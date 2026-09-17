İrlanda'dan Eurovision 2027 Kararı: İsrail'i Protesto Etmek İçin Yarışmadan Çekildiler
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İrlanda'nın kamu yayıncısı RTÉ, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını ve yarışmayı yayınlamayacağını açıkladı. Kurum, kararının gerekçesi olarak Gazze'de devam eden can kayıplarını ve insani krizi, ayrıca bağımsız gazetecilerin bölgeye erişiminin engellenmesini gösterdi. Bu, İrlanda'nın İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmayı boykot ettiği ikinci yıl oldu; ülke 2026 yarışmasına da katılmamıştı. Açıklama 17 Eylül Perşembe günü yapıldı ve haberi ilk kez AP duyurdu. İsrail'in yarışmadaki yeri, Gazze'de 2023 sonunda başlayan savaşın ardından her yıl tartışma konusu olmaya devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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