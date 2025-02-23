Mesajlaşma Sırasında Görülen Basit ama Mide Bulandıran Yazım Yanlışlarını Paylaşanlar

Gördüğünüz an gözünüzün seyirmesine neden olan bazı yazım yanlışları var mı? Örneğin mesajlaşma sırasında soru eklerini ayırmamak, yıl hala 2010'muş gibi kelimeleri kısaltarak yazmak, gereğinden fazla emoji kullanmak...Bunların hepsi gözünüzün seyirmesine hatta midenizin bulanmasına bile sebep olabilir.

X kullanıcıları, bu kez bu mesajları paylaşarak hepimizin derdine tercüman oldu.