Anaokulu Fiyatı 1 Milyon 702 Bin 800 TL! Koç Okulu’nun Yeni Dönem Fiyatları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kaynak: https://www.koc.k12.tr/wp-content/upl...
Özel okulların 2025-2026 eğitim dönemi kayıt fiyatları belli olmaya başladı. Koç Okulu kayıt fiyatları da internet sitesinden yayınlandı. Paylaşılan fiyatlar sosyal medyada tartışma yarattı ve gündem oldu. Anaokulu kayıt ücretinin 1 milyon 702 bin 800 TL olduğu Koç Okulu’nun fiyatlarına kullanıcılar “Bu parayı verebilen var mı merak ediyorum. Uçuk rakamlar bize göre” yorumları yaptı.
Tüm özel okullar gibi Koç Okulu da 2025-2026 eğitim dönemi kayıt ücretlerini açıkladı, fiyatlar sosyal medyada tartışma yarattı.
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Koç Okulu yeni kayıt fiyatları 👇
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İşte Koç Okulu’nun yeni fiyatlarına yapılan yorumlardan bazıları 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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