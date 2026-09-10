Kimseye Dokunmadan 10 Saniyede Üzerinize Giyilebilen Kıyafet Geliştirildi!

Araştırmacılar teknolojinin yaşlılar, engelliler ve hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için günlük giyinmeyi kolaylaştırabileceğini düşünüyor. Sistemin sağlık çalışanları, acil müdahale ekipleri ve koruyucu kıyafet giymesi gereken kişiler için de uyarlanabileceği belirtiliyor.

Benzer bir yöntem, yarı iletken üretim tesisleri gibi çalışanların çevreye temas etmeden özel kıyafet giymesi gereken alanlarda kullanılabilir. Ancak çalışma şimdilik araştırma amacıyla hazırlanmış bir prototipten oluşuyor. Kıyafetin gündelik kullanıma sunulacağı bir tarih henüz açıklanmadı.