Mesajlaşma Sırasında Görülen Basit ama Mide Bulandıran Yazım Yanlışlarını Paylaşanlar
Mesajlaşma Sırasında Görülen Basit ama Mide Bulandıran Yazım Yanlışlarını Paylaşanlar
Gördüğünüz an gözünüzün seyirmesine neden olan bazı yazım yanlışları var mı? Örneğin mesajlaşma sırasında soru eklerini ayırmamak, yıl hala 2010'muş gibi kelimeleri kısaltarak yazmak, gereğinden fazla emoji kullanmak...Bunların hepsi gözünüzün seyirmesine hatta midenizin bulanmasına bile sebep olabilir.
X kullanıcıları, bu kez bu mesajları paylaşarak hepimizin derdine tercüman oldu.
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Zaman zaman sosyal medyada denk geldiğimiz yazım yanlışları gözlerimizin seyirmesine neden olabiliyor.
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Gelin görün ki yazım yanlışı yapanlar içimizde...
Ortaya da gerçekten midemizi bulandırabilen mesajlar çıktı.
Citten böyle yazanlar var mı hala? İnanılmaz!
Ankaralılar görmesin lütfen bu paylaşımı.
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Siz de çok sinir oluyorsunuz değilmi?
ŞarZ mı?
En fenası da bu olsa gerek.
"Şey" öyle bir "şeydir" ki her "şeyde" ayrılır!
Fotoğraf çekinmek?
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Sizi sinir eden yazım yanlışı nedir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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