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Buse Plan’ın Arkadaşına Yaptığı Hareket Sosyal Medyanın Midesini Bulandırdı!

Buse Plan’ın Arkadaşına Yaptığı Hareket Sosyal Medyanın Midesini Bulandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 13:35
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Seyahat videoları ve sınırları zorlayan maceralarıyla tanınan Buse Plan, bu kez takipçilerinin konfor alanını fazlasıyla zorladı. Exatlon ve Survivor 2023 yarışmalarıyla da geniş kitlelere ulaşan içerik üreticisi, arabada arkadaşına yaptığı hareketi sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşının koltuk altına dokunduktan sonra elini koklayan Plan, görüntülere “İnsan sevdiğinden iğrenir mi?” notunu düştü.

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Dünyanın dört bir yanını gezen Buse Plan, sosyal medyanın en özgür ruhlu içerik üreticilerinden biri olarak tanınıyor.

Dünyanın dört bir yanını gezen Buse Plan, sosyal medyanın en özgür ruhlu içerik üreticilerinden biri olarak tanınıyor.

Sosyal medyanın seyahat içerikleriyle öne çıkan isimlerinden Buse Plan, yıllardır dünyanın farklı noktalarından paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor. 1993 yılında doğan Plan, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu. Eğitimini aldığı dijital medya alanını seyahat tutkusuyla birleştiren içerik üreticisi, kısa süre içerisinde kendi kitlesini oluşturmayı başardı.

Kendisini “Doğduğum günden beri geziyorum” sözleriyle tanıtan Buse Plan, bugüne kadar 47’den fazla ülkeyi ziyaret etti. Popüler turistik noktaların yanı sıra pek çok kişinin gitmeye cesaret edemeyeceği rotalara da yönelen Plan; seyahatleri sırasında yaşadığı zorlukları, farklı kültürlerle tanışmasını ve maceralarını YouTube ile Instagram hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Üstelik Buse Plan’ın hayatındaki hareketlilik yalnızca seyahatleriyle sınırlı değil. Kaykay, sörf, wakeboard ve snowboard gibi sporlarla ilgilenen fenomen, paylaşımlarında da enerjik ve sınırları zorlayan kişiliğini sık sık gösteriyor. Klasik gezi videolarından farklı olarak içeriklerine kendi günlük hayatını, arkadaşlıklarını ve başına gelen beklenmedik olayları da dahil ediyor.

Plan’ın dijital dünyadaki tanınırlığı zaman içerisinde televizyona da taşındı. 2020 yılında Netflix’te yayımlanan ve sosyal medya içerik üreticilerinin parkurlarda yarıştığı Exatlon Challenge Türkiye kadrosunda yer aldı. 2023 yılında ise Survivor’ın Fenomenler takımına katılarak çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Doğal ve filtresiz paylaşımlarıyla tanınan Buse Plan, bu kez samimiyetin dozunu bir hayli artırdı.

Doğal ve filtresiz paylaşımlarıyla tanınan Buse Plan, bu kez samimiyetin dozunu bir hayli artırdı.

Sosyal medyada içerik üreten isimler takipçilerine genellikle hayatlarının en estetik, düzenli ve kusursuz anlarını göstermeyi tercih ediyor. Buse Plan ise yıllardır bunun biraz dışında duran isimlerden biri. Seyahat sırasında yaşadığı aksilikleri, arkadaşlarıyla eğlendiği anları paylaşmaktan çekinmeyen fenomen, bu doğallığı sayesinde belirli bir kitle tarafından yakından takip ediliyor.

Plan’ın arkadaşlarıyla kurduğu samimi ilişki de sosyal medya hesabına sık sık yansıyor. Fenomenin paylaşımlarında uzun yolculuklar, arabada edilen sohbetler ve yakın arkadaşlarıyla yaptığı şakalar önemli bir yer tutuyor. Ancak son videosunda yaptığı hareket, takipçilerin “samimiyet” konusunda bile bir sınır olup olmadığını tartışmasına neden oldu.

Arabada seyahat ettiği sırada yanında oturan arkadaşının koltuk altına elini götüren Buse Plan, ardından elini burnuna yaklaştırarak kokladı. Arkadaşının da herhangi bir tepki vermeden son derece doğal karşıladığı bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Plan, videonun üzerine şu soruyu yazdı:

“İnsan sevdiğinden iğrenir mi?”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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