2 Ekim'de Beklenen Cevap Geliyor: Taşların Nihayet Yerine Oturacağı 4 Çin Burcu

1957, 1969, 1981, 1993, 2005 ve 2017 doğumluların burcu olan Horoz, aklından geçenlerin çoğunu kendine saklayan bir karakter. Konuştuğunda ise çevresindekiler dinlemeleri gerektiğini biliyor. Uzun zamandır bir fikri kimseyle paylaşmamanızın sebebi, her şeyin kusursuz olmasını istemeniz.

2 Ekim, kendinizi kanıtlamak için beklediğiniz fırsatı getiriyor. Kimsenin onayına muhtaç olmadığınızı biliyorsunuz ama emeğinizin takdir görmesi yine de iyi gelecek. Kapı aralandığında, kendinize biçtiğiniz değerden çok daha hazır olduğunuzu fark edebilirsiniz.

Bu kez geri çekilmek yerine kendinizi zorlayıp sonucu görmeyi seçiyorsunuz. Sesinizin duyulduğunu hissetmenin yanı sıra bundan sonra kolay kolay gözünüzün korkmayacağını da anlıyorsunuz. Bu eşiği aşan biri için önünde aşamayacağı pek az engel kalıyor.