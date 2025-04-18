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Herkes Yeni Projesini Beklerken Sibel Taşçıoğlu Son Adresiyle Ters Köşe Yaptı!

Herkes Yeni Projesini Beklerken Sibel Taşçıoğlu Son Adresiyle Ters Köşe Yaptı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.04.2025 - 09:55

Kızılcık Şerbeti dizisinden sürpriz bir kararla ayrılan usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, vedasıyla seyirciyi resmen koltuğa çivilemişti. Dizideki senarist Zeynep Gür’ü Instagram’da takipten çıkmasıyla da iddiaları iyice alevlendirmişti. 

Herkes “Yeni bir projeye mi başlıyor?” diye nefesini tutmuşken Taşçıoğlu’ndan beklenen paylaşım geldi ama tahmin edilenin tam tersi bir yerden! 

Yeni diziyi bekleyen hayranlarını adeta ters köşe yaptı!

İşte detaylar...

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Yıllardır Bir Zamanlar Çukurova, Medcezir, Ekmek Teknesi, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi bir çok yapımda rol alan Sibel Taşçıoğlu, en büyük çıkışını ise kuşkusuz son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Pembe” karakteriyle yaptı.

Yıllardır Bir Zamanlar Çukurova, Medcezir, Ekmek Teknesi, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi bir çok yapımda rol alan Sibel Taşçıoğlu, en büyük çıkışını ise kuşkusuz son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Pembe” karakteriyle yaptı.

Karakter antipatikti ama oyunculuğu öyle bir gerçeklik taşıyordu ki, seyirci hem sinir oldu hem de hayran kaldı!

Üç sezondur dizide olan ve hikayenin en baskın karakterlerinden birini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti. Ancak bu şaşırtıcı vedası birçok iddiayı da beraberinde getirdi. 

Diziden ayrılışının hemen ardından “Yeni bir diziyle anlaştı” söylentileri ortalığı sardı. Bazı kaynaklara göre ise bu ayrılık, sette yaşanan bir takım gerginliklerden kaynaklıydı.

Özellikle Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’le anlaşamadığı, hatta dizinin senaristlerinden olan ve aynı zamanda Feyza Civelek’in annesi olan Melis Civelek’le de sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Özellikle Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’le anlaşamadığı, hatta dizinin senaristlerinden olan ve aynı zamanda Feyza Civelek’in annesi olan Melis Civelek’le de sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Son olarak dizinin senaristlerinden Zeynep Gür’ü Instagram’dan takipten çıkması ise herkesi şoke etti ve 'Belli ki iddialar doğru, aralarında gerginlik var.' yorumlarına neden oldu. 

Taşçıoğlu'nun bu hamlesinin ardından Zeynep Gür dayanamayarak bir paylaşım yaptı ve “Ben hala takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini çocukça buluyorum” dedi

Gür’ün bu açıklaması, dizideki ayrılığın perde arkasına dair daha da fazla merak uyandırdı.

Tüm bu iddiaların, teorilerin ve dedikoduların arasında Sibel Taşçıoğlu’ndan beklenen paylaşım sonunda geldi.

Tüm bu iddiaların, teorilerin ve dedikoduların arasında Sibel Taşçıoğlu’ndan beklenen paylaşım sonunda geldi.

Ancak öyle kamera önü ya da senaryo okumalı bir paylaşım değil! Usta oyuncu yeni dizinin sinyalini değil 'Tatildeyim umrumda değil' mesajı verdi.

Diziden ayrıldıktan sonra soluğu Datça'da alan Taşçıoğlu paylaşımıyla adeta “Şimdilik iş yok, tatil var” dedi. 

Takipçileri ve hayranları şaşkın. Yeni projeyle ilgili bir açıklama hala yok bakalım bir sürpriz yapacak mı bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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