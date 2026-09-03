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Son Olarak Hudutsuz Sevda'da Rol Alan Usta Oyuncu Altı Üstü İstanbul Dizisine Dahil Oldu

Son Olarak Hudutsuz Sevda'da Rol Alan Usta Oyuncu Altı Üstü İstanbul Dizisine Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2026 - 14:03
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Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir ile rakip olacak Altı Üstü İstanbul dizisinde kadro güçlendirme çalışmaları başladı. Diziye usta bir isim daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Atv ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, yeni sezonun başlamasıyla kadrosunu güçlendirme çabasına girdi.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, yeni sezonun başlamasıyla kadrosunu güçlendirme çabasına girdi.

Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği dizi, özellikle genç oyunculardan oluşan enerjik kadrosu ve mahalle hikayesiyle dikkat çekiyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapım, yeni sezonda reyting yarışında Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir gibi güçlü rakiplerle mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu sebeple kadroya güçlü bir ismin daha dahil olacağı öğrenildi.

Türk dizi ve sinema tarihinin usta ismi Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu.

Türk dizi ve sinema tarihinin usta ismi Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosuna dahil oldu.

Mahallenin Muhtarları, Fırtına, Düğün Şarkıcısı, Kapalıçarşı, Kara Para Aşk, Çarpışma, Tövbeler Olsun, Saygı, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan usta isim Altı Üstü İstanbul'da Erhan Alpay’ın canlandırdığı Soner’in babasını canlandıracak. Can, diziye 14. bölümde dahil olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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