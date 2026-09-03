UEFA Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood Hakkında Soruşturma Başlattı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Lyon’u 2-1 yenerek gruplara kaldı. Ancak maç sonrası yaşanan olaylara UEFA'nın alacağı aksiyon merak konusu oldu. Fenerbahçe, UEFA'nın Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi hakkında soruşturma başlattığını ve kulübün gerekli savunmaları yaptığını açıkladı.
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Kulüpten açıklama geldi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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