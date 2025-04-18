onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Filtre Kraliçesi Bu Kez Toplu Taşımada: Safiye Soyman Trafikten Bunaldı Kendini Metroya Attı

Filtre Kraliçesi Bu Kez Toplu Taşımada: Safiye Soyman Trafikten Bunaldı Kendini Metroya Attı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.04.2025 - 09:06

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarıyla ve yaptığı bol filtreli gönderileriyle görmeye alışık olduğumuz Safiye Soyman, bu kez İstanbul metrosundaki paylaşımıyla dikkat çekti.

Trafikten bunaldığını söyleyen Soyman, “Ben insan değil miyim? Ben de sizdenim, tabii ki metroya bineceğim” diyerek takipçilerini şaşırttı.

Gelin o renkli paylaşımına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Faik Öztürk’le birlikte oldukları dönemden itibaren hem müzik dünyasında hem de televizyon ekranlarında unutulmaz anlara şahitlik ettiğimiz Safiye Soyman’ı tanımayan yok.

Faik Öztürk’le birlikte oldukları dönemden itibaren hem müzik dünyasında hem de televizyon ekranlarında unutulmaz anlara şahitlik ettiğimiz Safiye Soyman’ı tanımayan yok.

Magazin camiasının neşeli, dobra ve her daim kendine has tarzıyla sevilen ismi olan Soyman, yıllardır hem sahne performansları hem de katıldığı programlarla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. 

Hatırlarsanız Bülent Ersoy ve Banu Alkan’la birlikte rol aldığı Dünya Güzellerim programında her hafta bambaşka maceralara atılarak izleyenleri kahkahaya boğmuştu. O programın her bölüm ayrı komediydi.

Tabii bir de meşhur filtreleri var ki, bu da magazin gündeminde yer bulduğu diğer bir başlık.

Tabii bir de meşhur filtreleri var ki, bu da magazin gündeminde yer bulduğu diğer bir başlık.

Hemen hemen her paylaşımında bol filtre kullanan Soyman’ın bu alışkanlığı artık takipçileri için sıradan bir detay haline geldi. Yanında poz verdiği isimler de bu durumdan nasibini alıyor elbette. 

Seda Sayan ve Banu Alkan gibi photoshop ve filtre konusunda en az onun kadar tutkulu olan isimlerle birlikte verdiği pozlar, kimi zaman güldürüyor kimi zaman “gerçekten bu siz misiniz?” dedirtiyor.

Ama bu kez konu ne bir TV programı ne de abartılı bir selfie…

Ama bu kez konu ne bir TV programı ne de abartılı bir selfie…

Safiye Soyman bu defa İstanbul metrosunda görüntülendi. Üstelik o anları da es geçmeyip doğrudan Instagram hesabından paylaştı. Metroda çektiği videoda konforuna düşkünlüğüyle tanınan Soyman’ın halkla iç içe bir ulaşım tercih etmesi takipçilerini şaşırttı.

Paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Bak ne kadar rahat görüyor musun? Birkaç kere bindim de bu benim sayılı beşinci binişim. Ben insan değil miyim, tabii ki bineceğim, ben de sizdenim. Tabii ki yurt dışında biliyorum, her yerde biniyorum. Önemli olan rahatlık. Trafiklerden fenalık geliyor içime. Halka karışmayı seviyorum. Sahnede olsam da o Safiye Soyman, normalde ben Safiye’yim.”

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın