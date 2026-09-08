İstanbul'un 1980'li Yıllardan Hiç Görmediğiniz Fotoğrafları
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Bugün devasa gökdelenleri, bitmek bilmeyen trafiği ve yoğun nüfusuyla bilinen İstanbul, 1980’li yıllarda bambaşka bir çehreye sahipti. Şehrin dokusunu oluşturan ahşap binalar henüz betonlaşmaya yenik düşmemiş, mahalle kültürü sıcaklığını tamamen koruyordu. İşte 1980'li yılların İstanbul'unda zaman yolculuğu!
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İstanbul 1980'li yıllarda nasıl gözüküyordu?
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Eminönü / 1980
Karaköy meydanı
Salacak-Harem sahil yolu
Salacak-Harem sahil yolu
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Eminönü
Eminönü
Eminönü
Ataköy
Kadıköy
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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