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Mesajlaşma Sırasında Görülen Basit ama Mide Bulandıran Yazım Yanlışlarını Paylaşanlar

Mesajlaşma Sırasında Görülen Basit ama Mide Bulandıran Yazım Yanlışlarını Paylaşanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.02.2025 - 11:51

Gördüğünüz an gözünüzün seyirmesine neden olan bazı yazım yanlışları var mı? Örneğin mesajlaşma sırasında soru eklerini ayırmamak, yıl hala 2010'muş gibi kelimeleri kısaltarak yazmak, gereğinden fazla emoji kullanmak...Bunların hepsi gözünüzün seyirmesine hatta midenizin bulanmasına bile sebep olabilir. 

X kullanıcıları, bu kez bu mesajları paylaşarak hepimizin derdine tercüman oldu.

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Zaman zaman sosyal medyada denk geldiğimiz yazım yanlışları gözlerimizin seyirmesine neden olabiliyor.

Zaman zaman sosyal medyada denk geldiğimiz yazım yanlışları gözlerimizin seyirmesine neden olabiliyor.

Biliyorsunuz Demet Akalın bu konuda bir zirvedir. Hatta bir zamanlar ne yazdığını anlamak için bir kişi gönüllü olmuş, kendisine 'Demet Akalın Tercümanı' isimli bir hesap açmıştı.

Gelin görün ki yazım yanlışı yapanlar içimizde...

Gelin görün ki yazım yanlışı yapanlar içimizde...
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X'de bu paylaşımla beraber başlayan akımda, kullanıcılar midelerini bulandıran yazım yanlışlarını paylaşmaya başladı.

Ortaya da gerçekten midemizi bulandırabilen mesajlar çıktı.

Ortaya da gerçekten midemizi bulandırabilen mesajlar çıktı.
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Demi?

Citten böyle yazanlar var mı hala? İnanılmaz!

Citten böyle yazanlar var mı hala? İnanılmaz!
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Ankaralılar görmesin lütfen bu paylaşımı.

Ankaralılar görmesin lütfen bu paylaşımı.
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Siz de çok sinir oluyorsunuz değilmi?

Siz de çok sinir oluyorsunuz değilmi?
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*Yapılan yazım yanlışları mizahi amaçlıdır!

ŞarZ mı?

ŞarZ mı?
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En fenası da bu olsa gerek.

En fenası da bu olsa gerek.
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"Şey" öyle bir "şeydir" ki her "şeyde" ayrılır!

"Şey" öyle bir "şeydir" ki her "şeyde" ayrılır!
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Fotoğraf çekinmek?

Fotoğraf çekinmek?
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Sizi sinir eden yazım yanlışı nedir?

Sizi sinir eden yazım yanlışı nedir?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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