Psikolojiye Göre Her Yere Geç Kalan İnsanların Ortak 3 Özelliği
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İşe, buluşmalara ve randevulara sürekli geç kalmak yalnızca saate bakmamakla açıklanmıyor. Araştırmalar, bu alışkanlığın zamanı iyimser hesaplama, hazırlanmayı erteleme ve çıkmadan hemen önce başka işlere yönelme gibi farklı davranışlarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
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Zamanı planlarken en iyi ihtimale güveniyorlar
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Geç kalmanın arkasında tek bir neden bulunmuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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