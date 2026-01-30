onedio
Labubu'dan Sonra Nur Topu Gibi Bir Fenomen Doğdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
30.01.2026 - 14:50

Dünyayı kasıp kavuran Labubu oyuncaklardan sonra yeni fenomen doğdu. Çin’in sosyal medyasında hızlıca yayılan bu fenomenin adı ise ‘ağlayan at’. Aslında bu oyuncak bir üretim hatasından doğdu. Başta üzgün görünmek üzere tasarlanmamış at, bir işçinin ağzı yanlışlıkla ters dikmesiyle üzgün bir ifadeye kavuştu. Bu üzgün ifade ise yeni fenomenin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi.

Nur topu gibi bir fenomen doğdu: Ağlayan at.

Korkunç görünümüyle satış rekorları kıran ve sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan Labubu'nun ardından yeni bir oyuncak gündeme geldi. Üretim hatasıyla doğan bu oyuncak ise üzgün görünüme sahip kırmızı bir at. 

Ay Takvimi’ne göre At Yılı’nın başlamasıyla birlikte Çin’de üretilen bu oyuncak bir işçinin yanlış dikimi nedeniyle dudaklarını sarkıtmış fenomene dönüştü. Oyuncak, Çin’in sosyal medya hesabından hızlıca yayıldı. Kullanıcılar ‘ağlayan at’ı mevcut ruh hallerini yansıttığını dile getirerek paylaşıyor.

Fabrika yoğun talebe yetişemiyor.

Çin’de ağlayan at oyuncağını satan mağazanın sahibi, üretim hatasını fark edince müşterilere para iadesi teklif ettiğini anlattı. Ancak müşterilerin oyuncağı sevdiği ve kabul etmediğini kaydeden Zhang Huoqing, “Üzgün olanı üretmeye devam etmeye karar verdik. Bu ağlayan at, modern çalışanların gerçekliğine gerçekten çok uygun” dedi. 

Atın sosyal medyada fenomene dönüşmesinin ardından sipariş yoğunluğu oluştu. Günlük siparişler 15 bin adede yükselince fabrikalar talebin karşılanması için ek üretim hatları kuruldu.

