2 Ekim'de Beklenen Cevap Geliyor: Taşların Nihayet Yerine Oturacağı 4 Çin Burcu
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Uzun süredir bir şeylerin yoluna girmesini bekleyenler için cuma günü tam aradıkları nefes alanı olabilir. Çin astrolojisine göre 2 Ekim, Toprak Horoz enerjisinin hâkim olduğu ve yeni başlangıçlara uygun 'kuruluş günü' olarak biliniyor. Doğru kişi karşınıza çıkıyor, aradığınız cevap fazla uğraşmadan geliyor. Bu tablonun en çok yansıyacağı dört Çin burcu ise belli oldu.
Kaynak: YourTango
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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