Kimseye Dokunmadan 10 Saniyede Üzerinize Giyilebilen Kıyafet Geliştirildi!
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KAIST ve Stanford Üniversitesi araştırmacıları, kullanıcının başka birinden yardım almadan üzerine giyebileceği robotik bir kıyafet geliştirdi. Kumaşın içine yerleştirilen ve sarmaşık gibi uzayan yumuşak robotlar, hava basıncıyla harekete geçerek kıyafeti yaklaşık 10 saniyede kişinin vücuduna geçiriyor.
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Sarmaşık gibi uzayarak kıyafeti ters yüz ediyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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