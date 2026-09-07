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Murat Övüç: "Manifest Kötü Bir Örnek, Kız Çocukları Onlara Özeniyor, Büyük Sıkıntı"

Murat Övüç: "Manifest Kötü Bir Örnek, Kız Çocukları Onlara Özeniyor, Büyük Sıkıntı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 14:16
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile tanınan, geçtiğimiz aylarda 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak 102 gün cezaevinde kalan Murat Övüç katıldığı bir Youtube programında Manifest hakkında açıklamalarda bulundu. Manifest için “Çok kötü bir örnek” diyen Murat Övüç “Herkes Manifest eteği giyiyor görüyorum, kız daha 11 yaşında. Çok affedersin, çok özür dilerim ortada her şeyi. Ben utanıyorum” dedi. 

Murat Övüç’ün Manifest hakkındaki bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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Murat Övüç, Manifest hakkındaki açıklamaları gündemde.

Murat Övüç, Manifest hakkındaki açıklamaları gündemde.

Sinem Yıldız’ın Youtube programına konuk olan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, son döneme damga vuran müzik grubu Manifest hakkında açıklamalar yaptı. Manifest’in küçük yaştaki kız çocuklarına kötü örnek olduğunu iddia eden Murat Övüç “Türkiye Cumhuriyeti evet laik ama İslami şartlar da var. Herkes Manifest eteği giyiyor görüyorum, kız daha 11 yaşında. Çok affedersin, çok özür dilerim ortada her şeyi. Ben utanıyorum” dedi. 

İşte Murat Övüç’ün Manifest hakkındaki sözleri: 

“Çok güzel bir gruptu ama yeni gençlere iyi örnek olmamız lazım. Herkes Manifest eteği giyiyor görüyorum, kız daha 11 yaşında. Çok affedersin, çok özür dilerim ortada her şeyi. Ben utanıyorum. Özeniyor evlatlar, maalesef ki onlar gibi olmak istiyor. Herkes elinde mikrofon ‘ben şu kızıyım, ben Manifest’in şu kızıyım’ diyor. Bana göre çok kötü bir örnek, Türkiye Cumhuriyeti evet laik ama İslami şartlar da var. Sen konserinin bir bölümünü küçük yaştaki çocuklara ayırıyorsan bunlara dikkat etmen gerekiyor. O kızlar onlara özeniyor. Büyük sıkıntı.

Menajerlerini de yakaladılar. Adamın neleri neleri çıktı. Manifest zaten ayrılıyor. Birincisi ayrıldı zaten, açıklamasını da yaptı.”

Murat Övüç'ün Manifest hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Murat Övüç'ün Manifest hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Murat Övüç'ün katıldığı programda yaptığı açıklamaların tamamı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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