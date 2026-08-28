A.B.İ.'nin 2. Sezon İlk Tanıtımı Geldi! Yayın Tarihi Açıklandı
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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i Karadayı'nın ardından bir araya getiren A.B.İ. dizisinin merakla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı geldi. Tarihli fragmanda A.B.İ. dizisinin 2. sezon yayın tarihi de duyurulmuş oldu.
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Bergüzar Korel'in Afra Saraçoğlu yerine geldiği A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu.
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İşte A.B.İ. dizisinin 2. sezon tanıtım fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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