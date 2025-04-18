Filtre Kraliçesi Bu Kez Toplu Taşımada: Safiye Soyman Trafikten Bunaldı Kendini Metroya Attı
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarıyla ve yaptığı bol filtreli gönderileriyle görmeye alışık olduğumuz Safiye Soyman, bu kez İstanbul metrosundaki paylaşımıyla dikkat çekti.
Trafikten bunaldığını söyleyen Soyman, “Ben insan değil miyim? Ben de sizdenim, tabii ki metroya bineceğim” diyerek takipçilerini şaşırttı.
Gelin o renkli paylaşımına birlikte bakalım.
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Faik Öztürk’le birlikte oldukları dönemden itibaren hem müzik dünyasında hem de televizyon ekranlarında unutulmaz anlara şahitlik ettiğimiz Safiye Soyman’ı tanımayan yok.
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Tabii bir de meşhur filtreleri var ki, bu da magazin gündeminde yer bulduğu diğer bir başlık.
Ama bu kez konu ne bir TV programı ne de abartılı bir selfie…
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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