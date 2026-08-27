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Melisa Ilıcalı Odasının Kapılarını İlk Kez Açtı: Rengarenk Dekorasyonu Beğeni Topladı!

Melisa Ilıcalı Odasının Kapılarını İlk Kez Açtı: Rengarenk Dekorasyonu Beğeni Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 14:59
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızları Melisa Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarıyla kendi dünyasını takipçilerine göstermeye devam ediyor. Gözümüzün önünde büyüyen Melisa, bu kez TikTok hesabından yaptığı oda turuyla gündeme geldi. Odasının kapılarını ilk kez takipçilerine açan Melisa Ilıcalı; posterlerle kaplı duvarını, fotoğraf kolajlarını, peluş oyuncaklarını ve renkli ışıklarla oluşturduğu atmosferi gösterdi. Yaşına uygun, samimi ve kişisel ayrıntılarla dolu dekorasyon kısa sürede beğeni topladı. Gelin, Melisa Ilıcalı’nın kendi zevklerine göre hazırladığı rengarenk odasına birlikte bakalım.

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Melisa Ilıcalı, gözümüzün önünde büyüyen ünlü çocuklardan biri oldu.

Melisa Ilıcalı, gözümüzün önünde büyüyen ünlü çocuklardan biri oldu.

Televizyon dünyasının en tanınmış isimlerinden Acun Ilıcalı ile sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa Ilıcalı, çocukluğundan bu yana magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri. Anne ve babasının yüksek popülaritesi nedeniyle henüz küçük yaşlarda kameralarla tanışan Melisa, yıllar içinde neşeli tavırları ve annesiyle kurduğu eğlenceli ilişkiyle dikkat çekti.

2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, özellikle Şeyma Subaşı’nın sosyal medya paylaşımlarında karşımıza çıkan doğal halleriyle tanınıyor. Annesiyle birlikte çıktığı seyahatlerden günlük yaşamlarına, hazırladıkları videolardan eğlenceli diyaloglarına kadar pek çok farklı anını takipçilerle paylaşan Melisa, artık kendi zevklerini ve ilgi alanlarını da göstermeye başladı.

Büyüdükçe kendine özgü tarzını daha fazla ortaya koyan Melisa’nın sosyal medya içerikleri de zamanla değişti. Çocukluk dönemindeki sevimli aile paylaşımlarının yerini, kişisel zevklerini yansıtan kıyafetler, arkadaşlarıyla geçirdiği anlar ve kendi dünyasına dair küçük ayrıntılar almaya başladı. Kısacası Melisa, anne ve babasının tanınmışlığından bağımsız olarak kendi kuşağının dijital alışkanlıklarına uyum sağlayan genç isimlerden biri haline geliyor.

Bu kez gündeme gelmesinin nedeni ise herhangi bir tatil ya da aile paylaşımı değil, evin en kişisel alanlarından biri olan odası oldu.

TikTok hesabından odasının kapılarını açtı.

Melisa Ilıcalı, TikTok hesabından yayımladığı kısa bir videoyla odasını takipçilerine gösterdi. “I <3 my room” notunu kullanan Melisa, odasının farklı köşelerini kameraya alarak kendi zevklerine göre oluşturduğu renkli dünyayı gözler önüne serdi.

Paylaşılan görüntülerde ilk dikkat çeken ayrıntılardan biri odanın pembe ve mor ışıklarla aydınlatılan atmosferi oldu. Loş ışık kullanımı, odanın genel havasını genç, enerjik ve oldukça sıcak bir görünüme kavuşturmuş. Melisa’nın odasında son derece kusursuz ve yalnızca dekorasyon dergilerinde görülebilecek bir düzen yerine, tamamen kendisine ait olduğu hissini veren canlı bir görünüm bulunuyor.

Videoda en fazla öne çıkan alanlardan biri ise duvarların fotoğraflar, posterler ve çeşitli görsellerle kaplandığı bölüm oldu. Melisa’nın sevdiği müziklere, oyunlara ve popüler kültür karakterlerine ait posterlerin bulunduğu duvar, odaya oldukça kişisel bir hava katmış. Melisa Ilıcalı’nın odasında dikkat çeken bir diğer bölüm de yatağının üzerinde ve çevresinde bulunan peluş oyuncak koleksiyonu oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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