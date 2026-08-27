75 Kilo Veren Işın Karaca’nın Yüzündeki Değişim Şaşırttı!
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Güçlü sesi ve açık sözlü tavırlarıyla yıllardır müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Işın Karaca, geçirdiği büyük değişimle yeniden gündemde. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, uzun yıllara yayılan zayıflama sürecinin sonunda 55 kiloya kadar düştü. Toplamda 75 kilo veren ve 36 bedene kadar inen Karaca’nın değişimi yalnızca vücuduna değil, yüz hatlarına da yansıdı. Son paylaşımında kameranın karşısına geçen sanatçının belirginleşen elmacık kemikleri ve keskinleşen yüz hatları dikkat çekti. Karaca’nın son halini gören takipçileri ise ünlü şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlandı.
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Güçlü sesi ve kendine has tavrıyla yıllardır müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri.
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Işın Karaca’nın kariyerinin ilk dönemlerinde 130 kiloya kadar çıktığı, sonrasında ise yıllara yayılan bir süreçte 55 kiloya kadar düştüğü belirtildi.
Işın Karaca, son olarak sosyal medya hesabından yayımladığı yakın çekim videosuyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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