NBA İşine Bak Kardeşim: Arda Güler'in Ayağıyla Attığı Basket Beğeni Topladı

Arda Güler, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri. Henüz genç yaşta gösterdiği üstün teknik kapasitesi, oyun zekası ve özgüveniyle dikkat çeken Arda, Fenerbahçe altyapısından yetişip kısa sürede A takıma yükseldi, ardından Real Madrid’e transfer olarak adını dünya futbol sahnesine yazdırdı. Arda, genç yaşına rağmen büyük takımların güvenini kazanarak Türk futbolseverlerin gurur kaynağı haline geldi.
Arda Güler'in bir basket sahasında bir potadan diğerine ayağıyla basket attığı video da sosyal medyada beğeni topladı.
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Jennifer Lopez'le bir araya gelmişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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ilk ben geldim.. yok artık arda güler!
Şapka çıkarılır! 👏🏻 Sergen Yalçın’ın da vardı böyle bir basketi. Onun gibi fırlamalık yapmayıp altılı ganyana bulaşmazsa geleceği çok parlak.
Elle oynanan topa neden ayağını değdiriyorsun Arda evladıııım? Ayakla oynadığın topuna elini değdiriyor musun a Arda evladıııııım?