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En Ucuz Sigara 75 Lira Oldu: JTİ Sigara Grubuna Zam Geldi

En Ucuz Sigara 75 Lira Oldu: JTİ Sigara Grubuna Zam Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 20:59

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu. Yapılan son zamla birlikte JTİ grubunda en ucuz sigara 75 lira oldu.

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Türkiye’de geçtiğimiz yıl sigara kullanımında rekor kırıldığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl sigara kullanımında rekor kırıldığı ortaya çıkmıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Yapılan zamla birlikte JTİ marka sigara grubunda en ucuz sigara 75 lira, en pahalı sigara ise 91 lira oldu.

Zamlı sigara fiyatları 👇

Zamlı sigara fiyatları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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