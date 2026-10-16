Terapistler Açıkladı: Tek Çocukların Terapide En Çok Anlattığı 5 Şey

Kardeşsiz büyüyen tek çocuklar hakkındaki 'şımarık' ve 'bencil' yargıları hâlâ çok yaygın. Peki bu konuda yapılan araştırmalar var mı?

Evet. Ve o araştırmalar tek çocukların kardeşi olanlardan daha bencil ya da daha narsist olmadığını gösteriyor. Terapistler de tek çocukların seanslarda en çok dile getirdiği konuları anlattı.

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