Ferhat Göçer'in Oğlunun Son Hali Ortaya Çıktı: Londra'dan Üstün Dereceyle Mezun Oldu!

Ferhat Göçer, yıllardır hem doktorluğuyla hem müzikteki o eşsiz sesiyle Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri. Ama bu kez gündemde kendisi değil, magazin dünyasında pek sık görmediğimiz oğlu Can Göçer var.

Yıllar önce henüz bir lise öğrencisiyken dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen University College London'a kabul edilen Can, şimdi üniversiteden üstün başarı derecesiyle mezun oldu. Mezuniyet töreninde babasıyla birlikte çekilen kareler, hem 'Ne kadar büyümüş!' dedirtti hem de oğlu, babası Ferhat Göçer'e büyük bir gurur yaşattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.