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Burak Kut ve Cansen Yeni Çiftinin Londra’da Eğitim Gören Kızları Aden Kocaman Oldu!

Burak Kut ve Cansen Yeni Çiftinin Londra’da Eğitim Gören Kızları Aden Kocaman Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 12:33
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90’lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Burak Kut, 53. yaşını eşi Cansen Yeni ve kızı Aden’le birlikte kutladı. Ailesiyle verdiği pozlarda yıllara meydan okuyan görünümüyle beğeni toplayan ünlü şarkıcı kadar, gözlerden uzakta büyüttüğü kızı da dikkat çekti. 15 yaşındaki Aden, lise eğitimi için geçtiğimiz yıl Londra’ya taşınmıştı. Kızını yalnız bırakmak istemeyen Cansen Yeni de çalışmalarını İstanbul ve Londra arasında sürdürmeye başlamıştı. Babasının doğum günü için ailesiyle bir araya gelen Aden’in çocukluk yıllarından bugüne geçirdiği değişim sosyal medyada gündem oldu.

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90’lı yıllara damga vuran Burak Kut, şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biri oldu.

90’lı yıllara damga vuran Burak Kut, şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biri oldu.

90’lı yılların Türk pop müziğine kazandırdığı yıldızlardan biri olan Burak Kut, 27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müzikle henüz çocukluk yıllarında tanışan Kut, okul orkestrasında başladığı yolculuğunu İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde aldığı flüt ve piyano eğitimiyle sürdürdü. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken sanatçı, profesyonel müzik kariyerine 1994 yılında yayımladığı “Benimle Oynama/Çılgınım” albümüyle adım attı.

Burak Kut’un ilk albümü, onu adeta bir gecede Türkiye’nin en popüler genç yıldızlarından birine dönüştürdü. “Benimle Oynama”, “Çılgınım” ve “Heyecanlıyım” gibi şarkıları dönemin en çok dinlenen parçaları arasına girerken Burak Kut’un fotoğrafları gençlerin odalarını süslemeye başladı. 

1995 yılında çıkardığı “Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim” albümüyle başarısını sürdüren Burak Kut; “Yaşandı Bitti”, “Benimle Oynama”, “Çılgınım” ve “Tahtalara Vur” gibi hitleriyle Türk pop müziğinde kalıcı bir yer edindi.

İlk çıkışının üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen sahne çalışmalarına ve yeni şarkılar yayımlamaya devam eden sanatçı, 2026 yılında da “Hayatım” ve “Çılgın Türkler” adlı çalışmalarını dinleyicileriyle buluşturdu.

Burak Kut, yıllardır gözlerden uzak ve huzurlu bir aile hayatı sürdürüyor.

Burak Kut, yıllardır gözlerden uzak ve huzurlu bir aile hayatı sürdürüyor.

Kariyerinin ilk yıllarında Türkiye’nin en gözde bekarlarından biri olan Burak Kut, özel hayatında aradığı mutluluğu Dr. Cansen Yeni’de buldu. Çift, birlikteliklerini 2011 yılında nikah masasına taşıdı. Medikal estetik ve güzellik alanında çalışmalarını sürdüren Cansen Yeni ile Burak Kut, aynı yıl kızları Aden Bucan’ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Magazin dünyasının çok fazla göz önünde yaşamayan çiftlerinden biri olan Burak Kut ve Cansen Yeni, yıllardır sakin ve huzurlu aile hayatlarıyla tanınıyor. Sosyal medya hesaplarından zaman zaman ailece verdikleri pozları paylaşsalar da özel yaşamlarını büyük ölçüde kameralardan uzakta sürdürüyorlar. 

Ünlü şarkıcı, 53. yaşını da en sevdikleriyle birlikte karşılamayı tercih etti. 27 Ağustos’ta yeni yaşına giren Burak Kut için eşi Cansen Yeni ve kızı Aden’in de yer aldığı samimi bir kutlama düzenlendi. Gösterişli bir organizasyon yerine ailesiyle birlikte sakin bir doğum günü geçiren Kut’un mutluluğu paylaşılan karelere yansıdı. Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken sanatçının doğum günü paylaşımı, sevenlerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Burak Kut’un gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Aden’in son hali dikkat çekti.

Burak Kut’un gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Aden’in son hali dikkat çekti.

Burak Kut ve Cansen Yeni’nin kızları Aden Bucan Kut, 2026 yılının başında 15 yaşına girdi. Anne ve babasının şöhretine rağmen magazin dünyasından mümkün olduğunca uzakta büyütülen Aden, zaman zaman ailesinin sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor. Küçük yaşlarından bu yana sanat ve müzikle ilgilendiği belirtilen Aden’in yıllar içerisindeki değişimi, onu çocukluk fotoğraflarından hatırlayanları şaşırtıyor.

Eğitim hayatına önem veren Aden, lise eğitimi için 2025 yılında Londra’ya taşındı. Kızını bu süreçte yalnız bırakmak istemeyen annesi Cansen Yeni’nin de çalışmalarını İstanbul ve Londra arasında sürdürmeye başladığı öğrenildi. Aile, farklı ülkelerde devam eden yoğun yaşamlarına rağmen özel günlerde bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Aden de babasının 53. yaş günü için İstanbul’a gelerek ailece düzenlenen kutlamada yer aldı. 

Burak Kut’un doğum gününde annesi ve babasıyla birlikte kamera karşısına geçen Aden’in son hali büyük ilgi gördü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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