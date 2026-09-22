Çölün Ortasındaki Cam Fanusta Yıllarca Kilitli Kaldılar: Hayatlarına Mal Oluyordu

ABD’nin Arizona eyaletindeki Sonora Çölü’nde 1991 yılında hayata geçirilen Biyosfer 2 projesi, insanlık tarihinin en iddialı kapalı yaşam alanı deneyi olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık iki bin metrekarelik devasa çelik ve cam yapının içerisine yağmur ormanı, okyanus, mercan kayalığı, savan, mangrov bataklığı ve çöl olmak üzere beş farklı doğal biyom yerleştirildi. Dış dünyayla hava, su ve besin bağı tamamen kesilen tesiste sekiz araştırmacı, kendi ürettikleri gıdalarla ve geri dönüştürdükleri kaynaklarla iki yıl boyunca yaşamayı amaçladı.