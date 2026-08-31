Vedat Muriqi Forma İmzalarken Bir Taraftarın İsteğine İlginç Bir Yanıt Verdi

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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından İtalya ve İspanya'da adından söz ettirmiş, yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönerek taraftarını mutlu etmişti.
Son haftalardaki performansıyla gollerini de sıralayan Kosovalı golcünün genç taraftarlarla yaşadığı diyalog ise izleyenleri gülümsetti. 'Bizi bırakma' diyen taraftara Vedat'ın 'Lan daha yeni geldik' demesi eğlenceli anlara sahne oldu.
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Vedat golleriyle takımını taşıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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