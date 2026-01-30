Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Öyle tasarımlar vardır ki görür görmez “cesur” dersiniz, tasarımcısına ise hayranlık beslersiniz! Ama günümüz dünyasında öyle tasarımlar var ki pek çoğumuza “Bunu neden gördüm?” dedirtiyor. Estetikle mantığın yollarını tamamen ayırdığı, renklerin, oranların ve fikirlerin kontrolsüzce savrulduğu bu çalışmalar sizi de şaşkına çevirecek. Reddit'ten sizin için seçtiğimiz 13 tasarım arasından favorinizin hangisi olacağını ise merak ediyoruz.
Hazırsanız, haftanın en talihsiz tasarım turu başlıyor
1. Moda severler bunu nasıl açıklar acaba?
2. Oyuncak mı, korku filmi kahramanı mı belli değil...
3. Biyoloji çalışmak için bire bir!
4. Peki su aygırı banyoya ne dersiniz?
5. Doğadan ilham alamayanlarda bugün!
6. Nail artta eşitlik vakti!
7. Siz, köpeğinizin 3 boyutlu portresini yaptırmadınız mı hâlâ?
8. Biraz da ihtişam...
9. Böylesini hiç görmemiştik: Midye kabuklarından avize!
10. Şık tırnaklara bayıldığımız biliyorsunuz...
11. Süper Mario'ya değil ama birine benziyor, sizce kime?
12. Gerçek saç olduğuna inanmalı mıyız?
13. Bakın ses nereden geliyor...
