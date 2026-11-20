Bağırsak Mikrobiyotası Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Probiyotik Seçim Rehberi
Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde hekim tarafından reçete edilen önemli ilaçlardır ve etkileri bağırsak mikrobiyotasına da uzanabilir. Bu rehberde bağırsak mikrobiyotasının işlevlerini, mikrobiyotayı etkileyebilen faktörleri ve probiyotik takviye edici gıda seçerken göz önünde bulundurulabilecek noktaları genel bilgilendirme amacıyla ele alıyoruz.
NOT: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Culturelle® Probiyotik ilaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Antibiyotik dahil tüm ilaçlarınızı hekiminizin belirttiği doz ve sürede kullanınız; takviye edici gıdalar ilaç tedavisinin yerine geçmez. Hamilelik, emzirme dönemi, çocuklar, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
İnsan bağırsağında, bağırsak mikrobiyotası olarak adlandırılan ve trilyonlarca mikroorganizmadan oluşan bir topluluk yaşar. Bu topluluğun yapısı; beslenme, yaş, yaşam tarzı ve ilaç kullanımı gibi pek çok faktörden etkilenebilir. Bu rehberde bağırsak mikrobiyotasına dair genel bilgilerin yanı sıra, Culturelle® Probiyotik'in sinbiyotik (probiyotik + prebiyotik lif) içerik yapısını, üretim özelliklerini ve kullanım bilgilerini bulabilirsiniz.
Bağırsak Mikrobiyotası Neden Önemlidir?
Çocuklarda ve Yetişkinlerde Bağırsak Mikrobiyotası
Üretim Teknolojisi ve İçerik Özellikleri
Probiyotik takviye edici gıdalarda canlı mikroorganizmaların ürün içinde korunması, üretim sürecinin önemli bir parçasıdır. Culturelle® üretiminde, canlı bakterilerin korunmasına yönelik kriyoprezervasyon (dondurarak koruma) ve liyofilizasyon (dondurarak kurutma) yöntemlerinden yararlanılmaktadır. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standartlarında üretilen Culturelle®; gluten, laktoz, koruyucu ve renklendirici içermez.
Prebiyotik Lif ve Vitaminler: Culturelle® İçeriğinde Neler Var?
Culturelle® Probiyotik Yoğurda veya Süte Karıştırılır Mı?
Kullanmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?
Culturelle® Probiyotik bir ilaç değil, takviye edici gıdadır ve dengeli, çeşitli beslenmenin ya da hekim tarafından önerilen tedavinin yerine geçmez. Ürün sıcak çay veya sıcak çorba gibi sıcak gıda ve içeceklerle birlikte tüketilmemelidir.
Hamile veya emziren kişilerin, çocukların, bağışıklık sistemi baskılanmış olanların, kronik bir hastalığı bulunan ya da antibiyotik dahil düzenli ilaç kullanan bireylerin ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Yaş gruplarına göre kullanım bilgileri için ürün etiketini inceleyiniz.
Sıkça Sorulan Sorular:
Soru: Probiyotik takviye edici gıda seçerken nelere dikkat edilebilir?
Cevap: Ürünün içerdiği mikroorganizma suşu, etiketinde belirtilen yaş grubu ve günlük kullanım miktarı, içerik bilgileri (prebiyotik lif, vitaminler, alerjen bilgisi gibi) ve saklama koşulları incelenebilir. Culturelle® Probiyotik; probiyotik mikroorganizma ile prebiyotik lifi (FOS) bir arada içerir, içeriğindeki C ve D vitaminleri bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Culturelle® probiyotik dünyada en çok klinik araştırması yapılan probiyotik suşlarını içerir*
*2022 yılına ait Dünya’daki probiyotik suşlarının bilimsel araştırma sayıları raporu verisine göre Lactobacillus rhamnosus GG ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşlarının çalışmalarına dayanmaktadır.
Etiketinde belirtilen tavsiye edilen günlük kullanım miktarı 3-10 yaş için günde 1 adet, 11 yaş ve üzeri için günde 2 adettir. Özel durumunuz varsa kullanmadan önce hekiminize danışınız.
Soru: Antibiyotik kullanırken bağırsak sağlığı için nelere dikkat edilmeli?
Cevap: Antibiyotiği hekiminizin belirttiği doz ve sürede kullanmak, ilacı erken bırakmamak ve dengeli, lifli gıdalardan zengin bir beslenme düzenini sürdürmek önemlidir. Tedavi sürecinde herhangi bir takviye edici gıda kullanmayı düşünüyorsanız, bunu önceden hekiminiz veya eczacınızla konuşmanız önerilir.
Soru: Çocuklarda probiyotik takviye edici gıda kullanılabilir mi?
Cevap: Çocuklarda takviye edici gıda kullanımına, çocuğun yaşı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak çocuk doktoruyla birlikte karar verilmesi önerilir. Culturelle® Probiyotik'in etiketinde 3-10 yaş grubu için tavsiye edilen günlük kullanım miktarı günde 1 adettir; ürün gluten, laktoz ve koruyucu içermez.
Kaynaklar:
Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete, güncel değişiklikleriyle)
https://saglikbeyani.titck.gov.tr/documents/SA%C4%9ELIK%20BEYANLARI%20TAM%20L%C4%B0STE.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/Eki_7476a215-404f-4fa2-bf46-6266fad8d592.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/GIDA1_af200b14-932f-4c3f-a834-382eb75b7b5c.pdf
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