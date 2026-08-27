75 Kilo Veren Işın Karaca’nın Yüzündeki Değişim Şaşırttı!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, yalnızca şarkılarıyla değil, kendine has tavırları ve yaptığı samimi açıklamalarla da yıllardır gündemde kalmayı başarıyor. Müzik kariyerine Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparak başlayan Karaca, 2001 yılında yayımladığı “Anadilim Aşk” albümüyle solo kariyerine adım attı. “Tutunamadım”, “Başka Bahar”, “Yetinmeyi Bilir misin?”, “Biliyorsun” ve “Kalp Tanrı’ya Emanet” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sahnedeki güçlü performansı kadar dış görünüşündeki değişimlerle de sık sık konuşulan Karaca, kariyeri boyunca kilo alıp verdiği dönemleri hiçbir zaman saklamadı. Zaman zaman yaşadığı değişimleri esprili bir dille anlatan şarkıcı, kilo verme sürecinin yalnızca estetik bir kaygıdan ibaret olmadığını; kendisini tanımayı ve bedeninin ihtiyaçlarını anlamayı öğrendiği uzun bir yolculuk olduğunu dile getirdi.

Yıllar boyunca farklı beslenme programları uygulayan ve kilosunda belirgin dalgalanmalar yaşayan Işın Karaca, sonunda kendisine uygun olduğunu düşündüğü düzene kavuştu. Sağlıklı yaşam konusunda uzman kontrolünün önemini vurgulayan sanatçı, aldığı balık yağı ve magnezyum gibi takviyelerin de uzman önerisiyle olduğunu söyledi. Karaca’nın son yıllarda yaşadığı değişim ise bugüne kadarki en dikkat çekici dönüşümü oldu.