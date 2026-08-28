Burak Kut ve Cansen Yeni Çiftinin Londra’da Eğitim Gören Kızları Aden Kocaman Oldu!
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90’lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Burak Kut, 53. yaşını eşi Cansen Yeni ve kızı Aden’le birlikte kutladı. Ailesiyle verdiği pozlarda yıllara meydan okuyan görünümüyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı kadar, gözlerden uzakta büyüttüğü kızı da dikkat çekti. 15 yaşındaki Aden, lise eğitimi için geçtiğimiz yıl Londra’ya taşınmıştı. Kızını yalnız bırakmak istemeyen Cansen Yeni de çalışmalarını İstanbul ve Londra arasında sürdürmeye başlamıştı. Babasının doğum günü için ailesiyle bir araya gelen Aden’in çocukluk yıllarından bugüne geçirdiği değişim sosyal medyada gündem oldu.
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90’lı yıllara damga vuran Burak Kut, şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biri oldu.
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Burak Kut, yıllardır gözlerden uzak ve huzurlu bir aile hayatı sürdürüyor.
Burak Kut’un gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Aden’in son hali dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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