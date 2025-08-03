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NBA İşine Bak Kardeşim: Arda Güler'in Ayağıyla Attığı Basket Beğeni Topladı

NBA İşine Bak Kardeşim: Arda Güler'in Ayağıyla Attığı Basket Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 09:46 Son Güncelleme: 03.08.2025 - 10:00

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Arda Güler, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri. Henüz genç yaşta gösterdiği üstün teknik kapasitesi, oyun zekası ve özgüveniyle dikkat çeken Arda, Fenerbahçe altyapısından yetişip kısa sürede A takıma yükseldi, ardından Real Madrid’e transfer olarak adını dünya futbol sahnesine yazdırdı. Arda, genç yaşına rağmen büyük takımların güvenini kazanarak Türk futbolseverlerin gurur kaynağı haline geldi.

Arda Güler'in bir basket sahasında bir potadan diğerine ayağıyla basket attığı video da sosyal medyada beğeni topladı.

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Jennifer Lopez'le bir araya gelmişti.

Jennifer Lopez'le bir araya gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de konser veren Jennifer Lopez ile pek çok ünlü isim bir araya gelmiş, kendisiyle fotoğraf çekilmek için para ödendiği konuşulmuştu. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman da Lopez ile fotoğraf çektirenler arasındaydı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Arda, bu videoyu da Jeniffer Lopez ile çektirdiği fotoğraf ile birlikte paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Tehuti555

ilk ben geldim.. yok artık arda güler!

antioksidaneksierik

Şapka çıkarılır! 👏🏻 Sergen Yalçın’ın da vardı böyle bir basketi. Onun gibi fırlamalık yapmayıp altılı ganyana bulaşmazsa geleceği çok parlak.

Cübbeli Palpatine Hoca

Elle oynanan topa neden ayağını değdiriyorsun Arda evladıııım? Ayakla oynadığın topuna elini değdiriyor musun a Arda evladıııııım?