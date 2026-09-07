Murat Övüç: "Manifest Kötü Bir Örnek, Kız Çocukları Onlara Özeniyor, Büyük Sıkıntı"

Sinem Yıldız’ın Youtube programına konuk olan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, son döneme damga vuran müzik grubu Manifest hakkında açıklamalar yaptı. Manifest’in küçük yaştaki kız çocuklarına kötü örnek olduğunu iddia eden Murat Övüç “Türkiye Cumhuriyeti evet laik ama İslami şartlar da var. Herkes Manifest eteği giyiyor görüyorum, kız daha 11 yaşında. Çok affedersin, çok özür dilerim ortada her şeyi. Ben utanıyorum” dedi.

İşte Murat Övüç’ün Manifest hakkındaki sözleri:

“Çok güzel bir gruptu ama yeni gençlere iyi örnek olmamız lazım. Herkes Manifest eteği giyiyor görüyorum, kız daha 11 yaşında. Çok affedersin, çok özür dilerim ortada her şeyi. Ben utanıyorum. Özeniyor evlatlar, maalesef ki onlar gibi olmak istiyor. Herkes elinde mikrofon ‘ben şu kızıyım, ben Manifest’in şu kızıyım’ diyor. Bana göre çok kötü bir örnek, Türkiye Cumhuriyeti evet laik ama İslami şartlar da var. Sen konserinin bir bölümünü küçük yaştaki çocuklara ayırıyorsan bunlara dikkat etmen gerekiyor. O kızlar onlara özeniyor. Büyük sıkıntı.

Menajerlerini de yakaladılar. Adamın neleri neleri çıktı. Manifest zaten ayrılıyor. Birincisi ayrıldı zaten, açıklamasını da yaptı.”