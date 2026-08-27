Buse Plan’ın Arkadaşına Yaptığı Hareket Sosyal Medyanın Midesini Bulandırdı!

Sosyal medyanın seyahat içerikleriyle öne çıkan isimlerinden Buse Plan, yıllardır dünyanın farklı noktalarından paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor. 1993 yılında doğan Plan, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu. Eğitimini aldığı dijital medya alanını seyahat tutkusuyla birleştiren içerik üreticisi, kısa süre içerisinde kendi kitlesini oluşturmayı başardı.

Kendisini “Doğduğum günden beri geziyorum” sözleriyle tanıtan Buse Plan, bugüne kadar 47’den fazla ülkeyi ziyaret etti. Popüler turistik noktaların yanı sıra pek çok kişinin gitmeye cesaret edemeyeceği rotalara da yönelen Plan; seyahatleri sırasında yaşadığı zorlukları, farklı kültürlerle tanışmasını ve maceralarını YouTube ile Instagram hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Üstelik Buse Plan’ın hayatındaki hareketlilik yalnızca seyahatleriyle sınırlı değil. Kaykay, sörf, wakeboard ve snowboard gibi sporlarla ilgilenen fenomen, paylaşımlarında da enerjik ve sınırları zorlayan kişiliğini sık sık gösteriyor. Klasik gezi videolarından farklı olarak içeriklerine kendi günlük hayatını, arkadaşlıklarını ve başına gelen beklenmedik olayları da dahil ediyor.

Plan’ın dijital dünyadaki tanınırlığı zaman içerisinde televizyona da taşındı. 2020 yılında Netflix’te yayımlanan ve sosyal medya içerik üreticilerinin parkurlarda yarıştığı Exatlon Challenge Türkiye kadrosunda yer aldı. 2023 yılında ise Survivor’ın Fenomenler takımına katılarak çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.