Herkes Yeni Projesini Beklerken Sibel Taşçıoğlu Son Adresiyle Ters Köşe Yaptı!
Kızılcık Şerbeti dizisinden sürpriz bir kararla ayrılan usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, vedasıyla seyirciyi resmen koltuğa çivilemişti. Dizideki senarist Zeynep Gür’ü Instagram’da takipten çıkmasıyla da iddiaları iyice alevlendirmişti.
Herkes “Yeni bir projeye mi başlıyor?” diye nefesini tutmuşken Taşçıoğlu’ndan beklenen paylaşım geldi ama tahmin edilenin tam tersi bir yerden!
Yeni diziyi bekleyen hayranlarını adeta ters köşe yaptı!
İşte detaylar...
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Yıllardır Bir Zamanlar Çukurova, Medcezir, Ekmek Teknesi, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi bir çok yapımda rol alan Sibel Taşçıoğlu, en büyük çıkışını ise kuşkusuz son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Pembe” karakteriyle yaptı.
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Özellikle Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’le anlaşamadığı, hatta dizinin senaristlerinden olan ve aynı zamanda Feyza Civelek’in annesi olan Melis Civelek’le de sorunlar yaşadığı iddia edildi.
Tüm bu iddiaların, teorilerin ve dedikoduların arasında Sibel Taşçıoğlu’ndan beklenen paylaşım sonunda geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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