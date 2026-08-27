Melisa Ilıcalı Odasının Kapılarını İlk Kez Açtı: Rengarenk Dekorasyonu Beğeni Topladı!
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızları Melisa Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarıyla kendi dünyasını takipçilerine göstermeye devam ediyor. Gözümüzün önünde büyüyen Melisa, bu kez TikTok hesabından yaptığı oda turuyla gündeme geldi. Odasının kapılarını ilk kez takipçilerine açan Melisa Ilıcalı; posterlerle kaplı duvarını, fotoğraf kolajlarını, peluş oyuncaklarını ve renkli ışıklarla oluşturduğu atmosferi gösterdi. Yaşına uygun, samimi ve kişisel ayrıntılarla dolu dekorasyon kısa sürede beğeni topladı. Gelin, Melisa Ilıcalı’nın kendi zevklerine göre hazırladığı rengarenk odasına birlikte bakalım.
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Melisa Ilıcalı, gözümüzün önünde büyüyen ünlü çocuklardan biri oldu.
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TikTok hesabından odasının kapılarını açtı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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