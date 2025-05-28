Felsefi Sözler Postunu Kamyon Arkasına Çeviren Mizahşörler
Felsefe dünyası ve bu dünyanın çıkardığı düşünürler sözleriyle, kitaplarıyla sadece insanları değil; toplumları, ideolojileri hatta tarihin akışını bile değiştirebiliyor. Bu sözlerin bazıları kişisel alanda da bize ışık tutabiliyor. Ancak her felsefi sözü söyleyenin bir filozof olması gerekmiyor. X'te de 'En iyi felsefi söz nedir?' sorusunu yanıtlayanlar hatta ortamı kamyon arkasına çevirenler oldu.
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Soru şöyleydi;
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Ciddi sözlerin yanında atarlı giderli aforizmalar da geldi...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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