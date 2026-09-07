Murat Övüç: "Manifest Kötü Bir Örnek, Kız Çocukları Onlara Özeniyor, Büyük Sıkıntı"
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile tanınan, geçtiğimiz aylarda 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak 102 gün cezaevinde kalan Murat Övüç katıldığı bir Youtube programında Manifest hakkında açıklamalarda bulundu. Manifest için “Çok kötü bir örnek” diyen Murat Övüç “Herkes Manifest eteği giyiyor görüyorum, kız daha 11 yaşında. Çok affedersin, çok özür dilerim ortada her şeyi. Ben utanıyorum” dedi.
Murat Övüç’ün Manifest hakkındaki bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
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Murat Övüç, Manifest hakkındaki açıklamaları gündemde.
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Murat Övüç'ün Manifest hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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Murat Övüç'ün katıldığı programda yaptığı açıklamaların tamamı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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