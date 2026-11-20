Bağırsak mikrobiyotası; besinlerin sindirimi ve emilimi, bağırsak bariyerinin korunması ve bağışıklık sistemiyle etkileşim gibi pek çok süreçte rol oynar. Bilimsel çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasının sinir sistemiyle de etkileşim içinde olduğuna işaret etmektedir. Antibiyotikler, hedefledikleri bakterilerin yanı sıra bağırsaktaki diğer bakterileri de etkileyebildiğinden, bağırsak mikrobiyotasının yapısını değiştirebilen faktörler arasında yer alır.

Antibiyotik tedavisinde en önemli nokta, ilacın hekimin belirttiği doz ve sürede, erken bırakılmadan kullanılmasıdır. Tedavi sırasında veya sonrasında beslenme ya da takviye edici gıda kullanımıyla ilgili sorularınız varsa, bunları hekiminiz veya eczacınızla konuşmanız en doğru yaklaşımdır.