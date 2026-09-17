İrlanda'dan Eurovision 2027 Kararı: İsrail'i Protesto Etmek İçin Yarışmadan Çekildiler

İsrail'in katılımı, 2026 yarışması öncesinde de büyük bir boykot dalgasına yol açmış, İrlanda'nın yanı sıra İspanya, Hollanda, İzlanda ve Slovenya da yarışmadan çekilmişti. Bu, Eurovision tarihinde 1970'ten bu yana görülen en geniş katılımlı boykot olarak kayıtlara geçmişti. EBU, geçtiğimiz dönemde çok sayıda yayıncının talebine rağmen İsrail'i yarışmadan men etme kararı almamış, buna tepki gösteren ülkeler ise bireysel olarak çekilme yolunu seçmişti.

2027 yarışması için şimdilik yalnızca İrlanda ve Hollanda resmi olarak çekilme kararı aldı; İzlanda, İspanya ve Slovenya'nın konuya ilişkin bir açıklaması henüz bulunmuyor.