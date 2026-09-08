article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbul'un 1980'li Yıllardan Hiç Görmediğiniz Fotoğrafları

İstanbul'un 1980'li Yıllardan Hiç Görmediğiniz Fotoğrafları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 21:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün devasa gökdelenleri, bitmek bilmeyen trafiği ve yoğun nüfusuyla bilinen İstanbul, 1980’li yıllarda bambaşka bir çehreye sahipti. Şehrin dokusunu oluşturan ahşap binalar henüz betonlaşmaya yenik düşmemiş, mahalle kültürü sıcaklığını tamamen koruyordu. İşte 1980'li yılların İstanbul'unda zaman yolculuğu!

Kaynak: Eskiİstanbul

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul 1980'li yıllarda nasıl gözüküyordu?

İstanbul 1980'li yıllarda nasıl gözüküyordu?

80’li yılların caddelerinde bugünün lüks ve modern araçlarının aksine Murat 124, Anadol ve Anadol STC-16 gibi yerli otomobiller hakimiyet sürüyordu. Toplu taşımada ise efsanevi sarı-siyah troleybüsler ve dönemin körüklü otobüsleri başroldeydi. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ya da Kadıköy Rıhtımı gibi bugün adım atacak yer bulunamayan noktalar, araç trafiğine açık olmasına rağmen oldukça tenha görünüyordu. Şehrin kornaları bile günümüzdeki kadar yıpratıcı bir gürültü oluşturmuyordu.

O yıllarda İstanbul’da yaşam, mahalle kavramı etrafında şekilleniyordu. Bakkallar, mahalle terzileri ve çay bahçeleri toplumsal hayatın merkezindeydi. Yaz aylarında Caddebostan, Suadiye ve Florya sahillerinde denize girilebiliyor, aileler hafta sonlarını parklarda piknik yaparak geçiriyordu. Televizyonun tek kanallı ya da yeni yeni çok kanallı döneme geçtiği bu yıllarda, akşamları evlerde veya mahalle kahvelerinde bir araya gelmek en büyük sosyalleşme aracıydı.

80’li yılların İstanbul’u, kentin hızlı değişimine tanıklık eden ama geçmişin zarafetini de henüz kaybetmemiş unutulmaz bir dönem olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Eminönü / 1980

Eminönü / 1980

Karaköy meydanı

Karaköy meydanı

Salacak-Harem sahil yolu

Salacak-Harem sahil yolu

Salacak-Harem sahil yolu yapımı / Mehmet N. Taşdelen Arşivi

Salacak-Harem sahil yolu

Salacak-Harem sahil yolu

Salacak-Harem sahil yolu yapımı / Mehmet N. Taşdelen Arşivi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eminönü

Eminönü

Eminönü

Eminönü

Eminönü

Eminönü

Ataköy

Ataköy

Kadıköy

Kadıköy

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın