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A.B.İ.'nin 2. Sezon İlk Tanıtımı Geldi! Yayın Tarihi Açıklandı

A.B.İ.'nin 2. Sezon İlk Tanıtımı Geldi! Yayın Tarihi Açıklandı

yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 22:45
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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i Karadayı'nın ardından bir araya getiren A.B.İ. dizisinin merakla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı geldi. Tarihli fragmanda A.B.İ. dizisinin 2. sezon yayın tarihi de duyurulmuş oldu.

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Bergüzar Korel'in Afra Saraçoğlu yerine geldiği A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Bergüzar Korel'in Afra Saraçoğlu yerine geldiği A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinin sezon finalinde başrol kadın karakter Çağla'yı canlandıran Afra Saraçoğlu, diziye veda etmişti. Afra Saraçoğlu'nun ardından başrol Kenan İmirzalıoğlu'nun Karadayı dizisindeki partneri Bergüzar Korel'le anlaşma sağlanırken iddialı dizinin beklenen ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. A.B.İ. dizisinin 2. sezon fragmanı tarihli yayınlanırken dizinin 8 Eylül Salı akşamı ekrana geri döneceği duyuruldu.

İşte A.B.İ. dizisinin 2. sezon tanıtım fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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