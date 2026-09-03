article/comments
article/share
Haberler
Spor
UEFA Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood Hakkında Soruşturma Başlattı

UEFA Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood Hakkında Soruşturma Başlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.09.2026 - 09:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Lyon’u 2-1 yenerek gruplara kaldı. Ancak maç sonrası yaşanan olaylara UEFA'nın alacağı aksiyon merak konusu oldu. Fenerbahçe, UEFA'nın Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi hakkında soruşturma başlattığını ve kulübün gerekli savunmaları yaptığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kulüpten açıklama geldi:

Kulüpten açıklama geldi:

'UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.'

Titizlikle takip edilmektedir

Titizlikle takip edilmektedir

'Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın