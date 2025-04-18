Herkes Yeni Projesini Beklerken Sibel Taşçıoğlu Son Adresiyle Ters Köşe Yaptı!

Karakter antipatikti ama oyunculuğu öyle bir gerçeklik taşıyordu ki, seyirci hem sinir oldu hem de hayran kaldı!

Üç sezondur dizide olan ve hikayenin en baskın karakterlerinden birini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti. Ancak bu şaşırtıcı vedası birçok iddiayı da beraberinde getirdi.

Diziden ayrılışının hemen ardından “Yeni bir diziyle anlaştı” söylentileri ortalığı sardı. Bazı kaynaklara göre ise bu ayrılık, sette yaşanan bir takım gerginliklerden kaynaklıydı.