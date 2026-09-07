1960 Yılında Yazılan 'Kıyamet Günü' Makalesinin Tarihi Yaklaşıyor: 13 Kasım 2026'da Bizi Ne Bekliyor?
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Kaynak: https://www.science.org/doi/10.1126/s...
Dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science'ta 1960 yılında yayımlanan ve 13 Kasım 2026 tarihini 'Kıyamet Günü' olarak işaret eden efsanevi makalenin gösterdiği zamana çok az kaldı. Asteroit çarpması veya nükleer savaş yerine, insan nüfusunun sürdürülemez matematiksel artışına dayanan bu çarpıcı kehanet, günümüzde yapay zeka tartışmalarıyla yeniden gündeme oturan ünlü fizikçi Heinz von Foerster'ın ileri görüşlülüğünü bir kez daha kanıtlıyor.
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Avusturyalı fizikçi Heinz von Foerster ve meslektaşları Patricia M. Mora ile Lawrence W. Amiot tarafından kaleme alınan bu tarihi çalışma, 4 Kasım 1960 tarihinde yayımlandığında bilim dünyasında büyük ses getirmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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