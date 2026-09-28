Kapalıçarşı'da Film Gibi Soygun: 700 Bin Dolar Ve Yüz Binlerce Lirayı Alıp Yerine Tencere Tava Koydu

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim 2025'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı'nda bir operasyon düzenledi. Operasyonda Berkay T. yakalanırken soygundan kalan 130 bin dolar nakit ile 20 gram esrar ele geçirildi. Parayı Sakarya'ya taşıdığı belirlenen Furkan A. ise İstanbul'da ayrı bir operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç'ın hazırladığı iddianamede Emre C., Furkan A., Berkay T., Okan C. ve Burak O. hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Emre C. ise ifadesinde kendini 'Ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım' sözleriyle savundu. Ne var ki bu savunma, eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleriyle çürütüldü. Gözler şimdi 5 sanığın hâkim karşısına çıkacağı duruşmaya çevrildi.