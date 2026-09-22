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Yunanistan'da Adalara Taşınanlara Yüzde 90'a Kadar Maaş Desteği!

Yunanistan'da Adalara Taşınanlara Yüzde 90'a Kadar Maaş Desteği!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 14:55
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Yunanistan'da hükümet, dağ köyleri ve merkezden uzak adalardaki vatandaşlara yüzde 90'a kadar maaş desteği verilmesine ilişkin program hazırlıyor. Yeni program sayesinde, genelde kentlerde yoğunlaşmış olan nüfusun, ülke genelinde dengeli bir şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Yunanistan'da Dağ Köyleri ve Adalarda Devlet Desteği

Yunanistan'da Dağ Köyleri ve Adalarda Devlet Desteği

AA'nın aktardığı habere göre, Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülke genelinde dengesiz bir şekilde yayılan nüfusa karşı harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos, ANT1 televizyon kanalına verdiği röportajda, hükümetin çalışma alanındaki yeni programlarına ilişkin bilgi verdi.

Kerameos, genelde kentlerde yoğunlaşmış olması nedeniyle nüfusun dengeli bir şekilde dağılmasının önemine işaret ederek, hükümetin bu konuda teşvik edici tedbirler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bu kapsamda, dağ köyleri ve merkeze uzak adalar gibi bölgelerde hem işverenleri hem de çalışanları teşvik etmek amacıyla hükümet yeni bir program hazırlıyor. Bakan Kerameos, bu bölgelerde yaşayan kişilerin istihdam edilmesi halinde, ödenecek miktara göre maaşların yüzde 90'ına kadar olan kısmının 12 ay boyunca devlet tarafından ödenmesinin planlandığını aktardı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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