Bu Testte Sorular Çok Absürt Ama Teklifler Ağız Sulandırıyor

'Ben ilkelerimden asla ödün vermem, paranın ya da cazip tekliflerin aklımı çelmesine izin vermem' diyenlerden misiniz, yoksa 'Köprüyü geçene kadar her şeye basarım butonu!' ekolünden mi? Söz konusu teoride dik durmak olunca hepimiz son derece kararlıyız; ancak işin içine uçsuz bucaksız imkanlar, absürt ikilemler ve karşı konulmaz fırsatlar girdiğinde işler biraz değişebiliyor!🙊

İşte tam da bu yüzden, o çok güvendiğiniz iradenizi ve inatçılığınızı en eğlenceli şekilde sınayacak devasa bir pazarlık odası kurduk. 🚀

Ekranda her an patlamaya hazır dev bir buton, tam tepenizde geri sayan 10 saniyelik acımasız bir sayaç ve karşınızda zihninizi bulandıracak, dostlukları sorgulatacak o meşhur teklifler... '5 Milyon TL için tüm hesapları kapatır mısın?' sorusuna vereceğiniz anlık bir yanıt, belki de Türkiye'nin en baskın karakter özellikleriyle nerede ayrıştığınızı ortaya çıkaracak.

Arkaya yaslanın, derin bir nefes alın ve o butona basmadan önce bir kez daha düşünün: Bakalım siz gerçekten düşündüğünüz kadar inatçı mısınız, yoksa teklifin büyüklüğüne göre yelkenleri suya indirenlerden mi? Şimdiden bol şans, ihtiyacınız olacak!⏳🤑💸