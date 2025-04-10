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Vallahi Ölmüş! Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Cenaze Çekimleri İfşa Oldu

Vallahi Ölmüş! Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Cenaze Çekimleri İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2025 - 08:39

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadroya veda etmesi son dönemde gündemden düşmüyor. Seyircinin bir türlü kabul etmek istemediği bu ayrılık, Taşçıoğlu'na dizi setinde yapılan veda etkinliğiyle resmiyete dökülürken şimdi de setten bazı görüntüler ifşa oldu. Pembe'nin cenaze çekimleri sosyal medyada ifşa olurken bazı seyirciler, Pembe'nin öldüğüne bir türlü inanmak istemiyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin demirbaşı Pembe karakteri nasıl olduysa bir anda dizi kadrosuna veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nin demirbaşı Pembe karakteri nasıl olduysa bir anda dizi kadrosuna veda etti.

Birsen Altuntaş'ın duyurduğu gelişme, 3 sezondur ekran başından bir an olsun kalkmayan Şerbo izleyicisine resmen travma yaşatırken, bu ani ayrılık peşinde teorileri getirmişti.

Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun buruk vedasının, Taşçıoğlu'nun da son anda haberi olduğuna dair iddialar Şerbo yapımcısı tarafından çürütülse de dizinin entrika kraliçesinin bir anda tüm ilişiğinin kesilmesi hala şaşırtıcı.

Pembe'nin gidişi zaten seyirciyi üzerken diziden nasıl ayrılacağı ayrıca merak yaratmıştı.

Pembe'nin gidişi zaten seyirciyi üzerken diziden nasıl ayrılacağı ayrıca merak yaratmıştı.

Seyirci, Pembe için partner gelmesini sezon başından beri belirtip ona bambaşka bir sayfa açılmasını beklerken sosyal medyada ifşa olan görüntülerde Pembe'nin öldüğünü ve cenazesinin kaldırıldığı sahnelerin çekildiğini öğrendik.

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Ah be Pinko... Sana böyle mi veda edecektik?!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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