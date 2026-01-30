onedio
Dünya Güney Amerika'daki Esrarengiz İnsan Figürünü Konuşuyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2026 - 13:58

Sosyal medya platformu X'te Matt Wallace isimli bir kullanıcı Google Earth üzerinde yaptığı bir keşifle dünya çapında konuşulan bir paylaşımda bulundu. Paylaşılan 40 saniyelik ekran kaydında Güney Amerika'nın en güney ucunda yer alan Tierra del Fuego'da yer alan bir dağın yamacında  şeytan figürüne benzetilen kayalık bir oluşum dikkatleri çekti. Bu şeklin bir göz yanılsaması mı yoksa gizemli bir yapı mı olduğu tartışıldı.

Milyonlarca görüntülenme alan paylaşım şöyle;

Hatta videoyu paylaşan Wallace aynı yerin üç boyutlu görüntüsünü de gösterdi. Bunun bir kurgu olduğunu düşünenler için de koordinat paylaştı.

Bunun bir göz yanılsaması olduğu öne sürülse de buna paylaşımı yapan kişi itiraz etti.

'En çılgın yanı da şu ki, bu konuda araştırma yapmaya kalkarsanız, makalelerin neredeyse tamamı beynimizin bizi bunu görmeye 'aldattığını' söylüyor... Siz de daha iyi bir açıklama beklemiyor muydunuz? Yani, bu 'yanılsamaların' birçoğunun tamamen rastgele bir şekilde bir araya gelerek oluştuğuna inanmamız mı gerekiyor?'

Google'dan görüntüyle ilgili bir açıklama gelmedi.

twitter.com

Ancak, bazıları 9 yıl önce aynı yerde çekilen görüntülerle kıyaslayınca bunun yüklemeyle ilgili bir hata olduğunu veya bir çalışanın marifeti olduğunu düşündü.

Bunun sık yaşanan bir göz yanılsaması olduğunu düşünenler ise çoğunlukta.

twitter.com

Hatta 'Mars'ın Yüzü' olarak bilinen görüntünün bir çamur birikintisi olduğu ortaya çıkmıştı. Pek çok kişi bunun da Mars'ın Yüzü şekli gibi bir pareidolia olduğunu belirtti. 

Peki Pareidolia nedir?

Pareidolia beynimizin rastgele veya belirsiz desenlerde tanıdık şekiller görme eğilimidir. Özellikle yüzler, hayvanlar, nesneler en çok benzetilen desenlerin başında gelir. Pareidolia bir hastalık ya da bozukluk olarak değil, herkesin yaşadığı normal bir beyin fonksiyonu olarak kabul edilir. Çünkü beynimiz evrimsel olarak hayatta kalmak için yanlış pozitif üretmeyi tercih eder. Bu sayede tehlikelere karşı önlem almış oluruz.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
