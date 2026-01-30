Dünya Güney Amerika'daki Esrarengiz İnsan Figürünü Konuşuyor
Sosyal medya platformu X'te Matt Wallace isimli bir kullanıcı Google Earth üzerinde yaptığı bir keşifle dünya çapında konuşulan bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan 40 saniyelik ekran kaydında Güney Amerika'nın en güney ucunda yer alan Tierra del Fuego'da yer alan bir dağın yamacında şeytan figürüne benzetilen kayalık bir oluşum dikkatleri çekti. Bu şeklin bir göz yanılsaması mı yoksa gizemli bir yapı mı olduğu tartışıldı.
Hatta videoyu paylaşan Wallace aynı yerin üç boyutlu görüntüsünü de gösterdi. Bunun bir kurgu olduğunu düşünenler için de koordinat paylaştı.
Bunun bir göz yanılsaması olduğu öne sürülse de buna paylaşımı yapan kişi itiraz etti.
Google'dan görüntüyle ilgili bir açıklama gelmedi.
Bunun sık yaşanan bir göz yanılsaması olduğunu düşünenler ise çoğunlukta.
