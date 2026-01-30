onedio
Koronavirüsten 5 Kat Daha Ölümcül! Aşısı ve Tedavisi Olmayan Nipah Virüsü Hakkında DSÖ'den Kritik Açıklama

Koronavirüsten 5 Kat Daha Ölümcül! Aşısı ve Tedavisi Olmayan Nipah Virüsü Hakkında DSÖ’den Kritik Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2026 - 10:52 Son Güncelleme: 30.01.2026 - 10:55

Hindistan'da tespit edilen ölümcül Nipah virüsü vakaları Asya genelinde paniğe yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 75 ölüm oranıyla koronavirüsten çok daha yüksek ölüm oranına sahip olan virüsle ilgili risk seviyesini ve ülkelerin aldığı önlemleri değerlendiren kritik bir açıklama yayınladı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Barasat kentinde iki kişide Nipah virüsünün saptanması, Asya kıtasında sağlık alarmı verilmesine neden oldu.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletindeki Barasat kentinde iki kişide Nipah virüsünün saptanması, Asya kıtasında sağlık alarmı verilmesine neden oldu.

Bölge ülkeleri havalimanlarındaki denetimleri en üst seviyeye çıkarırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsün mevcut yayılma potansiyeline ilişkin teknik bir rapor paylaştı. Yapılan açıklamada, Hindistan’daki vakaların ardından enfeksiyonun kitlesel bir salgına dönüşme riskinin şu an için düşük olduğu belirtildi. DSÖ, mevcut tablo çerçevesinde ülkeler arasında seyahat ya da ticaret kısıtlaması getirilmesine gerek duyulmadığını bildirdi.

Virüsün tespit edilmesinin ardından Hong Kong, Singapur, Tayland, Malezya ve Vietnam gibi ülkeler, sınır kapılarında ve havalimanlarında sağlık taramalarını sıkılaştırma kararı aldı. Bu önlemler küresel kamuoyunda yeni bir pandemi endişesi doğursa da DSÖ, Hindistan'ın bu tür yerel salgınları kontrol altında tutabilecek tıbbi altyapıya sahip olduğunu vurguladı. Uzmanlar, virüsün insandan insana bulaşma hızında olağan dışı bir artış gözlenmediğini, ancak bölgedeki yarasa popülasyonu nedeniyle riskin tamamen ortadan kalkmadığını not etti.

Meyve yarasaları ve domuzlar aracılığıyla taşınan Nipah virüsü, insanlarda şiddetli ateş ve beyin iltihabı gibi ağır semptomlara yol açıyor. Tedavisi veya onaylanmış bir aşısı bulunmayan virüsün ölüm oranı, vakanın durumuna göre yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiklik gösteriyor. Bu istatistik, virüsü koronavirüse kıyasla çok daha ölümcül kılıyor. Virüs temel olarak enfekte hayvanlarla temas veya bu hayvanların salgısının bulaştığı meyvelerin tüketilmesiyle yayılıyor. İnsanlar arasındaki geçişin ise ancak uzun süreli ve çok yakın temasla mümkün olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Nipah virüsünü yüksek ölüm riski ve mutasyon potansiyeli nedeniyle 'öncelikli hastalıklar' listesinde tutmaya devam ediyor. Kurum, Hindistan’daki yerel otoritelerle iş birliği yaparak kaynağın tam olarak kurutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Virologlar ise mevcut vaka sayısının sınırlı olması nedeniyle genel toplum sağlığına yönelik tehdidin şimdilik düşük bir seviyede seyrettiği görüşünde birleşiyor.

