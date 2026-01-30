onedio
Bankada 'Ek Hesap' Kullananlar Dikkat: Tüm Limitler Sil Baştan Değişiyor!

30.01.2026 - 09:26

Ekonomi yönetimi, halk arasında 'ek hesap' olarak bilinen Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için radikal bir düzenleme hazırlığına girdi. Finansal istikrarı korumak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemde, limitler artık sadece banka inisiyatifine değil, doğrudan kişinin resmi gelirine göre belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda toplanan Finansal İstikrar Komitesi, son dönemde kullanımı hızla artan kredili mevduat hesaplarını mercek altına aldı.

Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan değerlendirmelerde, vatandaşların ödeme kapasitesini aşan borçlanmaların önüne geçmek için 'gelire endeksli limit' formülü üzerinde duruldu. Hazırlanan taslak düzenlemeyle birlikte, bankaların müşterilerine sunduğu ek hesap limitleri, kişinin beyan ettiği ve resmiyet kazanan kazancıyla orantılı hale getirilecek.

Yeni dönemde hayata geçecek bu kısıtlama, sadece ilk kez hesap açacak olanları değil, mevcut durumda ek hesap kullanan milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. Ekonomi yönetiminin planına göre, halihazırda yüksek limitli KMH hesabı olan kullanıcıların durumu yeniden analiz edilecek. Yapılacak incelemelerde geliriyle uyumsuz limiti bulunduğu tespit edilen kişilerin kullanım sınırları, kademeli bir geçiş süreciyle aşağı çekilecek. Bu sayede hanehalkının borç yükünün kontrol altına alınması ve finansal risklerin minimize edilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin teknik detayları üzerinde çalışan komite, kredi komisyonları ve kredi kartı harcamalarını da içeren geniş kapsamlı bir denetim mekanizması kurmayı planlıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasalardaki dengenin korunması için bütüncül bir strateji izleneceği vurgulanırken, borçlanma maliyetlerinin ve kullanım oranlarının sıkı bir şekilde takip edileceği belirtildi. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, bankaların risk grubu analizlerinde daha seçici davranması ve kontrolsüz limit artışlarının son bulması bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
