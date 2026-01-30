Dünya Güney Amerika'daki Esrarengiz İnsan Figürünü Konuşuyor

Hatta 'Mars'ın Yüzü' olarak bilinen görüntünün bir çamur birikintisi olduğu ortaya çıkmıştı. Pek çok kişi bunun da Mars'ın Yüzü şekli gibi bir pareidolia olduğunu belirtti.

Peki Pareidolia nedir?

Pareidolia beynimizin rastgele veya belirsiz desenlerde tanıdık şekiller görme eğilimidir. Özellikle yüzler, hayvanlar, nesneler en çok benzetilen desenlerin başında gelir. Pareidolia bir hastalık ya da bozukluk olarak değil, herkesin yaşadığı normal bir beyin fonksiyonu olarak kabul edilir. Çünkü beynimiz evrimsel olarak hayatta kalmak için yanlış pozitif üretmeyi tercih eder. Bu sayede tehlikelere karşı önlem almış oluruz.