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Kimseye Dokunmadan 10 Saniyede Üzerinize Giyilebilen Kıyafet Geliştirildi!

Kimseye Dokunmadan 10 Saniyede Üzerinize Giyilebilen Kıyafet Geliştirildi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 08:52
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KAIST ve Stanford Üniversitesi araştırmacıları, kullanıcının başka birinden yardım almadan üzerine giyebileceği robotik bir kıyafet geliştirdi. Kumaşın içine yerleştirilen ve sarmaşık gibi uzayan yumuşak robotlar, hava basıncıyla harekete geçerek kıyafeti yaklaşık 10 saniyede kişinin vücuduna geçiriyor.

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Sarmaşık gibi uzayarak kıyafeti ters yüz ediyor

Sarmaşık gibi uzayarak kıyafeti ters yüz ediyor

“Self-Wearing Adaptive Garments” adı verilen sistemde kumaşın içine esnek ve şişirilebilir robotik kanallar yerleştiriliyor. Kıyafet başlangıçta katlanmış ve ters çevrilmiş durumda bulunuyor. Kanallara hava verildiğinde robotlar uçlarından uzamaya başlayarak kumaşı vücudun üzerine doğru taşıyor.

Kıyafet ilerledikçe ters yüz olarak açılıyor ve kullanıcının kollarını, bacaklarını veya gövdesini sarıyor. Tam vücut için geliştirilen prototipin giyilmesi yaklaşık 10 saniye sürüyor. Kullanıcının süreç boyunca tamamen hareketsiz durması gerekmediği gibi sistemin çalışması için karmaşık kamera ve kontrol algoritmaları da kullanılmıyor.

Yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için kullanılabilir

Yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için kullanılabilir

Araştırmacılar teknolojinin yaşlılar, engelliler ve hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için günlük giyinmeyi kolaylaştırabileceğini düşünüyor. Sistemin sağlık çalışanları, acil müdahale ekipleri ve koruyucu kıyafet giymesi gereken kişiler için de uyarlanabileceği belirtiliyor.

Benzer bir yöntem, yarı iletken üretim tesisleri gibi çalışanların çevreye temas etmeden özel kıyafet giymesi gereken alanlarda kullanılabilir. Ancak çalışma şimdilik araştırma amacıyla hazırlanmış bir prototipten oluşuyor. Kıyafetin gündelik kullanıma sunulacağı bir tarih henüz açıklanmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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