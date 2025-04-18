Filtre Kraliçesi Bu Kez Toplu Taşımada: Safiye Soyman Trafikten Bunaldı Kendini Metroya Attı

Magazin camiasının neşeli, dobra ve her daim kendine has tarzıyla sevilen ismi olan Soyman, yıllardır hem sahne performansları hem de katıldığı programlarla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Hatırlarsanız Bülent Ersoy ve Banu Alkan’la birlikte rol aldığı Dünya Güzellerim programında her hafta bambaşka maceralara atılarak izleyenleri kahkahaya boğmuştu. O programın her bölüm ayrı komediydi.