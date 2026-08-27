Buse Plan’ın Arkadaşına Yaptığı Hareket Sosyal Medyanın Midesini Bulandırdı!
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Seyahat videoları ve sınırları zorlayan maceralarıyla tanınan Buse Plan, bu kez takipçilerinin konfor alanını fazlasıyla zorladı. Exatlon ve Survivor 2023 yarışmalarıyla da geniş kitlelere ulaşan içerik üreticisi, arabada arkadaşına yaptığı hareketi sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşının koltuk altına dokunduktan sonra elini koklayan Plan, görüntülere “İnsan sevdiğinden iğrenir mi?” notunu düştü.
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Dünyanın dört bir yanını gezen Buse Plan, sosyal medyanın en özgür ruhlu içerik üreticilerinden biri olarak tanınıyor.
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Doğal ve filtresiz paylaşımlarıyla tanınan Buse Plan, bu kez samimiyetin dozunu bir hayli artırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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