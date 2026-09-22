Yunanistan'da Adalara Taşınanlara Yüzde 90'a Kadar Maaş Desteği!
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Yunanistan'da hükümet, dağ köyleri ve merkezden uzak adalardaki vatandaşlara yüzde 90'a kadar maaş desteği verilmesine ilişkin program hazırlıyor. Yeni program sayesinde, genelde kentlerde yoğunlaşmış olan nüfusun, ülke genelinde dengeli bir şekilde dağıtılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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Yunanistan'da Dağ Köyleri ve Adalarda Devlet Desteği
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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