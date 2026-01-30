Labubu'dan Sonra Nur Topu Gibi Bir Fenomen Doğdu

Korkunç görünümüyle satış rekorları kıran ve sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan Labubu'nun ardından yeni bir oyuncak gündeme geldi. Üretim hatasıyla doğan bu oyuncak ise üzgün görünüme sahip kırmızı bir at.

Ay Takvimi’ne göre At Yılı’nın başlamasıyla birlikte Çin’de üretilen bu oyuncak bir işçinin yanlış dikimi nedeniyle dudaklarını sarkıtmış fenomene dönüştü. Oyuncak, Çin’in sosyal medya hesabından hızlıca yayıldı. Kullanıcılar ‘ağlayan at’ı mevcut ruh hallerini yansıttığını dile getirerek paylaşıyor.