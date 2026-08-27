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75 Kilo Veren Işın Karaca’nın Yüzündeki Değişim Şaşırttı!

75 Kilo Veren Işın Karaca’nın Yüzündeki Değişim Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 15:22
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Güçlü sesi ve açık sözlü tavırlarıyla yıllardır müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Işın Karaca, geçirdiği büyük değişimle yeniden gündemde. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, uzun yıllara yayılan zayıflama sürecinin sonunda 55 kiloya kadar düştü. Toplamda 75 kilo veren ve 36 bedene kadar inen Karaca’nın değişimi yalnızca vücuduna değil, yüz hatlarına da yansıdı. Son paylaşımında kameranın karşısına geçen sanatçının belirginleşen elmacık kemikleri ve keskinleşen yüz hatları dikkat çekti. Karaca’nın son halini gören takipçileri ise ünlü şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlandı.

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Güçlü sesi ve kendine has tavrıyla yıllardır müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri.

Güçlü sesi ve kendine has tavrıyla yıllardır müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has tavırları ve yaptığı samimi açıklamalarla da yıllardır gündemde kalmayı başarıyor. Müzik kariyerine Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparak başlayan Karaca, 2001 yılında yayımladığı “Anadilim Aşk” albümüyle solo kariyerine adım attı. “Tutunamadım”, “Başka Bahar”, “Yetinmeyi Bilir misin?”, “Biliyorsun” ve “Kalp Tanrı’ya Emanet” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sahnedeki güçlü performansı kadar dış görünüşündeki değişimlerle de sık sık konuşulan Karaca, kariyeri boyunca kilo alıp verdiği dönemleri hiçbir zaman saklamadı. Zaman zaman yaşadığı değişimleri esprili bir dille anlatan şarkıcı, kilo verme sürecinin yalnızca estetik bir kaygıdan ibaret olmadığını; kendisini tanımayı ve bedeninin ihtiyaçlarını anlamayı öğrendiği uzun bir yolculuk olduğunu dile getirdi.

Yıllar boyunca farklı beslenme programları uygulayan ve kilosunda belirgin dalgalanmalar yaşayan Işın Karaca, sonunda kendisine uygun olduğunu düşündüğü düzene kavuştu. Sağlıklı yaşam konusunda uzman kontrolünün önemini vurgulayan sanatçı, aldığı balık yağı ve magnezyum gibi takviyelerin de uzman önerisiyle olduğunu söyledi. Karaca’nın son yıllarda yaşadığı değişim ise bugüne kadarki en dikkat çekici dönüşümü oldu.

Işın Karaca’nın kariyerinin ilk dönemlerinde 130 kiloya kadar çıktığı, sonrasında ise yıllara yayılan bir süreçte 55 kiloya kadar düştüğü belirtildi.

Işın Karaca’nın kariyerinin ilk dönemlerinde 130 kiloya kadar çıktığı, sonrasında ise yıllara yayılan bir süreçte 55 kiloya kadar düştüğü belirtildi.

Böylece ünlü şarkıcının toplamda yaklaşık 75 kilo verdiği hesaplandı. Karaca’nın farklı dönemlerde kendi açıkladığı rakamlar ve basına yansıyan haberler arasında küçük değişiklikler bulunsa da son haberlerde 130 kilodan 55 kiloya inerek 75 kilo verdiği aktarılıyor.

Karaca, zayıflama sürecinde kendisine uygun bir beslenme düzeni oluşturduğunu ve çoğunlukla günde tek öğün beslendiğini açıkladı. Çok acıktığında dişlerini fırçaladığını söyleyen şarkıcı, bu yöntemin yeme isteğini azalttığını ifade etti. Gün içerisinde acıktığı zamanlarda ise ayran, kefir ya da su tükettiğini belirtti.

Ancak Karaca’nın uyguladığı son derece sınırlı beslenme düzeninin herkes için uygun olacağını söylemek mümkün değil. Kişinin sağlık durumu, günlük enerji ihtiyacı ve metabolizması dikkate alınmadan benzer bir programın uygulanmaması gerekiyor. Işın Karaca da kullandığı takviyelerin ve geçirdiği sürecin uzman kontrolünde olduğunu özellikle vurgulamıştı.

Verdiği kiloların ardından 36 bedene kadar düşen sanatçı, geçirdiği değişimi “Benimki 36 beden zaferi” sözleriyle duyurdu. Gardırobunu da baştan aşağı yenileyen Karaca, daha önce tercih ettiğinden farklı kesimlere ve cesur sahne kostümlerine yöneldi. Fit görünümünü öne çıkaran kıyafetlerle kamera karşısına geçen sanatçının paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı.

Işın Karaca, son olarak sosyal medya hesabından yayımladığı yakın çekim videosuyla gündeme geldi.

Kameraya oldukça yakın bir noktadan konuşan sanatçının incelen yüzü, belirginleşen elmacık kemikleri ve keskinleşen çene hattı dikkat çekti. Büyük çerçeveli gözlüğü ve düz kahverengi saçlarıyla kamera karşısına geçen Karaca’nın görünümü, geçmiş yıllardaki halinden epey farklı bulundu.

Ünlü şarkıcının yüzündeki değişimin en büyük nedenlerinden biri hiç şüphesiz verdiği yüksek miktardaki kilo. Yaklaşık 75 kilo kaybedilmesi, yüzün genel hacminde ve hatlarında oldukça belirgin bir değişime yol açabiliyor. Karaca’nın son görüntüsünde yanaklarının daha çökük, elmacık kemiklerinin ise daha belirgin görünmesi de bu büyük fiziksel dönüşümün doğal sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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