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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