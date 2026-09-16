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Ferhat Göçer'in Oğlunun Son Hali Ortaya Çıktı: Londra'dan Üstün Dereceyle Mezun Oldu!

Ferhat Göçer'in Oğlunun Son Hali Ortaya Çıktı: Londra'dan Üstün Dereceyle Mezun Oldu!

Ferhat Göçer
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2026 - 20:56
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Ferhat Göçer, yıllardır hem doktorluğuyla hem müzikteki o eşsiz sesiyle Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri. Ama bu kez gündemde kendisi değil, magazin dünyasında pek sık görmediğimiz oğlu Can Göçer var. 

Yıllar önce henüz bir lise öğrencisiyken dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen University College London'a kabul edilen Can, şimdi üniversiteden üstün başarı derecesiyle mezun oldu. Mezuniyet töreninde babasıyla birlikte çekilen kareler, hem 'Ne kadar büyümüş!' dedirtti hem de oğlu, babası Ferhat Göçer'e büyük bir gurur yaşattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ferhat Göçer'in adını duyduğumuzda aklımıza önce hangisi geliyor: doktorluğu mu, yoksa o çok özel sesi mi?

Ferhat Göçer'in adını duyduğumuzda aklımıza önce hangisi geliyor: doktorluğu mu, yoksa o çok özel sesi mi?

Aslında ikisi de doğru cevap. Tıp eğitimini tamamlayıp yıllarca hekimlik yapan Göçer, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ses eğitimi almış, bir dönem Devlet Opera ve Balesi'nde sözleşmeli olarak sahneye çıkmış bir isim.

Şanlıurfa'da mecburi hizmetini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönüp Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde genel cerrah olarak çalışan Göçer, bir yandan da klasik müzik eğitimini modern bir tarzla birleştirmenin yollarını arıyordu. Bu arayışın sonunda Türkiye'nin tek özel senfoni orkestrası olan Metropol Senfoni Orkestrası'nı kuran Göçer, 2005'te ilk solo albümünü çıkarmıştı.

25 yıl süren hekimlik kariyerine 2017'de nokta koyan Göçer, bugün UNICEF Türkiye'nin gönüllü elçiliğini de sürdürüyor, şarkıcılık kariyerinin de 21. yılında! Tabii kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin gündeminde. Birden çok evlilik yapan Göçer, 2001'de Ayla Göksel ile evlenmiş ve bu evlilikten 2006'da oğlu Can dünyaya gelmişti. Çift, Can henüz 2 yaşındayken ayrıldı, biz de Göçer'in oğlunu çok nadir gördük...

İşte bugün konuşacağımız isim de tam olarak Can Göçer!

Can Göçer, hiçbir zaman babası kadar magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan bir isim olmadı.

Can Göçer, hiçbir zaman babası kadar magazin gündeminde sık sık karşımıza çıkan bir isim olmadı.

2023 yılında, henüz 17 yaşındayken dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen University College London'a (UCL) kabul edilmesi, ismini ilk kez geniş kitlelere duyurduğu an olmuştu. Ferhat Göçer o dönem 'Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'i kazandı. Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam' sözleriyle mutluluğunu paylaşmış, annesi Ayla'ya ve oğlunun hayatına değen herkese teşekkür etmişti. Aradan geçen yıllarda Can'ı yine sık görmedik. Ama geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir mezuniyet fotoğrafı, 'Can ne kadar da büyümüş!' dedirtti.

Fotoğrafta cübbesiyle gülümseyen bir genç adam ve yanında gururla duran babası Ferhat Göçer vardı. Üstelik Can'ın gündeme gelme nedeni yalnızca yıllar sonra gördüğümüz son hali de değildi...

Çünkü Can Göçer, University College London'daki Ekonomi ve Politika eğitimini "First-Class Honours" yani İngiliz akademik sistemindeki en yüksek onur derecesiyle tamamladı.

Çünkü Can Göçer, University College London'daki Ekonomi ve Politika eğitimini "First-Class Honours" yani İngiliz akademik sistemindeki en yüksek onur derecesiyle tamamladı.

QS Dünya Üniversite Sıralaması 2027'ye göre dünyanın 8'inci, Avrupa'nın 5'inci ve İngiltere'nin 4'üncü üniversitesi olan UCL'den bu dereceyle mezun olmak hiç kolay bir başarı değil. Üstelik Can'ın burada da durmayacağı, şimdi de dünyanın en iyi ikinci üniversitesi olarak gösterilen Imperial College London'da ekonomi alanında yüksek lisansa başlayacağı öğrenildi.

Ferhat Göçer, oğlunun bu başarısını da sosyal medyasından duyurdu: Oğlum Can University College London “UCL’de Ekonomi First-Class Honours mezun oldu. Ardından dünya ikincisi Imperial College London’da yüksek lisansı kazandı... Bir babanın gurur günü... Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam... İyi dilek ve tebriklerini esirgemeyen tüm dostlara teşekkürler...'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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