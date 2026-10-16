Terapistler Açıkladı: Tek Çocukların Terapide En Çok Anlattığı 5 Şey
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Kardeşsiz büyüyen tek çocuklar hakkındaki 'şımarık' ve 'bencil' yargıları hâlâ çok yaygın. Peki bu konuda yapılan araştırmalar var mı?
Evet. Ve o araştırmalar tek çocukların kardeşi olanlardan daha bencil ya da daha narsist olmadığını gösteriyor. Terapistler de tek çocukların seanslarda en çok dile getirdiği konuları anlattı.
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Yetişkinlikte kardeş gibi bir bağ arıyorlar
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Anne babanın bakımı tek omuzda kalıyor
Kusursuz olma baskısı hissediyorlar
Bağımsızlıkları ilişkilerde yanlış anlaşılabiliyor
Yanlış anlaşıldıklarını ve yargılandıklarını düşünüyorlar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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