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Psikolojiye Göre Her Yere Geç Kalan İnsanların Ortak 3 Özelliği

Psikolojiye Göre Her Yere Geç Kalan İnsanların Ortak 3 Özelliği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 15:05
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İşe, buluşmalara ve randevulara sürekli geç kalmak yalnızca saate bakmamakla açıklanmıyor. Araştırmalar, bu alışkanlığın zamanı iyimser hesaplama, hazırlanmayı erteleme ve çıkmadan hemen önce başka işlere yönelme gibi farklı davranışlarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Zamanı planlarken en iyi ihtimale güveniyorlar

Zamanı planlarken en iyi ihtimale güveniyorlar

Sürekli geç kalan kişiler, hazırlanmak veya gidecekleri yere ulaşmak için gereken süreyi olduğundan kısa hesaplayabiliyor. Psikolojide “planlama yanılgısı” olarak adlandırılan bu eğilim, geçmişte benzer işlerin daha uzun sürdüğü bilinmesine rağmen yeni planın hiçbir aksilik yaşanmayacakmış gibi yapılmasına neden oluyor.

Roger Buehler, Dale Griffin ve Michael Ross tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların akademik ve günlük işleri tamamlama süreleri konusunda fazla iyimser tahminlerde bulunduğu görüldü. Trafik, kaybolan eşyalar, uzayan hazırlık veya beklenmedik telefonlar hesaba katılmadığında birkaç dakikalık sapmalar birleşerek gecikmeye dönüşebiliyor.

Geç kalmanın arkasında tek bir neden bulunmuyor

Geç kalmanın arkasında tek bir neden bulunmuyor

Geç kalma alışkanlığı, hazırlanmayı son ana bırakma eğilimiyle de ilişkili olabiliyor. Erteleme üzerine yapılan araştırmalar, kişinin sıkıcı veya rahatsız edici bulduğu bir işe başlamak yerine kısa süreli rahatlama sağlayan başka bir etkinliği tercih edebildiğini gösteriyor. Hazırlığın son dakikaya sıkışması ise beklenmedik aksilikler için zaman bırakmıyor.

Bazı kişiler evden çıkmalarına çok az süre kalmasına rağmen mesaj yanıtlamak, ortalığı toplamak veya küçük bir işi tamamlamak isteyebiliyor. Aynı anda birden fazla işle uğraşma eğilimini inceleyen bir araştırmada, “polikroniklik” adı verilen bu tercihle işe geç kalma arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Ancak araştırma, çoklu görev alışkanlığının doğrudan geç kalmaya neden olduğunu kanıtlamıyor.

Dolayısıyla sürekli geç kalmak tek başına saygısızlık, tembellik veya belirli bir psikolojik rahatsızlık anlamına gelmiyor. Davranış; zaman algısı, planlama biçimi, dikkat yönetimi ve erteleme alışkanlığının birleşiminden kaynaklanabiliyor. Geç kalmanın hangi ortamlarda ve hangi koşullarda tekrarlandığı, davranışın altında yatan nedeni anlamada tek başına gecikmenin kendisinden daha fazla bilgi veriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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