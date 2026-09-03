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Spor Spikeri Ersin Düzen'in Canlı Yayına Şortla Çıkması Tartışma Yarattı

Spor Spikeri Ersin Düzen'in Canlı Yayına Şortla Çıkması Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.09.2026 - 12:30
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NOW Spor'da yayınlanan ve son transfer gelişmelerinin tartışıldığı programda ilginç bir olaya rastlandı. Bir seyirci Uğur Karakullukçu, Veli Yiğit ve Erbatur Ergenekon'un konuk olduğu programın sunucusu olan Ersin Düzen bir canlı yayın kazasıyla gündeme geldi. Kamera açısını değiştirdiğinde Düzen'in takım elbise altına pantolon giymediği anlaşıldı. Olay sosyal medyada tepki çekti.

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O anları bir izleyici böyle kaydetti.

İzleyiciye saygı konusu öne çıktı.

İzleyiciye saygı konusu öne çıktı.
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Reji de eleştirilerden nasibini aldı.

Reji de eleştirilerden nasibini aldı.
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Ersin Düzen X hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı:

Ersin Düzen X hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı:

'Değerli arkadaşlar, canlı yayında dün gece ifade ettim ama, buradan da yazmak şart oldu :)  3 saat 17 dakika süren yayında, altımdaki şort, deri koltuğun da etkisiyle yukarı doğru çekmiş. Robot kameranın anlık odaklanmasıyla ekrana gelen görüntünün hemen üstüne bunu o an açıkladım, ama görüyorum ki, bir fotoğraf veya 5 saniyelik video üzerinden herkes dilediğini yazmış, yazmaya devam ediyor ve açıkçası bunları görünce çok üzüldüm. Yayına boxerla çıkacak kadar şuurumu yitirmedim arkadaşlar. 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmak da varmış; sevgiler…'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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