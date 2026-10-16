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Terapistler Açıkladı: Tek Çocukların Terapide En Çok Anlattığı 5 Şey

Terapistler Açıkladı: Tek Çocukların Terapide En Çok Anlattığı 5 Şey

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 15:31
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Kardeşsiz büyüyen tek çocuklar hakkındaki 'şımarık' ve 'bencil' yargıları hâlâ çok yaygın. Peki bu konuda yapılan araştırmalar var mı? 

Evet. Ve o araştırmalar tek çocukların kardeşi olanlardan daha bencil ya da daha narsist olmadığını gösteriyor. Terapistler de tek çocukların seanslarda en çok dile getirdiği konuları anlattı.

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Yetişkinlikte kardeş gibi bir bağ arıyorlar

Yetişkinlikte kardeş gibi bir bağ arıyorlar

Yetişkin tek çocuklar zaman zaman yalnız hissedebiliyor ve zor zamanlarda destek alabilecekleri aile üyesi sayısı daha az oluyor. Özellikle bayramlar ve özel günler bu boşluğu daha belirgin hale getirebiliyor.

Terapist ve 'One & Done' kitabının yazarı Rebecca Greene, çözüm olarak 'seçilmiş bir aile' kurmayı öneriyor: Yakın arkadaşları bayramlara ve önemli günlere davet etmek, kendi çocuklarının da güçlü arkadaşlıklar kurmasına destek olmak. Greene bu dostlukları kuzen yakınlığına benzetiyor.

Anne babanın bakımı tek omuzda kalıyor

Anne babanın bakımı tek omuzda kalıyor

Ebeveynler yaşlandığında doktor randevuları, yemekler ve maddi işler çoğunlukla tek çocuğun sorumluluğuna kalıyor. Anne babasından farklı bir şehirde yaşayanlar için bu yük daha da ağırlaşabiliyor.

Greene, yaşlı bakımı konusunda uzman danışmanlardan, sosyal hizmet uzmanlarından ve refakatçilerden destek almayı öneriyor. Anne baba ve partnerle önceden plan yapmak da işi kolaylaştırıyor.

Kusursuz olma baskısı hissediyorlar

Kusursuz olma baskısı hissediyorlar

Ebeveynlerin tüm ilgisinin tek bir çocukta toplanması, zamanla mükemmeliyetçiliğe ve başkalarını hayal kırıklığına uğratma korkusuna yol açabiliyor.

Terapist Altheresa Clark, terapinin bu kişilerin kendilerine daha az yüklenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bağımsızlıkları ilişkilerde yanlış anlaşılabiliyor

Bağımsızlıkları ilişkilerde yanlış anlaşılabiliyor

Tek çocuklar genellikle kendi başlarının çaresine bakmayı erken öğreniyor. Bu güçlü bir özellik olsa da çevreleri onları zaman zaman otoriter ya da her şeyi kendi bildiği gibi yapmak isteyen biri olarak görebiliyor.

Greene, duygu ve ihtiyaçları 'ben' diliyle ifade etmeyi öneriyor. Danışman Priya Tahim ise soru sormanın ve karşı tarafın bakış açısını dinlemenin önemine dikkat çekiyor.

Yanlış anlaşıldıklarını ve yargılandıklarını düşünüyorlar

Yanlış anlaşıldıklarını ve yargılandıklarını düşünüyorlar

İki ya da üç çocuklu aileler hâlâ daha yaygın olduğu için tek çocuklara yönelik önyargılar sürüyor. Dizi ve filmler de onları çoğu zaman şımarık, bencil ya da sosyal açıdan beceriksiz karakterler olarak gösteriyor.

Oysa tek çocuklu aileler giderek artıyor. Psychology Today, Pew Araştırma Merkezi verilerine dayanarak ABD'de çocuklu hanelerin yaklaşık yüzde 20'sinde tek çocuk olduğunu belirtiyor. Greene, tek çocukların ve ebeveynlerinin kendilerine özel destek gruplarına katılabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre her kardeş sırasının artıları ve eksileri var; önemli olan kişinin nasıl büyüyüp uyum sağladığı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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