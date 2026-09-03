Spor Spikeri Ersin Düzen'in Canlı Yayına Şortla Çıkması Tartışma Yarattı
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NOW Spor'da yayınlanan ve son transfer gelişmelerinin tartışıldığı programda ilginç bir olaya rastlandı. Bir seyirci Uğur Karakullukçu, Veli Yiğit ve Erbatur Ergenekon'un konuk olduğu programın sunucusu olan Ersin Düzen bir canlı yayın kazasıyla gündeme geldi. Kamera açısını değiştirdiğinde Düzen'in takım elbise altına pantolon giymediği anlaşıldı. Olay sosyal medyada tepki çekti.
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O anları bir izleyici böyle kaydetti.
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İzleyiciye saygı konusu öne çıktı.
Reji de eleştirilerden nasibini aldı.
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Ersin Düzen X hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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