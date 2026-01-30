onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 14:38

Öyle tasarımlar vardır ki görür görmez “cesur” dersiniz, tasarımcısına ise hayranlık beslersiniz! Ama günümüz dünyasında öyle tasarımlar var ki pek çoğumuza “Bunu neden gördüm?” dedirtiyor. Estetikle mantığın yollarını tamamen ayırdığı, renklerin, oranların ve fikirlerin kontrolsüzce savrulduğu bu çalışmalar sizi de şaşkına çevirecek. Reddit'ten sizin için seçtiğimiz 13 tasarım arasından favorinizin hangisi olacağını ise merak ediyoruz. 

Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını İncelemeden Geçmeyin👇

1. Moda severler bunu nasıl açıklar acaba?

Renk geçişleri, tarz, şıklık, asalet... desen yok! Umarız bu pantolonlar viral olmaz.

2. Oyuncak mı, korku filmi kahramanı mı belli değil...

Labubu, ağlayan at derken galiba oyuncaklar günden güne garipleşecek.

3. Biyoloji çalışmak için bire bir!

Böyle bir çalışma masasını evinde kimler ister, merak ediyoruz doğrusu! Yoksa bunu da Selim Bey mi tasarladı, biyoloji öğretmeni çiftin çalışma odası için?

4. Peki su aygırı banyoya ne dersiniz?

Küvet seçiminde çığır aşan tarz bu olsa gerek! Yeni gelinlerin banyo dekorasyonuna yakışır gibi...

5. Doğadan ilham alamayanlarda bugün!

Sahiden bu ve benzeri tasarımları güzel bulan var mı?

6. Nail artta eşitlik vakti!

Biz de bunu bekliyorduk. Zira, parmakların eşit olmaması demokrasiye uymuyordu!

7. Siz, köpeğinizin 3 boyutlu portresini yaptırmadınız mı hâlâ?

Tatlı mı tatlı hayvan dostlarımız, kendilerini duvarda görünce ne yaparlar acaba?

8. Biraz da ihtişam...

Korku filmlerini aratmayan sandalye için evinizin hangi odası daha uygun olurdu? Salon mu, yatak odası mı?

9. Böylesini hiç görmemiştik: Midye kabuklarından avize!

Normalde güzel olan, yazlıkların balkonlarını süsleyen o tatlı midye kabuklarını nasıl bu hale getirmişler, acaba!

10. Şık tırnaklara bayıldığımız biliyorsunuz...

Birini tanımak istiyorsanız, tırnaklarına bakın. Hakkında çok şey öğrenebilirsiniz.

11. Süper Mario'ya değil ama birine benziyor, sizce kime?

Mario'nun prensesi değilseniz, bu dövmeyi yaptırmayın lütfen!

12. Gerçek saç olduğuna inanmalı mıyız?

Saçını süpürge eden annelerimizin ardından yeni bir boyuta taşınan saç tasarımına diyecek söz bulamıyoruz.

13. Bakın ses nereden geliyor...

Bu hafta da yeterince gözlerimize eziyet ettiysek, haftaya görüşürüz! Estetik ve güzellikle kalın...

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
