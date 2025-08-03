NBA İşine Bak Kardeşim: Arda Güler'in Ayağıyla Attığı Basket Beğeni Topladı

Arda Güler, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri. Henüz genç yaşta gösterdiği üstün teknik kapasitesi, oyun zekası ve özgüveniyle dikkat çeken Arda, Fenerbahçe altyapısından yetişip kısa sürede A takıma yükseldi, ardından Real Madrid’e transfer olarak adını dünya futbol sahnesine yazdırdı. Arda, genç yaşına rağmen büyük takımların güvenini kazanarak Türk futbolseverlerin gurur kaynağı haline geldi.

Arda Güler'in bir basket sahasında bir potadan diğerine ayağıyla basket attığı video da sosyal medyada beğeni topladı.