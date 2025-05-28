Felsefi Sözler Postunu Kamyon Arkasına Çeviren Mizahşörler

Felsefe dünyası ve bu dünyanın çıkardığı düşünürler sözleriyle, kitaplarıyla sadece insanları değil; toplumları, ideolojileri hatta tarihin akışını bile değiştirebiliyor. Bu sözlerin bazıları kişisel alanda da bize ışık tutabiliyor. Ancak her felsefi sözü söyleyenin bir filozof olması gerekmiyor. X'te de 'En iyi felsefi söz nedir?' sorusunu yanıtlayanlar hatta ortamı kamyon arkasına çevirenler oldu.