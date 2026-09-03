1. Lig Ekiplerinden Mardinspor Forması Giyen Teklic'in Klas Golü Dünya Çapında Viral Oldu
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Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Sivasspor, evinde Mardin 1969 Spor’u konuk etti. Maç 2-2'lik beraberlikle biterken Mardinspor'un Hırvat futbolcusu Tonio Teklic'in attığı gol dünya çapında viral oldu. Pek çok kişi bu golü Puskas'a aday gösterirken dünyanın farklı yerlerinden futbolseverler de Hırvat futbolcunun klas golüne şapka çıkardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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