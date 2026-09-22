Çölün Ortasındaki Cam Fanusta Yıllarca Kilitli Kaldılar: Hayatlarına Mal Oluyordu
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Kaynak: https://www.bbc.com/future/article/20...
Arizona’da inşa edilen devasa kapalı ekosistemde iki yıl boyunca dış dünyadan tamamen izole yaşamayı hedefleyen sekiz araştırmacı, atmosferdeki gaz dengesinin bozulmasıyla hayatta kalma mücadelesi verdi. İçerideki oksijenin beklenmedik şekilde tükenmesi üzerine bilim tarihine geçen bu sıra dışı projeye dışarıdan müdahale edilmek zorunda kalındı.
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Doğanın Farklı Ekosistemleri Tek Bir Cam Kubbe Altında Bir Araya Getirildi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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