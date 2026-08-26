Psikolojiye Göre Her Yere Geç Kalan İnsanların Ortak 3 Özelliği

Geç kalma alışkanlığı, hazırlanmayı son ana bırakma eğilimiyle de ilişkili olabiliyor. Erteleme üzerine yapılan araştırmalar, kişinin sıkıcı veya rahatsız edici bulduğu bir işe başlamak yerine kısa süreli rahatlama sağlayan başka bir etkinliği tercih edebildiğini gösteriyor. Hazırlığın son dakikaya sıkışması ise beklenmedik aksilikler için zaman bırakmıyor.

Bazı kişiler evden çıkmalarına çok az süre kalmasına rağmen mesaj yanıtlamak, ortalığı toplamak veya küçük bir işi tamamlamak isteyebiliyor. Aynı anda birden fazla işle uğraşma eğilimini inceleyen bir araştırmada, “polikroniklik” adı verilen bu tercihle işe geç kalma arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Ancak araştırma, çoklu görev alışkanlığının doğrudan geç kalmaya neden olduğunu kanıtlamıyor.

Dolayısıyla sürekli geç kalmak tek başına saygısızlık, tembellik veya belirli bir psikolojik rahatsızlık anlamına gelmiyor. Davranış; zaman algısı, planlama biçimi, dikkat yönetimi ve erteleme alışkanlığının birleşiminden kaynaklanabiliyor. Geç kalmanın hangi ortamlarda ve hangi koşullarda tekrarlandığı, davranışın altında yatan nedeni anlamada tek başına gecikmenin kendisinden daha fazla bilgi veriyor.