Labubu'dan Sonra Nur Topu Gibi Bir Fenomen Doğdu
Dünyayı kasıp kavuran Labubu oyuncaklardan sonra yeni fenomen doğdu. Çin’in sosyal medyasında hızlıca yayılan bu fenomenin adı ise ‘ağlayan at’. Aslında bu oyuncak bir üretim hatasından doğdu. Başta üzgün görünmek üzere tasarlanmamış at, bir işçinin ağzı yanlışlıkla ters dikmesiyle üzgün bir ifadeye kavuştu. Bu üzgün ifade ise yeni fenomenin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi.
Nur topu gibi bir fenomen doğdu: Ağlayan at.
Fabrika yoğun talebe yetişemiyor.
