Vallahi Ölmüş! Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Cenaze Çekimleri İfşa Oldu
Vallahi Ölmüş! Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Cenaze Çekimleri İfşa Oldu
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadroya veda etmesi son dönemde gündemden düşmüyor. Seyircinin bir türlü kabul etmek istemediği bu ayrılık, Taşçıoğlu'na dizi setinde yapılan veda etkinliğiyle resmiyete dökülürken şimdi de setten bazı görüntüler ifşa oldu. Pembe'nin cenaze çekimleri sosyal medyada ifşa olurken bazı seyirciler, Pembe'nin öldüğüne bir türlü inanmak istemiyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin demirbaşı Pembe karakteri nasıl olduysa bir anda dizi kadrosuna veda etti.
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Pembe'nin gidişi zaten seyirciyi üzerken diziden nasıl ayrılacağı ayrıca merak yaratmıştı.
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Ah be Pinko... Sana böyle mi veda edecektik?!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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