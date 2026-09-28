Kapalıçarşı'da Film Gibi Soygun: 700 Bin Dolar Ve Yüz Binlerce Lirayı Alıp Yerine Tencere Tava Koydu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Fatih'te, Kapalıçarşı'nın hemen yanı başındaki bir sarrafiyede yaşanan soygun, film senaryolarını aratmayan detaylarıyla gündem oldu. 8 yıldır aynı iş yerinde çalışan Emre C., patronunun olmadığı bir gün kasadaki 699 bin 366 doları, 430 bin 758 lirayı ve 806 euroyu alıp yerine tencere, tava ve su şişeleri bıraktı. Aynı gece Çin'e uçan şüpheli ve paranın saklanmasına yardım ettiği belirlenen 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soygun, 4 Ekim 2025'te Kapalıçarşı yakınlarındaki Linavista Sarrafiye'de, mesai bitimine doğru yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kasayı boşaltan şüpheli, soygun hemen fark edilmesin diye içine mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini koydu.
Ancak soruşturma yalnızca bir soygunu değil, paraları gizlemek için kurulan bir ağı da ortaya çıkardı.
Paranın izi 10 gün sonra Sakarya'da bulundu: Adapazarı'ndaki operasyonda 130 bin dolar ele geçirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın