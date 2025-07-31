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Ve Galatasaray Osimhen Transferini Resmen Açıkladı: Osimhen’in Maliyeti Belli Oldu

Ve Galatasaray Osimhen Transferini Resmen Açıkladı: Osimhen’in Maliyeti Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2025 - 21:34 Son Güncelleme: 31.07.2025 - 21:48

Galatasaray’ın, Victor Osimhen transferi resmi olarak açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Napoli’ye 75 milyon euro ve Osimhen’in bir sonraki satışının karından yüzde 10 pay ödenecek. Galatasaray, 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Victor Osimhen’e ise 15 milyon euro ödeyecek.

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Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşmeye imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşmeye imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasına göre İtalyan Napoli kulübüne 75 milyon euro ödenecek. 

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: 

'Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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