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Kapalıçarşı'da Film Gibi Soygun: 700 Bin Dolar Ve Yüz Binlerce Lirayı Alıp Yerine Tencere Tava Koydu

Kapalıçarşı'da Film Gibi Soygun: 700 Bin Dolar Ve Yüz Binlerce Lirayı Alıp Yerine Tencere Tava Koydu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 10:00
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İstanbul Fatih'te, Kapalıçarşı'nın hemen yanı başındaki bir sarrafiyede yaşanan soygun, film senaryolarını aratmayan detaylarıyla gündem oldu. 8 yıldır aynı iş yerinde çalışan Emre C., patronunun olmadığı bir gün kasadaki 699 bin 366 doları, 430 bin 758 lirayı ve 806 euroyu alıp yerine tencere, tava ve su şişeleri bıraktı. Aynı gece Çin'e uçan şüpheli ve paranın saklanmasına yardım ettiği belirlenen 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

[Kaynak: Batuhan Altınbaş / Sabah]

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Soygun, 4 Ekim 2025'te Kapalıçarşı yakınlarındaki Linavista Sarrafiye'de, mesai bitimine doğru yaşandı.

Soygun, 4 Ekim 2025'te Kapalıçarşı yakınlarındaki Linavista Sarrafiye'de, mesai bitimine doğru yaşandı.

Olay, Fatih ilçesine bağlı Molla Fenari Mahallesi'ndeki Linavista Sarrafiye'de meydana geldi. İş yeri sahibi Tarık E.'nin o gün dükkânda olmamasını fırsat bilen Emre C., 8 yıllık çalışan olmanın verdiği güvenle çelik kasanın anahtarına zaten sahipti.

Mesai bitimine yakın diğer çalışanları iş yerinden gönderen Emre C., vezne ve kasada bulunan paraları siyah bir sırt çantasına doldurdu. Çantaya giren toplam tutar 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euroydu.

Kasayı boşaltan şüpheli, soygun hemen fark edilmesin diye içine mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini koydu.

Kasayı boşaltan şüpheli, soygun hemen fark edilmesin diye içine mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini koydu.

Kasa kapağı kapalıyken içerinin dolu görünmesini sağlayan bu hamle, soygunun keşfini birkaç gün geciktirdi. Kasayı kilitleyip dükkândan çıkan Emre C. doğruca evine gitti ve eşine 'Şirket beni acilen Çin'e gönderiyor' dedi.

Şüpheli aynı gece saat 00.42'de İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e uçtu. Çaldığı paranın bir kısmıyla kuyumculardan altın aldığı anlar da sonradan güvenlik kameralarına yansıdı.

Pazartesi günü iş yerine gelen Tarık E., kasayı yedek anahtarla açtığında paraların yerinde mutfak eşyalarıyla karşılaştı ve polise başvurdu. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle faili belirlemek uzun sürmedi.

Ancak soruşturma yalnızca bir soygunu değil, paraları gizlemek için kurulan bir ağı da ortaya çıkardı.

Ancak soruşturma yalnızca bir soygunu değil, paraları gizlemek için kurulan bir ağı da ortaya çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya göre Emre C., yurt dışına çıkmadan önce paranın bir kısmını akrabası Furkan A.'ya teslim etti. Parayı üzerinde taşımaktan çekinen Furkan A. ise bu tutarı arkadaşı Berkay T.'ye verdi.

Dikkat çeken detay, grubun iletişim yöntemiydi. Şüphelilerin takibe takılmamak için sahte Instagram hesapları açtığı ve popüler çevrim içi savaş oyunu 'Mobile Legends' üzerinden mesajlaşarak para transferlerini koordine ettiği belirlendi. Dosyada Okan C. ve Burak O. isimleri de yer aldı.

Paranın izi 10 gün sonra Sakarya'da bulundu: Adapazarı'ndaki operasyonda 130 bin dolar ele geçirildi.

Paranın izi 10 gün sonra Sakarya'da bulundu: Adapazarı'ndaki operasyonda 130 bin dolar ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim 2025'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı'nda bir operasyon düzenledi. Operasyonda Berkay T. yakalanırken soygundan kalan 130 bin dolar nakit ile 20 gram esrar ele geçirildi. Parayı Sakarya'ya taşıdığı belirlenen Furkan A. ise İstanbul'da ayrı bir operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç'ın hazırladığı iddianamede Emre C., Furkan A., Berkay T., Okan C. ve Burak O. hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Emre C. ise ifadesinde kendini 'Ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım' sözleriyle savundu. Ne var ki bu savunma, eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleriyle çürütüldü. Gözler şimdi 5 sanığın hâkim karşısına çıkacağı duruşmaya çevrildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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