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Anaokulu Fiyatı 1 Milyon 702 Bin 800 TL! Koç Okulu’nun Yeni Dönem Fiyatları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Anaokulu Fiyatı 1 Milyon 702 Bin 800 TL! Koç Okulu’nun Yeni Dönem Fiyatları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.05.2025 - 10:45

Özel okulların 2025-2026 eğitim dönemi kayıt fiyatları belli olmaya başladı. Koç Okulu kayıt fiyatları da internet sitesinden yayınlandı. Paylaşılan fiyatlar sosyal medyada tartışma yarattı ve gündem oldu. Anaokulu kayıt ücretinin 1 milyon 702 bin 800 TL olduğu Koç Okulu’nun fiyatlarına kullanıcılar “Bu parayı verebilen var mı merak ediyorum. Uçuk rakamlar bize göre” yorumları yaptı.

Kaynak: https://www.koc.k12.tr/wp-content/upl...

Tüm özel okullar gibi Koç Okulu da 2025-2026 eğitim dönemi kayıt ücretlerini açıkladı, fiyatlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Tüm özel okullar gibi Koç Okulu da 2025-2026 eğitim dönemi kayıt ücretlerini açıkladı, fiyatlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Koç Okulu’nun yeni dönem kayıt fiyatlarında anaokulu ve ilkokul 1. Sınıf 1 milyon 702 bin 800 TL, ortaokul 1.470.600 TL, lise ise 1.625.400 TL olarak açıklandı. 

Açıklanan yüksek fiyatlar sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı rakamların yüksekliğinden şikayet ederken fiyatlar hakkında onlarca yorum yapıldı.

Koç Okulu yeni kayıt fiyatları 👇

Koç Okulu yeni kayıt fiyatları 👇

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İşte Koç Okulu’nun yeni fiyatlarına yapılan yorumlardan bazıları 👇

İşte Koç Okulu’nun yeni fiyatlarına yapılan yorumlardan bazıları 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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