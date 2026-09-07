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1960 Yılında Yazılan 'Kıyamet Günü' Makalesinin Tarihi Yaklaşıyor: 13 Kasım 2026'da Bizi Ne Bekliyor?

1960 Yılında Yazılan 'Kıyamet Günü' Makalesinin Tarihi Yaklaşıyor: 13 Kasım 2026'da Bizi Ne Bekliyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 13:11
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Dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science'ta 1960 yılında yayımlanan ve 13 Kasım 2026 tarihini 'Kıyamet Günü' olarak işaret eden efsanevi makalenin gösterdiği zamana çok az kaldı. Asteroit çarpması veya nükleer savaş yerine, insan nüfusunun sürdürülemez matematiksel artışına dayanan bu çarpıcı kehanet, günümüzde yapay zeka tartışmalarıyla yeniden gündeme oturan ünlü fizikçi Heinz von Foerster'ın ileri görüşlülüğünü bir kez daha kanıtlıyor.

Kaynak: https://www.science.org/doi/10.1126/s...
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Avusturyalı fizikçi Heinz von Foerster ve meslektaşları Patricia M. Mora ile Lawrence W. Amiot tarafından kaleme alınan bu tarihi çalışma, 4 Kasım 1960 tarihinde yayımlandığında bilim dünyasında büyük ses getirmişti.

Avusturyalı fizikçi Heinz von Foerster ve meslektaşları Patricia M. Mora ile Lawrence W. Amiot tarafından kaleme alınan bu tarihi çalışma, 4 Kasım 1960 tarihinde yayımlandığında bilim dünyasında büyük ses getirmişti.

Kışkırtıcı bir şekilde 'Kıyamet Günü: 13 Kasım 2026 Cuma' başlığını taşıyan makale, dünyanın sonunun gökten düşen bir alev topuyla değil, bizzat insanlığın kendisi yüzünden geleceğini savunuyordu. Araştırmacılar, nüfusun o günkü hızla katlanarak artmaya devam etmesi halinde söz konusu tarihte matematiksel olarak sonsuz bir değere ulaşacağını hesaplamıştı. Aslında bu kırılma noktası, dünyanın fiziksel olarak yok olacağı bir günü değil, insanlığın mevcut kaynaklarla yeryüzünde hayatta kalamayacağı bir yoğunluğu simgeliyordu. Foerster'ın bu felaket tarihini belirlerken kendi doğum gününü seçmesi ise, bilimsel gerçeklerin ardına gizlenmiş ironik bir mesajdı.

O yıllarda dünya nüfusu sadece 3 milyar civarındaydı. Ancak araştırmacıların kapalı biyolojik popülasyonların sınırsız kaynaklar altında nasıl çoğaldığına dair yaptıkları doğum ve ölüm oranı hesaplamaları, tehlikenin ne kadar hızlı yaklaşabileceğini gösteriyordu. İdeal şartlar altında bir canlı türünün gelişim eğrisini matematiksel modellere döken ekip, sistemin bir noktada çökeceğini öngörmüştü. Bugün yeryüzündeki insan sayısının 8,3 milyar seviyesine ulaşması, makalenin çizdiği o büyüme eğrisinin ne kadar haklı bir endişeye dayandığını kanıtlıyor. Her ne kadar Birleşmiş Milletler'in güncel raporları, nüfusun 2080'li yıllarda 10,3 milyar ile zirve yapıp ardından durulacağını öngörerek felaket senaryosunu şimdilik rafa kaldırsa da, 1960 yılında yakılan bu uyarı ışığı değerinden hiçbir şey kaybetmedi.

Üstelik 2002 yılında hayata veda eden von Foerster'ı günümüzde yeniden popüler kılan tek şey bu nüfus hesaplaması değil. Vizyoner fizikçi, henüz 1995 yılındayken bugünün en büyük teknolojik tartışması olan yapay zeka konusunda da çok kritik uyarılarda bulunmuştu. Makinelere insan gibi düşünme yetisi atfetmenin ve onları insanlaştırmanın son derece tehlikeli sonuçlar doğuracağını savunan bilim insanı, günümüzdeki yapay zeka etiği krizlerini on yıllar öncesinden görmüştü. 

13 Kasım 2026 tarihi yaklaşırken, gerek gezegenin taşıma kapasitesi gerekse yapay zekanın sınırları üzerine yapılan tartışmalar, von Foerster'ın yıllar önce attığı o matematiksel çığlığın bugün hala kulaklarımızda çınlamasına neden oluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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