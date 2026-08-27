Melisa Ilıcalı Odasının Kapılarını İlk Kez Açtı: Rengarenk Dekorasyonu Beğeni Topladı!

Televizyon dünyasının en tanınmış isimlerinden Acun Ilıcalı ile sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa Ilıcalı, çocukluğundan bu yana magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri. Anne ve babasının yüksek popülaritesi nedeniyle henüz küçük yaşlarda kameralarla tanışan Melisa, yıllar içinde neşeli tavırları ve annesiyle kurduğu eğlenceli ilişkiyle dikkat çekti.

2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, özellikle Şeyma Subaşı’nın sosyal medya paylaşımlarında karşımıza çıkan doğal halleriyle tanınıyor. Annesiyle birlikte çıktığı seyahatlerden günlük yaşamlarına, hazırladıkları videolardan eğlenceli diyaloglarına kadar pek çok farklı anını takipçilerle paylaşan Melisa, artık kendi zevklerini ve ilgi alanlarını da göstermeye başladı.

Büyüdükçe kendine özgü tarzını daha fazla ortaya koyan Melisa’nın sosyal medya içerikleri de zamanla değişti. Çocukluk dönemindeki sevimli aile paylaşımlarının yerini, kişisel zevklerini yansıtan kıyafetler, arkadaşlarıyla geçirdiği anlar ve kendi dünyasına dair küçük ayrıntılar almaya başladı. Kısacası Melisa, anne ve babasının tanınmışlığından bağımsız olarak kendi kuşağının dijital alışkanlıklarına uyum sağlayan genç isimlerden biri haline geliyor.

Bu kez gündeme gelmesinin nedeni ise herhangi bir tatil ya da aile paylaşımı değil, evin en kişisel alanlarından biri olan odası oldu.