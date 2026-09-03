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Final Yaptı, Beklediği Reytinglere Ulaşamadı: 2 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Final Yaptı, Beklediği Reytinglere Ulaşamadı: 2 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2026 - 12:50
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Star TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Doğanın Kanunu final yaptı. 13 bölüm yayınlanan dizinin final bölümünün alacağı reytingler merak konusu olmuştu. Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı günde zirvenin sahibi hangisi oldu?

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Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi 13. bölümüyle final yaptı.

Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi 13. bölümüyle final yaptı.

Doğanın Kanunu, Doğa'nın Paris'e gitmeyip Yaman'ı seçmesiyle mutlu sona ulaştı. Büşra'nın yarattığı tehdit ve Kadriye'nin geçmişle ilgili açıklama kararı da finaldeki gerilimin temelini oluşturdu. Bölüm heyecan yaratırken aldığı reyting merak edildi.

2 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.

2 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.

Doğanın Kanunu yalnızca totalde zirvede yer alabildi. AB ve ABC1 gruplarında ise zirveyi MasterChef Türkiye'ye kaptırdı. 

2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

1 MasterChef Türkiye TV8

2 Doğanın Kanunu Star TV

3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

4 Var Mısın Yok Musun ATV

5 NOW Ana Haber NOW

6 Esra Erol'da ATV

7 Doğanın Kanunu (Özet) Star TV

8 ATV Gün Ortası ATV

9 Var Mısın Yok Musun (Özet) ATV

10 İntikam Vakti (Y.S.) Show TV

2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

1 MasterChef Türkiye TV8

2 Doğanın Kanunu Star TV

3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

4 Var Mısın Yok Musun ATV

5 NOW Ana Haber NOW

6 Esra Erol'da ATV

7 MasterChef Türkiye Özet TV8

8 ATV Ana Haber ATV

9 Doğanın Kanunu (Özet) Star TV

10 İntikam Vakti (Y.S.) Show TV

2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Doğanın Kanunu Star TV

2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

3 MasterChef Türkiye TV8

4 Var Mısın Yok Musun ATV

5 Esra Erol'da ATV

6 Doğanın Kanunu (Özet) Star TV

7 Var Mısın Yok Musun (Özet) ATV

8 ATV Ana Haber ATV

9 NOW Ana Haber NOW

10 ATV Gün Ortası ATV

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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