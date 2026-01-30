Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Öyle tasarımlar vardır ki görür görmez “cesur” dersiniz, tasarımcısına ise hayranlık beslersiniz! Ama günümüz dünyasında öyle tasarımlar var ki pek çoğumuza “Bunu neden gördüm?” dedirtiyor. Estetikle mantığın yollarını tamamen ayırdığı, renklerin, oranların ve fikirlerin kontrolsüzce savrulduğu bu çalışmalar sizi de şaşkına çevirecek. Reddit'ten sizin için seçtiğimiz 13 tasarım arasından favorinizin hangisi olacağını ise merak ediyoruz.

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor

Kaynak