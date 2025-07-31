Ve Galatasaray Osimhen Transferini Resmen Açıkladı: Osimhen’in Maliyeti Belli Oldu
Galatasaray’ın, Victor Osimhen transferi resmi olarak açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Napoli’ye 75 milyon euro ve Osimhen’in bir sonraki satışının karından yüzde 10 pay ödenecek. Galatasaray, 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Victor Osimhen’e ise 15 milyon euro ödeyecek.
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Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşmeye imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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