Burak Kut ve Cansen Yeni Çiftinin Londra’da Eğitim Gören Kızları Aden Kocaman Oldu!

90’lı yılların Türk pop müziğine kazandırdığı yıldızlardan biri olan Burak Kut, 27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müzikle henüz çocukluk yıllarında tanışan Kut, okul orkestrasında başladığı yolculuğunu İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde aldığı flüt ve piyano eğitimiyle sürdürdü. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken sanatçı, profesyonel müzik kariyerine 1994 yılında yayımladığı “Benimle Oynama/Çılgınım” albümüyle adım attı.

Burak Kut’un ilk albümü, onu adeta bir gecede Türkiye’nin en popüler genç yıldızlarından birine dönüştürdü. “Benimle Oynama”, “Çılgınım” ve “Heyecanlıyım” gibi şarkıları dönemin en çok dinlenen parçaları arasına girerken Burak Kut’un fotoğrafları gençlerin odalarını süslemeye başladı.

1995 yılında çıkardığı “Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim” albümüyle başarısını sürdüren Burak Kut; “Yaşandı Bitti”, “Benimle Oynama”, “Çılgınım” ve “Tahtalara Vur” gibi hitleriyle Türk pop müziğinde kalıcı bir yer edindi.

İlk çıkışının üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen sahne çalışmalarına ve yeni şarkılar yayımlamaya devam eden sanatçı, 2026 yılında da “Hayatım” ve “Çılgın Türkler” adlı çalışmalarını dinleyicileriyle buluşturdu.