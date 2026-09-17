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İrlanda'dan Eurovision 2027 Kararı: İsrail'i Protesto Etmek İçin Yarışmadan Çekildiler

İrlanda'dan Eurovision 2027 Kararı: İsrail'i Protesto Etmek İçin Yarışmadan Çekildiler

İsrail Eurovision İrlanda
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 15:42
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İrlanda'nın kamu yayıncısı RTÉ, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını ve yarışmayı yayınlamayacağını açıkladı. Kurum, kararının gerekçesi olarak Gazze'de devam eden can kayıplarını ve insani krizi, ayrıca bağımsız gazetecilerin bölgeye erişiminin engellenmesini gösterdi. Bu, İrlanda'nın İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmayı boykot ettiği ikinci yıl oldu; ülke 2026 yarışmasına da katılmamıştı. Açıklama 17 Eylül Perşembe günü yapıldı ve haberi ilk kez AP duyurdu. İsrail'in yarışmadaki yeri, Gazze'de 2023 sonunda başlayan savaşın ardından her yıl tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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RTÉ: 'İrlanda'nın Katılımı Haklı Gösterilemez'

RTÉ: 'İrlanda'nın Katılımı Haklı Gösterilemez'

RTÉ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'RTÉ, Gazze'de yaşanan korkunç ve süregelen can kayıpları ile sivillerin hayatını tehlikeye atmaya devam eden insani kriz göz önüne alındığında İrlanda'nın katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor.' Kurum ayrıca bağımsız uluslararası gazetecilerin bölgeye erişiminin engellenmesini de kararına gerekçe olarak ekledi. Karar, RTÉ'nin sadece yarışmaya katılmamakla kalmayıp programı ekranlarına da hiç almayacağı anlamına geliyor.

2027 yarışması, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgas kentinde düzenlenecek. Ev sahipliği hakkı, 2026 yarışmasını 'Bangaranga' şarkısıyla kazanan Bulgar sanatçı Dara'nın zaferiyle Bulgaristan'a geçmişti.

Yarışmanın Direktörü Green: 'Kararla Aynı Fikirde Değiliz Ama Saygı Duyuyoruz'

Yarışmanın Direktörü Green: 'Kararla Aynı Fikirde Değiliz Ama Saygı Duyuyoruz'

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, İrlanda'nın kararına ilişkin 'Kararı üzülerek karşılıyoruz ama saygı duyuyoruz' dedi ve İrlanda'nın 'ailemizin değerli bir parçası olmaya devam ettiğini, özleneceğini' sözlerine ekledi. Green sözlerini bir basın açıklamasıyla paylaştı.

RTÉ'nin kararı, Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS'un geçen ay aynı gerekçeyle 2027 yarışmasına katılmayacağını duyurmasının ardından geldi. Hollanda'nın çatı kuruluşu NPO, ülkeyi başka bir yayıncının temsil edip edemeyeceğini değerlendiriyor.

Filistin Meselesi Nedeniyle Çekilen Diğer Ülkeler

Filistin Meselesi Nedeniyle Çekilen Diğer Ülkeler

İsrail'in katılımı, 2026 yarışması öncesinde de büyük bir boykot dalgasına yol açmış, İrlanda'nın yanı sıra İspanya, Hollanda, İzlanda ve Slovenya da yarışmadan çekilmişti. Bu, Eurovision tarihinde 1970'ten bu yana görülen en geniş katılımlı boykot olarak kayıtlara geçmişti. EBU, geçtiğimiz dönemde çok sayıda yayıncının talebine rağmen İsrail'i yarışmadan men etme kararı almamış, buna tepki gösteren ülkeler ise bireysel olarak çekilme yolunu seçmişti.

2027 yarışması için şimdilik yalnızca İrlanda ve Hollanda resmi olarak çekilme kararı aldı; İzlanda, İspanya ve Slovenya'nın konuya ilişkin bir açıklaması henüz bulunmuyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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