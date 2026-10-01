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2 Ekim'de Beklenen Cevap Geliyor: Taşların Nihayet Yerine Oturacağı 4 Çin Burcu

2 Ekim'de Beklenen Cevap Geliyor: Taşların Nihayet Yerine Oturacağı 4 Çin Burcu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:15
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Uzun süredir bir şeylerin yoluna girmesini bekleyenler için cuma günü tam aradıkları nefes alanı olabilir. Çin astrolojisine göre 2 Ekim, Toprak Horoz enerjisinin hâkim olduğu ve yeni başlangıçlara uygun 'kuruluş günü' olarak biliniyor. Doğru kişi karşınıza çıkıyor, aradığınız cevap fazla uğraşmadan geliyor. Bu tablonun en çok yansıyacağı dört Çin burcu ise belli oldu.

Kaynak: YourTango

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Horoz burçları uzun süredir sakladıkları fikirle göz dolduruyor

Horoz burçları uzun süredir sakladıkları fikirle göz dolduruyor

1957, 1969, 1981, 1993, 2005 ve 2017 doğumluların burcu olan Horoz, aklından geçenlerin çoğunu kendine saklayan bir karakter. Konuştuğunda ise çevresindekiler dinlemeleri gerektiğini biliyor. Uzun zamandır bir fikri kimseyle paylaşmamanızın sebebi, her şeyin kusursuz olmasını istemeniz.

2 Ekim, kendinizi kanıtlamak için beklediğiniz fırsatı getiriyor. Kimsenin onayına muhtaç olmadığınızı biliyorsunuz ama emeğinizin takdir görmesi yine de iyi gelecek. Kapı aralandığında, kendinize biçtiğiniz değerden çok daha hazır olduğunuzu fark edebilirsiniz.

Bu kez geri çekilmek yerine kendinizi zorlayıp sonucu görmeyi seçiyorsunuz. Sesinizin duyulduğunu hissetmenin yanı sıra bundan sonra kolay kolay gözünüzün korkmayacağını da anlıyorsunuz. Bu eşiği aşan biri için önünde aşamayacağı pek az engel kalıyor.

Öküz burçları için aylardır süren bekleyiş sona eriyor

Öküz burçları için aylardır süren bekleyiş sona eriyor

Uzun bir sürecin sonunda gelen başarı kadar Öküz burcunu mutlu eden pek az şey var. 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021 doğumluları kapsayan bu burç sabrıyla tanınıyor ve bu sabrın karşılığını almaya nihayet çok yakın.

Bir süredir birinden gelecek cevabı bekliyorsunuz ve bu yüzden üzerinde çalıştığınız bir işte ilerleyemiyorsunuz. 2 Ekim'de bu bekleyiş sona eriyor. Titizliğinizle bilinseniz de mükemmeliyetçiliğin de bir sınırı olduğunun farkındasınız.

Aklınıza koyduğunuz şeyi tamamlamak için hâlâ bolca zamanınız var. Artık son rötuşları yapma aşamasındasınız ve ortaya çıkacak sonuca kendinizi tamamen adamış durumdasınız. Teslim tarihi belli, siz de kolları sıvamaya hazırsınız.

Yılan burçları kendini frenlemeyi bırakıp kararını veriyor

Yılan burçları kendini frenlemeyi bırakıp kararını veriyor

Yılan burçları için ne istediğine bir türlü karar verememe dönemi geride kalıyor. 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ve 2025 doğumluların burcu olan Yılan, kabul etmek istediğinden daha uzun süre kendini frenledi. Bunun ardında başarısız olma korkusu yatıyordu.

Bir garanti istiyordunuz. Biriyle bir ilişkiye adım atarsanız bunun yürüyeceğinden emin olmak istiyordunuz. Karar vermek zor, işte tam da bu yüzden günün sonuna kadar bu meseleyi kapatmak istiyorsunuz.

Pek çok kez fikir değiştirdiniz ya da kendinizi korumak için soğuk davrandınız. Şimdi ise asıl kandırdığınız kişinin kendiniz olduğunu görüyorsunuz. Aslında ne istediğinizi gayet iyi biliyorsunuz; bunu kabul edip peşinden gitmek en doğrusu. 2 Ekim'de kararınızı verdiğinizde her şey biraz daha yatışacak.

Ejderha burçları aradığı keyifli sohbetin peşinde doğru ipucunu yakalıyor

Ejderha burçları aradığı keyifli sohbetin peşinde doğru ipucunu yakalıyor

Ejderha burçlarını doğru yöne çevirecek şey, benzer bir hedefin peşindeki birinden duyacakları küçük ama değerli bir bilgi olacak. 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ve 2024 doğumluları kapsayan bu burç, son dönemde aradığı bağı bir türlü kuramadı ve bu durum epey can sıktı.

Hayatınızı paylaşabileceğiniz bir arkadaş bulamamış olabilirsiniz. Bunun romantik bir partner olması da gerekmiyor; aradığınız tek şey keyifli sohbetler ve birlikte eğlenebileceğiniz biri.

Dışarıda karşılaştığınız biri, yeni insanlarla tanışabileceğiniz yerler hakkında işinize yarayacak ipuçları verebilir. Önünüze çıkan her etkinliğe katılmak zorunda değilsiniz. Asıl önemli olan, hayatı akışına bırakmak için yakaladığınız bu fırsatı görmeniz.

Çin burçları doğum yılına göre belirlense de Çin yeni yılı ocak sonu ile şubat ortası arasında başladığı için bu aylarda doğanların bir önceki yılın burcuna bakması gerekiyor. Elbette bunlar astrolojik yorumlar; kimsenin hayatını yalnızca burcuyla açıklamak mümkün değil.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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